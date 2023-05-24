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Никита Плохих: Алина Загитова – очень неприятный и токсичный человек, худшая ведущая, что я видел

Глава отдела эксклюзивных новостей «Советского спорта» высказался о российской фигуристке.
24 мая 2023 15:24
автор: Александр Кожевников

Глава отдела эксклюзивных новостей «Советского спорта», автор Telegram-канала »Плохих is watching you» Никита Плохих высказался о российской фигуристке Алине Загитовой.

«Журналистское образование ничего не дает. Если у человека есть данные, поставленная речь, он умеет работать в кадре, его любит камера, то пожалуйста. Если это приятно зрителю, то почему нет. Например, Алексей Ягудин работал в «Ледниковом периоде». Он же не профессиональный журналист, но стал большим профессионалом в этом. Но он органично смотрится. Алексей приятный по энергетике, у него хорошая речь. А Алина Загитова – худшая ведущая, что я видел. У меня связана с Алиной Загитова одна не очень хорошая история. И я ее расскажу.

Алина сама по себе очень высокомерная девушка. Да, она олимпийская чемпионка. Но она немного отрывается от реальности, живет в своем мире, где обычные люди играют второстепенные роли. У нас с ней должно было состояться интервью. По-моему, это был чемпионат России по гольфу, на который она приехала как гость. Я как журналист договаривался с организаторами, чтобы взять у нее интервью. Ради этого я не поехал к Овечкину. Я прождал весь день Алину на этом мероприятии. Когда мы приехали на этот чемпионат, она опаздывала. Потом около часа делала прическу. Дальше она пошла сниматься для одной букмекерской компании. Когда она отснялась, мне сказали, что я могу идти брать интервью. В этот момент она ушла куда-то к себе наверх в гримерку, сказав, что устала. В итоге я ждал ее с 12:00 до 22:00. Подхожу к ней, говорю: «Алина, здравствуйте». Она мне: «Сфотографироваться?» Я говорю, что мы с ней договаривались на интервью, а она мне ответила, чтобы я все вопросы решал через ее менеджера, и ушла. Повторюсь: Алина Загитова – очень неприятный человек. Токсичный», - приводит слова Никиты Плохих пресс-служба Школы журналистики имени Владимира Мезенцева.

Никита Плохих: Алина Загитова – очень неприятный и токсичный человек, худшая ведущая, что я видел
Глава отдела эксклюзивных новостей «Советского спорта» высказался о российской фигуристке.
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