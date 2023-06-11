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«Глупость и несправедливость». В Госдуме раскритиковали ISU за решение продлить отстранение россиян

Международная организация оставила в силе отстранение отечественных спортсменов.
11 июня 2023 18:40
автор: Степан Шереметьев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований.

«Тяжело комментировать глупое решение. Не знаю, как будет развиваться мировое фигурное катание без наших фигуристов, сильнейших фигуристов планеты на сегодняшний день, самых прогрессивных. Конечно, решение несправедливое», - приводит слова политика «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона. Совет ISU продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных турнирах из-за тяжелой политической ситуации в мире.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Глупость и несправедливость». В Госдуме раскритиковали ISU за решение продлить отстранение россиян
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