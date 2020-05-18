Девушка дня. Алина Загитова

В фигурном катании нет ни одного крупного турнира, в котором бы не побеждала Алина Загитова.
Она выиграла все, что только можно выиграть: Олимпийские игры (юношеские и взрослые), чемпионаты мира (юниорский и взрослый), чемпионат Европы, финал Гран-при (юниорский и взрослый), чемпионат России (юниорский и взрослый).
У нее заключены спонсорские контракты с известными брендами: Puma, «Сбербанк», Shiseido (косметический бренд), Airweave (японский производитель матрасов). Ее приглашает в гости премьер-министр Японии, а президент России поздравляет с Днем рождения. Она так популярна в Японии, что дублирует подписи в инстаграме на японском языке. Наконец, она главный герой новогодних шоу с участием самых звездных фигуристов. Всего этого Алина достигла к 18 годам – сегодня олимпийская чемпионка отмечает свое 18-летие.
ФОТО: https://www.instagram.com/azagitova/
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:00 Фигурное катание Сергеев Иван Магомед Адиев: Больницы Дагестана переполнены, но на улицах полно людей… В Чечне все иначе Главный тренер клуба ФНЛ «Чайка», работавший в тренерских штабах махачкалинского «Анжи» и грозненского «Ахмата», рассказал об эпидемиологической ситуации на Кавказе. 18.05.2020 19:00 Футбол Григорьевская Юлия Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Сборная СССР/России всех времен. В нее попали Малкин и Ковальчук Телеканал TSN составил символическую сборную Канады всех времен из 23 игроков. «Советский спорт» тоже решил объять необъятное и предложил вариант отечественной дрим тим. 18.05.2020 07:30 Хоккей Домрачев Владислав Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Почему Тимкин, Лисовец, Ларсен и другие госслужащие КХЛ получают больше Третьяка и Фетисова? Виталий Славин продолжает возмущаться тем, как клубы КХЛ тратят бюджетные деньги. 18.05.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий