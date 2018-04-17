Тенденция такова, что игроки сборной России в «Спартаке» по сравнению с прошлым сезоном играют хуже, в отличие от своих конкурентов.

Вы заметили, чем отличались две сборные России, которые Станислав Черчесов наигрывал в товарищеских матчах с Бразилией и Францией?

Естественно, мы говорим не об именах футболистов, а о том, какие клубы они представляют. В первой игре на поле появилось сразу пять футболистов «Спартака», которые в прошлом сезоне стали чемпионами – своеобразное испытание идеи базового клуба. Во второй встрече из красно-белой команды на поле в стартовом составе присутствовал лишь один футболист – незаменимый, похоже, Александр Самедов.

Теперь вопрос на засыпку: какая сборная вам понравилась больше? Нет, это и так понятно… Нам тоже не понравилась ни одна из них. Давайте сформулируем вопрос по-другому: какая сборная показалась вам более перспективной? Вот и нам вторая. Почему так произошло?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили зарыться в статистику футболистов на специализированном портале WhoScored и выявили одну закономерность. По сравнению с прошлым сезоном все игроки сборной России из московского «Спартака» заметно сдали. То, что видно и невооруженным взглядом, подтверждают цифры.

У всех футболистов «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном проседает оценка в рейтинге, которая основывается на всей статистической информации и никак не зависит ни от общекомандных результатов, ни от лишних эмоций. Поползли вниз и ключевые показатели игроков.

В то же время большинство конкурентов сборников красно-белого клуба за место в составе наоборот, прибавили по сравнению с прошлым сезоном – как по заказу к чемпионату мира. Особенно разница в векторах развития заметна на фоне футболистов «Локомотива», каждый из которых стал играть заметно лучше – вот и клуб лидирует в чемпионате.

Невольно даже напрашивается вывод, что итоговое место в чемпионате страны у нас больше зависит не от того, каких легионеров клуб накупил, а от того, какой футбол показывают его «паспорта». В случае с последними двумя чемпионами нашей страны и будущим чемпионом (судя по всему), это особенно актуально.

Александр Самедов Показатель (прошлый сезон) Владислав Игнатьев 2 (7) Голы 0 (2) 1 (2) Ассисты 2(2) 1,4 (1,6) Удары за игру 0,6 (0,7) 1 (0,7) Отборы за игру 3,1 (2,6) 0,3 (0,6) Перехваты 1,6 (2,6) 0,4 (0,5) Дриблинг 0,4 (0,7) 1 (1,9) Ключевые передачи за матч 0,7 (0,9) 1,3 (0,9) Потери 0,7 (1) 30,6 (32,3) Передачи за матч 46,4 (26,8) 80,9 (81) % точных передач 78,7 (79,4) 1,2 (1) Длинные передачи за матч 2,1 (1,2) 0,9 (1,7) Кроссы 0,5 (0,4) 6,58 (6,79) Рейтинг WhoScored 7,20 (6,98)

Денис Глушаков Показатель (прошлый сезон) Алексей Миранчук 4 (8) Голы 7 (3) 2 (2) Ассисты 3 (5) 2 (2) Удары за игру 1,9 (2,1) 1,9 (2,2) Отборы за игру 1 (1,1) 1 (1,2) Перехваты 0,6 (0,4) 0,2 (0,3) Дриблинг 1,7 (1,1) 0,7 (0,8) Ключевые передачи за матч 1,6 (1,3) 1 (0,7) Потери 2,9 (2,7) 43,7 (40,2) Передачи за матч 47,1 (39,3) 79,8 (79,8) % точных передач 81,2 (80,9) 4 (3,2) Длинные передачи за матч 1,9 (1,7) 0,3 (0,2) Кроссы 0,3 (0,2) 6,84 (7,12) Рейтинг WhoScored 7,10 (6,79)

Роман Зобнин Показатель (прошлый сезон) Антон Миранчук 0 (2) Голы 4 (0) 0 (3) Ассисты 5 (0) 1 (1,4) Удары за игру 1,4 (1) 1,2 (1,8) Отборы за игру 1,1 (1,3) 1 (1,3) Перехваты 0,7 (0,7) 0,9 (1,3) Дриблинг 1 (0,3) 1 (1,1) Ключевые передачи за матч 1,3 (0,3) 1,1 (1,6) Потери 1,6 (0,3) 29,6 (41,5) Передачи за матч 36,3 (16,3) 80,7 (83,2) % точных передач 79,1 (77,6) 2 (1,9) Длинные передачи за матч 1,7 (0,7) 0,3 (0,2) Кроссы 0,1 (0) 6,81 (7,05) Рейтинг WhoScored 6,85 (6,07)

Илья Кутепов Показатель (прошлый сезон) Федор Кудряшов 1 (0) Голы 0 (0) 0 (0) Ассисты 1 (0) 0,2 (0,4) Удары за игру 0,5 (0,2) 1,9 (2) Отборы за игру 1,6 (1,4) 3,3 (4,2) Перехваты 1,7 (2,5) 0,6 (0,3) Дриблинг (пропущенный) 0,5 (0,4) 0 (0,1) Ключевые передачи за матч 0,5 (0,3) 0,1 (0) Потери 0,2 (0,2) 4,3 (4,4) Передачи за матч 46,5 (39,7) 85 (82,4) % точных передач 75,7 (75,7) 4,4 (3,2) Длинные передачи за матч 3,5 (5) 0 (0) Кроссы 0,4 (0) 7,08 (7,16) Рейтинг WhoScored 6,83 (6,77)

Дмитрий Комбаров Показатель (прошлый сезон) Георгий Щенников 0 (0) Голы 3 (0) 3 (4) Ассисты 1 (1) 0,8 (0,8) Удары за игру 0,5 (0,2) 1,1 (2,1) Отборы за игру 2,1 (1,6) 2 (2) Перехваты 0,8 (1,7) 0,7 (0,9) Дриблинг 0,2 (0,4) 1,6 (1,3) Ключевые передачи за матч 1 (0,7) 0,6 (0,7) Потери 0,6 (0,6) 49,3 (53,4) Передачи за матч 33,7 (39,1) 80,4 (81,2) % точных передач 80,5 (81) 2,7 (2) Длинные передачи за матч 1,6 (1,8) 1,1 (0,9) Кроссы 0,8 (0,8) 6,93 (7,19) Рейтинг WhoScored 6,83 (6,86)