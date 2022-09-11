Спортивная смена, или почему они все-таки бегут?

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Федерация фигурного катания России вынуждена была признать, что с начала 2022 года сразу 19 фигуристов подали заявление о смене спортивного гражданства. ФФКР уже одобрила 12 из них, а оставшиеся семь – ждут решения. При этом имена не разглашаются, но очевидно одно: звёзды российской «фигурки» никуда пока что не едут. Но что касается спортсменов уровня чуть пониже и особенно юниоров – там ситуация набирает масштаб катастрофы, и федерации остается только разводить руками, она ничего не может с этим поделать.

ВЫПУСТЯТ НЕ ВСЕХ

В 2022 году мало просто заявить о желании сменить спортивное гражданство. Регламент, на самом деле, очень простой Принимающая федерация должна написать обращение в ФФКР, чтобы переход одобрили. Повторимся: речь, скорее всего, идет о ноунеймах. Случился бы скандал мировой величины, если бы завтра Щербакова], Трусова или Валиева прислала в федерацию запрос на переход в сборную США или Китая. С вероятностью в 100% ФФКР «забанила» бы этот переход. У нас же принято думать не о реализации конкретного спортсмена в течение очень недолгой спортивной биографии, а чуть иначе, по-чиновничьи: зачем отдавать другим странам спортсменку такого уровня?

КАК ВСЕГДА, ТАИНСТВЕННОСТЬ. ИМЕНА ОТ НАС СКРЫВАЮТ

ФФКР не рассекретила имена фигуристов. Однако достоверно известно, что с нового сезона за сборную Грузии будет выступать Инна Гургенидзе, а за сборную Канады – Ульяна Ширяева. Их боссы российской «фигурки» отпустили без проблем: обе спортсменки не подают больших надежд. На последнем чемпионате России Гургенидзе стала 15-й, а Ширяева – 11-й. Им всего 13 и 15 лет, но дорога в сборную России уже была закрыта, поэтому им пришлось сменить спортивное гражданство.

Из многообещающих будущих звёзд стало известно одно имя – Софья Шифрина, которая учится в академии у Плющенко. Она уже точно стала обладательницей паспорта Израиля.

ГОДОВОЙ БАН НИКОГО НЕ СМУЩАЕТ

Есть определенные регламентные правила и ограничения. Переходя в другую сборную, фигуристы временно теряют возможность выступать на международных соревнованиях. Ни под флагом бывшей родины, ни под флагом приютившей страны. Так, согласно правилам ISU, фигурист в течение 12 месяцев может соревноваться только на внутренних турнирах. Раньше бан был серьезнее – Юко Кавагути, сменив японское гражданство на российское, выпала из обоймы аж на целых три года. Три для спорта – это катастрофа. Строго говоря, соревновательный тонус потеряли, и травмы стали их преследовать постоянно.

Впрочем, для юниоров, у которых каждый год в развитии важен, даже один год может перечеркнуть все перспективы. Но сегодняшняя ситуация, когда санкции явно затянутся на годы, фактически означает запрет на профессию. Конечно, никаким предательством здесь не пахнет. Предательство – это к депутату Терюшкову. Он с удовольствием тему поддержит. Адекватные же функционеры давно высказались в поддержку сменяющих гражданство спортсменов. Во-первых, они все равно остаются «нашими» - мы будем за них болеть, как болеем всегда за экс-россиян под импортным флагом. Дашу Домрачеву из Белоруссии кто-то назовёт предательницей? Кузьмину из Словакии? Никто не назовет. К тому же они у нас даже в сборную не попадали.

Во-вторых, приезжавшие к нам выступать под российским флагом каналец Вик Уайльд или кореец Виктор Ан – они кого предали? Выступили, а спустя годы соскучились по родине и уехали вновь, уже в обратном направлении. И что? В какой момент и кого Ан предал? Когда в какую сторону перемещался? Это право человека на реализацию в профессии.

Вы ещё Александра Овечкина, капитанящего за «Вашингтон Кэпиталз» назовите предателем. Посмотрим, что вам от него в ответ прилетит.

ПОЧЕМУ ВАЖНО УЕХАТЬ ИМЕННО СЕЙЧАС?

Есть такой контраргумент: вдруг скоро ситуация переменится, и нас обратно позовут. К примеру, через год-два. Да тут тоже есть подвох, про который любители всех обвнять в отсутствии патриотизма, не сильно рассказывают: даже когда Россия вернётся на чемпионаты мира и Европы, у нас будет там уже намного меньше квот, чем сейчас. И на первые турниры никто толком не пробьётся – поедут не по три спортсменки, а дай бог одна. И чтобы вернуть потерянное, должно пройти сразу несколько успешных сезонов. Там и карьера подойдет к концу, поэтому, с точки зрения логики, сменить спортивное гражданство именно сейчас – лучшее решение. Год бана – выход на лед полноценно осенью 2023 года, когда до Олимпиады – еще два с половиной года.

УЕЗЖАЛИ И РАНЬШЕ

Не будем вспоминать про советский период, когда бегство за пределы железного занавеса всегда воспринималось с политической подоплёкой. В последние 20 лет это обыденное явление. Особенно в российском фигурном катании. Куча ноунеймов, о которых сейчас никто и не вспомнит, уходили в Чехию и Венгрию – ну, совсем уж не спортивные державы в плане фигурного катания. На Олимпиаде-2022 выступало под чужими флагами аж 14 экс-россиян. А сборная Грузии в фигурном катании так вообще полностью была составлена из людей, которые поменяли русское гражданство на грузинское.

Бывали и не ноунеймы. В начале 2000-х Марина Анисина перешла из сборной России во Францию. Многие до сих пор злословят, считая, что именно этот факт оставил дуэт Ирина Лобачёва/Илья Авербух без олимпийского золота в Солт-Лейт-Сити.

Впрочем, если все прежние отъезды были не массовыми, а скорее точечными, единичными, сейчас ситуация поменялась. Да, часть уезжает из-за высокой конкуренции в России (в нетоповых для фигурного катания странах есть шансы пробиться на Олимпиаду и активнее светиться в мире, не будучи в чьей-то тени), но часть, очевидно, уезжает из-за глобальных санкций. Это учитель может выбрать себе профессию в 17, это врачом вы решите стать, когда выбираете вуз, а спортсмен начинает свою карьеру кто в 5-7 лет, а кто и в 3 года. У него ничего нет, кроме умения прыгать четверные. Так оставьте его со своим чтением морали, хорошо?