Степанова и Букин отказались выступать в Финале Кубка России

Тренер действующих чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина Ирина Жук заявила, что спортсмены пропустят Финал Кубка России по фигурному катанию.

«Саша и Ваня не планируют выступать в Финале Кубка России», - сказала Жук в интервью «РИА-Новости».

Добавим, что Степанова и Букин стали чемпионами России, тем самым гарантировав себе участие на чемпионате мира, который состоится 22-28 марта в Стокгольме.

Отметим, что российские фигуристы выступают в паре с 2008 года.