Бабах! Медведевой больше нет, Загитова с Кихирой поживут до осени

Фигурное катание 23 декабря 2018 06:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На чемпионате России, который по уровню был посильнее чемпионата мира, весь пьедестал заняли юниорки: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.

Эй!

Да-да, я к вам обращаюсь. К тем самым умникам, которые - кто искренне, а кто по зову элементарно-денежной кликозависимости – тупо-упрямо твердил перед этим чемпионатом про якобы главное противостояние Загитова-Медведева. Хотя главным оно не было, а сейчас его вообще нет. Ау, вы где? В той (тут пауза, чтобы не нахамить) самой глубокой? Или где-то еще поглубже? Ку-ку?

Вам же битым русским словом перед Саранском здесь написали: этот чемпионат будет «дырой в будущее». От наших юниорок, которые получат право бороться за большие медали с осени 2019 года, а пока типа как вне конкурса – но убьют всех. И вы - что? Не услышали? Ухи не прочистили? Жаль, очень бы пригодилось. Как и Алине Загитовой с Евгенией Медведевой.

Теперь - нет ни их, ни вас. Простите, любимые, так получилось.

И нет смысла обсуждать ошибки Медведевой. Это идиотизм! Она просто не в состоянии конкурировать с этими фантастическими девчонками. Как и ее величество Загитова, и еще одно величество Рика Кихира, обыгравшая Загитову в начале декабря на финале Гран-при. Вот просто возьмите все - и отдохните. Или сходите куда-то по возможности далеко. В это воскресенье в Саранске вам наглядно объяснили: у вас просто нет другого выхода. Все, поезд ушел.

Хотя да, не совсем. Полсезона еще теоретически имеется. И формально Медведева ни в чем не виновата. Она просто… устарела. В 19 - и глухо. В пыль, позапрошлый век.

Вы лучше посмотрите на этот, на Сашу Трусову. Хотя сегодня лучше начинать с Щербаковой, которая получила только за один прыжок 16 баллов. Еще раз повторяю: шестнадцать! И без всяких каскадов. За фантастически легкий четверной лутц, от которого, например, отказался (и пока, кстати, правильно) наш лучший мужчина-одиночник Михаил Коляда. Просто она – не Коляда. Она – Щербакова. Чемпионка России по фигурному катанию!

Или возьмем Трусову, прекрасно сиганувшую тот же лутц, но упавшую со второго четверного – тулупа. Плохо, то есть, хорошо, то есть, вообще не в этом дело. Дело в том, что обсуждать теперь надо именно их. Их! А не Загитову с Медведевой, в свое время тоже приходивших во взрослое катание на сложности, которая теперь уже не сложность, а детский сад - из-за новых детей.

Вот в чем величие того, что мы видели в эту субботу на саранском катке. И именно это я вам пытаюсь объяснить - уж не знаю, насколько хорошо это получается. В следующем сезоне эти дети-убийцы получат официальное право убивать всех – и непременно убьют. Загитову, Медведеву, Кихиру, нас с вами – им все равно. Они хотят большого золота, а этот Саранск - просто предупреждение. Очень громкое и окончательное. Точка.

Алина, у тебя еще есть полсезона.

Женя, извини, но у тебя нет ничего.

…А, да, чуть не забыл: в сборную России на январский ЧЕ попадут Загитова, Станислава Константинова (лучшая из неюниорок в Саранске) и либо Софья Самодурова, либо пропускавшая ЧР из-за воспаления легких Елизавета Туктамышева. Они с Самодуровой тренируются вместе у Алексея Мишина, и в данном случае шансов на сборную у Туктамышевой (бронзовый призер финала Гран-при-2018!) явно больше.

Но только - в этом году. А потом – все скопом на пенсию. Трусова, Щербакова, ну вы понимаете…

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