«ПЕРЕРЫВ ПОШЕЛ ИГРОКАМ НА ПОЛЬЗУ»

«Спартак» оклемался после провального старта. Заиграла атака, что позволило отодвинуть игру от своих ворот. Хорошо провели один матч, второй, третий – и пошло-поехало, настроение сразу улучшилось.

Последний матч с «Краснодаром» показал, что перерывы в чемпионате идут команде на пользу. Кто-то отправился в свои сборные, кто-то участвовал в различных мероприятиях. Это позволяет футболистам переключиться, соскучиться друг по другу.

Кстати, в одном из таких мероприятий 11 ноября в день матча с Аргентиной я тоже участвовал вместе с несколькими игроками «Спартака». Это был благотворительный вечер, куда меня пригласил Артем Ребров. Мы с известным актером Дмитрием Назаровым представляли вещи для этого вечера. Я, например, представил майку и бутсы Саши Самедова. На мероприятии были Ещенко, Селихов. Была хорошая атмосфера, фотографии на память. Ребята разгрузились психологически. Между прочим, вечер прошел с пользой – удалось собрать на благотворительность 600 тысяч рублей.

«С «МАРИБОРОМ» ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ»

Вернемся к матчу с «Краснодаром». «Спартака» его провел просто блестяще, и у меня нет сомнений, что с «Марибором» ребята справятся без проблем. Да, словенцы будут играть от обороны, но у «Спартака» сейчас атакующее настроение.

Почему я так оптимистичен? Вернулись Зе Луиш, набирает кондиции Зобнин. Поэтому у меня нет сомнений в победе. Ну, а дальше – будем ждать, как сыграют «Севилья» и «Ливерпуль». У англичан очень хорошая разница мячей. Но не будем сейчас заниматься подсчетом вариантов – надо выигрывать, как можно крупнее у «Марибора».

Однако не это главное. Сейчас важно, чтобы то настроение, которое есть у команды в последнее время, не потерять до конца этого года. У «Спартака» очень тяжелый календарь: после «Марибора» – «Зенит», потом выезд в Тулу, затем «Ливерпуль» на выезде в начале декабря, и под занавес дерби с ЦСКА. И очень важно провести эту концовку также ярко, чтобы перенести это настроение на весну.