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Вы заметили, чем отличались две сборные России, которые Станислав Черчесов наигрывал в товарищеских матчах с Бразилией и Францией?

Естественно, мы говорим не об именах футболистов, а о том, какие клубы они представляют. В первой игре на поле появилось сразу пять футболистов «Спартака», которые в прошлом сезоне стали чемпионами – своеобразное испытание идеи базового клуба. Во второй встрече из красно-белой команды на поле в стартовом составе присутствовал лишь один футболист – незаменимый, похоже, Александр Самедов.

Теперь вопрос на засыпку: какая сборная вам понравилась больше? Нет, это и так понятно… Нам тоже не понравилась ни одна из них. Давайте сформулируем вопрос по-другому: какая сборная показалась вам более перспективной? Вот и нам вторая. Почему так произошло?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили зарыться в статистику футболистов на специализированном портале WhoScored и выявили одну закономерность. По сравнению с прошлым сезоном все игроки сборной России из московского «Спартака» заметно сдали. То, что видно и невооруженным взглядом, подтверждают цифры.

У всех футболистов «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном проседает оценка в рейтинге, которая основывается на всей статистической информации и никак не зависит ни от общекомандных результатов, ни от лишних эмоций. Поползли вниз и ключевые показатели игроков.

В то же время большинство конкурентов сборников красно-белого клуба за место в составе наоборот, прибавили по сравнению с прошлым сезоном – как по заказу к чемпионату мира. Особенно разница в векторах развития заметна на фоне футболистов «Локомотива», каждый из которых стал играть заметно лучше – вот и клуб лидирует в чемпионате.

Невольно даже напрашивается вывод, что итоговое место в чемпионате страны у нас больше зависит не от того, каких легионеров клуб накупил, а от того, какой футбол показывают его «паспорта». В случае с последними двумя чемпионами нашей страны и будущим чемпионом (судя по всему), это особенно актуально.

Александр Самедов

Показатель (прошлый сезон)

Владислав Игнатьев

2 (7)

Голы

0 (2)

1 (2)

Ассисты

2(2)

1,4 (1,6)

Удары за игру

0,6 (0,7)

1 (0,7)

Отборы за игру

3,1 (2,6)

0,3 (0,6)

Перехваты

1,6 (2,6)

0,4 (0,5)

Дриблинг

0,4 (0,7)

1 (1,9)

Ключевые передачи за матч

0,7 (0,9)

1,3 (0,9)

Потери

0,7 (1)

30,6 (32,3)

Передачи за матч

46,4 (26,8)

80,9 (81)

% точных передач

78,7 (79,4)

1,2 (1)

Длинные передачи за матч

2,1 (1,2)

0,9 (1,7)

Кроссы

0,5 (0,4)

6,58 (6,79)

Рейтинг WhoScored

7,20 (6,98)

 

Денис Глушаков

Показатель (прошлый сезон)

Алексей Миранчук

4 (8)

Голы

7 (3)

2 (2)

Ассисты

3 (5)

2 (2)

Удары за игру

1,9 (2,1)

1,9 (2,2)

Отборы за игру

1 (1,1)

1 (1,2)

Перехваты

0,6 (0,4)

0,2 (0,3)

Дриблинг

1,7 (1,1)

0,7 (0,8)

Ключевые передачи за матч

1,6 (1,3)

1 (0,7)

Потери

2,9 (2,7)

43,7 (40,2)

Передачи за матч

47,1 (39,3)

79,8 (79,8)

% точных передач

81,2 (80,9)

4 (3,2)

Длинные передачи за матч

1,9 (1,7)

0,3 (0,2)

Кроссы

0,3 (0,2)

6,84 (7,12)

Рейтинг WhoScored

7,10 (6,79)

 

Роман Зобнин

Показатель (прошлый сезон)

Антон Миранчук

0 (2)

Голы

4 (0)

0 (3)

Ассисты

5 (0)

1 (1,4)

Удары за игру

1,4 (1)

1,2 (1,8)

Отборы за игру

1,1 (1,3)

1 (1,3)

Перехваты

0,7 (0,7)

0,9 (1,3)

Дриблинг

1 (0,3)

1 (1,1)

Ключевые передачи за матч

1,3 (0,3)

1,1 (1,6)

Потери

1,6 (0,3)

29,6 (41,5)

Передачи за матч

36,3 (16,3)

80,7 (83,2)

% точных передач

79,1 (77,6)

2 (1,9)

Длинные передачи за матч

1,7 (0,7)

0,3 (0,2)

Кроссы

0,1 (0)

6,81 (7,05)

Рейтинг WhoScored

6,85 (6,07)

 

Илья Кутепов

Показатель (прошлый сезон)

Федор Кудряшов

1 (0)

Голы

0 (0)

0 (0)

Ассисты

1 (0)

0,2 (0,4)

Удары за игру

0,5 (0,2)

1,9 (2)

Отборы за игру

1,6 (1,4)

3,3 (4,2)

Перехваты

1,7 (2,5)

0,6 (0,3)

Дриблинг (пропущенный)

0,5 (0,4)

0 (0,1)

Ключевые передачи за матч

0,5 (0,3)

0,1 (0)

Потери

0,2 (0,2)

4,3 (4,4)

Передачи за матч

46,5 (39,7)

85 (82,4)

% точных передач

75,7 (75,7)

4,4 (3,2)

Длинные передачи за матч

3,5 (5)

0 (0)

Кроссы

0,4 (0)

7,08 (7,16)

Рейтинг WhoScored

6,83 (6,77)

 

Дмитрий Комбаров

Показатель (прошлый сезон)

Георгий Щенников

0 (0)

Голы

3 (0)

3 (4)

Ассисты

1 (1)

0,8 (0,8)

Удары за игру

0,5 (0,2)

1,1 (2,1)

Отборы за игру

2,1 (1,6)

2 (2)

Перехваты

0,8 (1,7)

0,7 (0,9)

Дриблинг

0,2 (0,4)

1,6 (1,3)

Ключевые передачи за матч

1 (0,7)

0,6 (0,7)

Потери

0,6 (0,6)

49,3 (53,4)

Передачи за матч

33,7 (39,1)

80,4 (81,2)

% точных передач

80,5 (81)

2,7 (2)

Длинные передачи за матч

1,6 (1,8)

1,1 (0,9)

Кроссы

0,8 (0,8)

6,93 (7,19)

Рейтинг WhoScored

6,83 (6,86)

 

Александр Селихов

Показатель (прошлый сезон)

Гилерме

6,63 (6,77)

Рейтинг WhoScored

6,90 (6,60)
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