Синицина/Кацалапов: Огромная честь – стать первой танцевальной парой страны

Фигурное катание 22 декабря 2018 00:44 Источник: «Р-Спорт»

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов – о победе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.

– Сколько раз я пытался выиграть этот турнир! Я очень счастлив, честное слово. Вика себя отдала всю целиком.

Нам надо отдохнуть немного и начать готовиться к главным стартам. Это огромная честь – стать первой парой страны и представлять наш флаг на чемпионатах Европы и мира, – приводит слова Кацалапова «Р-Спорт».

– На последнем вздохе отдавала все свои силы. Мне кажется, мы отлично закончили этот год. В следующем будем продолжать работать, – добавила Синицина.