Девушка дня. Именинница и красавица Елена Ильиных

Елена является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также бронзовым призером Игр в Сочи в танцах на льду.

Напомним, Ильиных стала олимпийской чемпионкой в 2014 году в командном турнире, выступая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым. В индивидуальном турнире пара выиграла бронзу. Также у Ильиных и Кацалапова два серебра (2013, 2014) и бронза (2012) чемпионатов Европы.

Весной 2014 года пара Ильиных / Кацалапов распалась, после чего фигуристка провела еще три сезона в паре с Русланом Жиганшиным.