Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха

Это первый российский ледовый спектакль, в котором принимает участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы. Она выйдет на лед в роли Дороти сразу после чемпионата России в Красноярске. График специально выстроен так, чтобы действующая спортсменка могла участвовать во всех главных турнирах по фигурному катанию.
В новых для себя образах предстанут олимпийский чемпион Роман Костомаров и чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин.
Илья Авербух: «О сказке «Волшебник Страны ОЗ» я думал уже давно. Мне нравится, что сюжет позволяет путешествовать по разным мирам. Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился, сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идет по своей дороге, также как Женя идет по своей спортивной судьбе. Для поклонников фигурного катания всех возрастов шоу станет прекрасным подарком – мы приглашаем провести новогодние праздники с уникальной спортсменкой, которая сыграла выдающуюся роль в популяризации женского одиночного фигурного катания в России».
Сценографию и костюмы для спектакля создадут лучшие театральные художники России Вадим Воля и Ольга Тумакова, лауреаты премии «Золотая маска», создатели известных спектаклей «Все о Золушке» в «Театре мюзикла», «Синяя птица» в Театре Наций и др. С Авербухом они уже работали вместе на Всемирной Универсиаде в Красноярске, однако это их первый опыт сотрудничества в ледовом шоу.
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