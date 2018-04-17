«Спартак» против всех. Спад в игре чемпиона грозит провалом сборной на ЧМ-2018
Тенденция такова, что игроки сборной России в «Спартаке» по сравнению с прошлым сезоном играют хуже, в отличие от своих конкурентов.
Вы заметили, чем отличались две сборные России, которые Станислав Черчесов наигрывал в товарищеских матчах с Бразилией и Францией?
Естественно, мы говорим не об именах футболистов, а о том, какие клубы они представляют. В первой игре на поле появилось сразу пять футболистов «Спартака», которые в прошлом сезоне стали чемпионами – своеобразное испытание идеи базового клуба. Во второй встрече из красно-белой команды на поле в стартовом составе присутствовал лишь один футболист – незаменимый, похоже, Александр Самедов.
Теперь вопрос на засыпку: какая сборная вам понравилась больше? Нет, это и так понятно… Нам тоже не понравилась ни одна из них. Давайте сформулируем вопрос по-другому: какая сборная показалась вам более перспективной? Вот и нам вторая. Почему так произошло?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили зарыться в статистику футболистов на специализированном портале WhoScored и выявили одну закономерность. По сравнению с прошлым сезоном все игроки сборной России из московского «Спартака» заметно сдали. То, что видно и невооруженным взглядом, подтверждают цифры.
У всех футболистов «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном проседает оценка в рейтинге, которая основывается на всей статистической информации и никак не зависит ни от общекомандных результатов, ни от лишних эмоций. Поползли вниз и ключевые показатели игроков.
В то же время большинство конкурентов сборников красно-белого клуба за место в составе наоборот, прибавили по сравнению с прошлым сезоном – как по заказу к чемпионату мира. Особенно разница в векторах развития заметна на фоне футболистов «Локомотива», каждый из которых стал играть заметно лучше – вот и клуб лидирует в чемпионате.
Невольно даже напрашивается вывод, что итоговое место в чемпионате страны у нас больше зависит не от того, каких легионеров клуб накупил, а от того, какой футбол показывают его «паспорта». В случае с последними двумя чемпионами нашей страны и будущим чемпионом (судя по всему), это особенно актуально.
|
Александр Самедов
|
Показатель (прошлый сезон)
|
Владислав Игнатьев
|
2 (7)
|
Голы
|
0 (2)
|
1 (2)
|
Ассисты
|
2(2)
|
1,4 (1,6)
|
Удары за игру
|
0,6 (0,7)
|
1 (0,7)
|
Отборы за игру
|
3,1 (2,6)
|
0,3 (0,6)
|
Перехваты
|
1,6 (2,6)
|
0,4 (0,5)
|
Дриблинг
|
0,4 (0,7)
|
1 (1,9)
|
Ключевые передачи за матч
