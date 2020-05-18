Девушка дня. Алина Загитова - Советский спорт
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18 мая 2020 20:00Фигурное катание

Девушка дня. Алина Загитова

Олимпийская чемпионка отмечает совершеннолетие.

В фигурном катании нет ни одного крупного турнира, в котором бы не побеждала Алина Загитова.

Она выиграла все, что только можно выиграть: Олимпийские игры (юношеские и взрослые), чемпионаты мира (юниорский и взрослый), чемпионат Европы, финал Гран-при (юниорский и взрослый), чемпионат России (юниорский и взрослый).

У нее заключены спонсорские контракты с известными брендами: Puma, «Сбербанк», Shiseido (косметический бренд), Airweave (японский производитель матрасов). Ее приглашает в гости премьер-министр Японии, а президент России поздравляет с Днем рождения. Она так популярна в Японии, что дублирует подписи в инстаграме на японском языке. Наконец, она главный герой новогодних шоу с участием самых звездных фигуристов. Всего этого Алина достигла к 18 годам – сегодня олимпийская чемпионка отмечает свое 18-летие.

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24ФОТО: https://www.instagram.com/azagitova/

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