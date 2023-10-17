Фигурист Артём Ковалёв пропустит сезон-2023/2024 из-за перелома ноги

Российский фигурист Артём Ковалёв сообщил, что не сможет выступать в сезоне-2023/2024.

Причиной тому стал перелом ноги, который 20-летний атлет получил во время исполнения четверного тулупа.

«К сожалению, этот сезон я пропускаю из-за травмы. Упал с четверного тулупа и сломал ногу. 12 октября был прооперирован и сейчас лежу дома восстанавливаюсь. В любом случае, я всегда на связи. Не унываем, восстанавливаемся и входим в следующий сезон с новыми силами», —– написал фигурист в своих соцсетях.

Ковалёв является чемпионом Открытого кубка Вольво (2019) и серебряным призёром Minsk-Arena Ice Star 2019. В прошлом сезоне он занял пятую строчку на чемпионате России и выиграл бронзу на этапе Гран-при в Перми.