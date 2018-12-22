Максим Траньков: Тарасова и Морозов учатся поддерживать друг друга

Фигурное катание 22 декабря 2018 18:12 Источник: Sport24.ru

Максим Траньков, тренирующий Евгению Тарасову и Владимира Морозова, прокомментировал выступление пары на чемпионате России в Саранске.

– Было тяжело, потому что недавно был финал Гран-при. Большое спасибо Нине Михайловне Мозер за то, что почистила технику ребят. Лечится и психология пары. Ребята учатся поддерживать друг друга.

Лично мне приятно выиграть чемпионат России дважды с разными партнершами, а теперь еще и как специалист, – передает слова Транькова Sport24.ru.

Напомним, что по итогам двух программ Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 236,8 балла и стали двукратными чемпионами России.