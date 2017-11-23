Анонс 25-го тура ФНЛ: «Луч» уже сыграл суперматч, «Зенит» и «Спартак» в центральной встрече, а Побегалову придется исправляться.

Лучевая феерия

Это странно, но тур ФНЛ начался еще в среду: в вынесенном в Химки матче «Луч» обыграл «Тюмень» со счетом 4:2.

После того, как в «Луче» начали платить зарплату, игры команды из Владивостока стали очень веселыми. В прошлом туре дальневосточная команда уступила «Динамо СПб» 2:3, ведя по ходу матча два мяча. В этот раз все случилось с точностью до наоборот. Тюменская команда в первом тайме забила два мяча, но после перерыва «Луч» ответил четырьмя точными ударами и победил.

Благодаря этой победе команда Жолта Хорняка взлетела из зоны вылета сразу на 14 место. А вот команда Владимира Маминова снова на дне.

– Матч с «Лучом-Энергией» я даже вспоминать не хочу, – сказал тренер тюменцев в интервью официальному сайту. – Как можно было так проигрывать!? Есть футболисты, которые привыкли побеждать. А есть те, кому спокойно после поражения. Вторых в команде весной не будет.

Генеральная репетиция

В ближайшем туре РФПЛ состоится один из главных матчей сезона: московский «Спартак» дома примет «Зенит». Но предварять центральный матч тура РФПЛ будет встреча вторых команд в ФНЛ. Дела у «Зенита-2» и «Спартака-2» прямо сейчас идут просто отвратительно: сине-бело-голубые не могут выиграть уже восемь матчей и находятся в зоне вылета. Не лучше и у красно-белых, которые проиграли пять последних игр с общим счетом 2:15.

Тем не менее, встреча дублей – центральная и в туре ФНЛ, потому что противостояние «Зенита» и «Спартака» даже на уровне вторых команд, это всегда интересно и захватывающе.

Встречу, кстати, вынесли на пятницу, на 24 ноября на 14:00. Не самое удобное время для петербургских любителей футбола, но выбирать им не приходится.

Выговор для Побегалова

Поверить в это сложно, но это факт – после поражения «Шинника» от «Олимпийца» на официальном сайте ярославской команды появился… выговор главному тренеру команды Александру Побегалову. Человеку, который наверняка смог бы легко найти себе клуб в РФПЛ, но он с большим трудом и небольшим бюджетом тащит на себе «Шинник», воспитывая в Ярославле молодежь.

И тут, после небольшого игрового спада, ему объявляют выговор. Странно? Более чем. Посмотрим, как это скажется на команде и на Побегалове лично. В ближайшем туре ярославцам играть против одного из лидеров – «Крыльев Советов».

Ужас околофутбола

Печальные новости пришли из ФНЛ перед этим туром. В драке между болельщиками «Сибири» и «Енисея» погиб болельщик красноярской команды Эдуард Самышкин.

По слухам, конфликт случился из-за баннера, который сибиряки отобрали у фанатов «Енисея» после матча «Томь» – «Енисей».

Красноярцы приехали в Новосибирск его забирать, там их уже и побили. В драке 30-летний болельщик получил травмы, несовместимые с жизнью.