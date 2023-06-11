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Губерниев призвал российских спортсменов забыть о международных соревнованиях

Отечественные спортсмены отстранены от турниров.
11 июня 2023 15:28
автор: Степан Шереметьев

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований.

«Все эти недопуски не имеют никакого значение для нашего спорта. Нужно уже это признать и расслабиться. Нам всем нужно делать упор на внутренние соревнования и забыть про международные турниры и организации», - приводит слова журналиста Sport24.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона. Совет ISU продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных турнирах из-за тяжелой политической ситуации в мире.

источник: Sport24.ru
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