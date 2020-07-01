Девушка дня. Аделина Сотникова

В карьере Аделины Сотниковой было немного крупных турниров. Но если ты олимпийская чемпионка, все остальное не так важно.

Кто после Сочи вспоминает, что на двух чемпионатах Европы были серебряные медали, а на единственном чемпионате мира – девятое место?

Сотникова нигде не выступала с 2016 года, но на официальное объявление о завершении карьеры решилась только в этом марте. За это время она успела дойти до финала шоу «Танцы со звездами», сняться в клипах «Хора Турецкого», Ольги Бузовой и группы «Градусы», открыть салон красоты и поучаствовать в многочисленных новогодних шоу.

Сегодня первой российской олимпийской чемпионке в фигурном катании исполнилось 24 года.