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Девушка дня. Аделина Сотникова
01 июля 23:30

Девушка дня. Аделина Сотникова

Сегодня российская фигуристка отмечает день рождения.

В карьере Аделины Сотниковой было немного крупных турниров. Но если ты олимпийская чемпионка, все остальное не так важно.

Кто после Сочи вспоминает, что на двух чемпионатах Европы были серебряные медали, а на единственном чемпионате мира – девятое место?

Сотникова нигде не выступала с 2016 года, но на официальное объявление о завершении карьеры решилась только в этом марте. За это время она успела дойти до финала шоу «Танцы со звездами», сняться в клипах «Хора Турецкого», Ольги Бузовой и группы «Градусы», открыть салон красоты и поучаствовать в многочисленных новогодних шоу.

Сегодня первой российской олимпийской чемпионке в фигурном катании исполнилось 24 года.

ФОТО: https://www.instagram.com/adelina_sotnikova14/

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