|
0,7 (0,9)
|
1,3 (0,9)
|
Потери
|
0,7 (1)
|
30,6 (32,3)
|
Передачи за матч
|
46,4 (26,8)
|
80,9 (81)
|
% точных передач
|
78,7 (79,4)
|
1,2 (1)
|
Длинные передачи за матч
|
2,1 (1,2)
|
0,9 (1,7)
|
Кроссы
|
0,5 (0,4)
|
6,58 (6,79)
|
Рейтинг WhoScored
|
7,20 (6,98)
|
Денис Глушаков
|
Показатель (прошлый сезон)
|
Алексей Миранчук
|
4 (8)
|
Голы
|
7 (3)
|
2 (2)
|
Ассисты
|
3 (5)
|
2 (2)
|
Удары за игру
|
1,9 (2,1)
|
1,9 (2,2)
|
Отборы за игру
|
1 (1,1)
|
1 (1,2)
|
Перехваты
|
0,6 (0,4)
|
0,2 (0,3)
|
Дриблинг
|
1,7 (1,1)
|
0,7 (0,8)
|
Ключевые передачи за матч
|
1,6 (1,3)
|
1 (0,7)
|
Потери
|
2,9 (2,7)
|
43,7 (40,2)
|
Передачи за матч
|
47,1 (39,3)
|
79,8 (79,8)
|
% точных передач
|
81,2 (80,9)
|
4 (3,2)
|
Длинные передачи за матч
|
1,9 (1,7)
|
0,3 (0,2)
|
Кроссы
|
0,3 (0,2)
|
6,84 (7,12)
|
Рейтинг WhoScored
|
7,10 (6,79)
|
Роман Зобнин
|
Показатель (прошлый сезон)
|
Антон Миранчук
|
0 (2)
|
Голы
|
4 (0)
|
0 (3)
|
Ассисты
|
5 (0)
|
1 (1,4)
|
Удары за игру
|
1,4 (1)
|
1,2 (1,8)
|
Отборы за игру
|
1,1 (1,3)
|
1 (1,3)
|
Перехваты
|
0,7 (0,7)
|
0,9 (1,3)
|
Дриблинг
|
1 (0,3)
|
1 (1,1)
|
Ключевые передачи за матч
|
1,3 (0,3)
|
1,1 (1,6)
|
Потери
|
1,6 (0,3)
|
29,6 (41,5)
|
Передачи за матч
|
36,3 (16,3)
|
80,7 (83,2)
|
% точных передач
|
79,1 (77,6)
|
2 (1,9)
|
Длинные передачи за матч
|
1,7 (0,7)
|
0,3 (0,2)
|
Кроссы
|
0,1 (0)
|
6,81 (7,05)
|
Рейтинг WhoScored
|
6,85 (6,07)
|
Илья Кутепов
|
Показатель (прошлый сезон)
|
Федор Кудряшов
|
1 (0)
|
Голы
|
0 (0)
|
0 (0)
|
Ассисты
|
1 (0)
|
0,2 (0,4)
|
Удары за игру
|
0,5 (0,2)
|
1,9 (2)
|
Отборы за игру
|
1,6 (1,4)
|
3,3 (4,2)
|
Перехваты
|
1,7 (2,5)
|
0,6 (0,3)
|
Дриблинг (пропущенный)
|
0,5 (0,4)
|
0 (0,1)
|
Ключевые передачи за матч
|
0,5 (0,3)
|
0,1 (0)
|
Потери
|
0,2 (0,2)
|
4,3 (4,4)
|
Передачи за матч
|
46,5 (39,7)
|
85 (82,4)
|
% точных передач
|
75,7 (75,7)
|
4,4 (3,2)
|
Длинные передачи за матч
|
3,5 (5)
|
0 (0)
|
Кроссы
|
0,4 (0)
|
7,08 (7,16)
|
Рейтинг WhoScored
|
6,83 (6,77)
|
Дмитрий Комбаров
|
Показатель (прошлый сезон)
|
Георгий Щенников
|
0 (0)
|
Голы
|
3 (0)
|
3 (4)
|
Ассисты
|
1 (1)
|
0,8 (0,8)
|
Удары за игру
|
0,5 (0,2)
|
1,1 (2,1)
|
Отборы за игру
|
2,1 (1,6)
|
2 (2)
|
Перехваты
|
0,8 (1,7)
|
0,7 (0,9)
|
Дриблинг
|
0,2 (0,4)
|
1,6 (1,3)
|
Ключевые передачи за матч
|
1 (0,7)
|
0,6 (0,7)
|
Потери
|
0,6 (0,6)
|
49,3 (53,4)
|
Передачи за матч
|
33,7 (39,1)
|
80,4 (81,2)
|
% точных передач
|
80,5 (81)
|
2,7 (2)
|
Длинные передачи за матч
|
1,6 (1,8)
|
1,1 (0,9)
|
Кроссы
|
0,8 (0,8)
|
6,93 (7,19)
|
Рейтинг WhoScored
|
6,83 (6,86)
|
Александр Селихов
|
Показатель (прошлый сезон)
|
Гилерме
|
6,63 (6,77)
|
Рейтинг WhoScored
|
6,90 (6,60)