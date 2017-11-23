Московский "Локомотив" приготовил к матчу 5-го тура группового раунда Лиги Европы против датского "Копенгагена" множество предматчевых активностей для болельщиков. Но почти никто их не увидел.



Борьба за зрителя



Около месяца назад в интернете развирусился ролик юной видеоблогерши, которая пригласила своих подписчиков на встречу, но никого на ней не обнаружила. Девочка очень расстроилась и записала новый видеоролик, в котором рассказала о случившемся. Девочку пожалели популярные блогеры и порекомендовали ее канал своим подписчикам, в результате чего количество ее зрителей достигло нескольких миллионов человек. К чему я это?

В похожей ситуации оказались столичные железнодорожники - команда выступает в Лиге Европы, идет на первом месте в чемпионате России и создает для своих фанатов лучшие предматчевую программу среди всех столичных клубов, но на ее игры по-прежнему почти никто не ходит. По примеру популярных видеоблогеров попробуем изменить ситуацию к лучшему.

В отличие от других московских команд, не обделенных вниманием зрителей, "Локомотиву" приходится биться за каждого зрителя, и в этой борьбе железнодорожники используют весь имеющийся арсенал. Поэтому для клуба имеет особое значение мотивировать уже пришедшего на футбол зрителя сделать это еще не раз, что особенно актуально в осенне-весеннее время года, когда поход на стадион для зрителей сопряжен с проблемами климатического характера.



Конкурсы и мемы



Территория перед стадионом "Локомотив" за пару часов до матча превращается в развлекательный парк с конкурсами, музыкальными концертами, трапезными шатрами и многим другим. Так, после того как стемнело, арена благодаря инсталляциям красиво окрасилась в клубные красно-зеленые цвета. Организаторы обещали, что "этим вечером в Черкизово будет светло как днем, и не обманули ожиданий болельщиков.

Перед стадионом появились шатры, где можно вкусно поесть кесадилью и погреться от суровых ноябрьских морозов, вживую послушать игру на гитаре, а также добавить красок - каждому вошедшему предлагалось бесплатно нанести на лицо грим клубных цветов. Тем, кто никуда не торопится, художники шаржисты готовы нарисовать портрет.

На выходе гостей встречали никогда не унывающие мимы, рядом жонглеры, показывающие свои номера под аккомпанемент баяниста, а совсем неподалеку на сцене под сладостное пение солистки, укутавшейся в черную шубу, играли музыканты из группы Jazz'n'Time Band, согревавшие слушателей джазовыми ритмами. Организаторы еще обещали героев датских сказок, но встретить их так и не удалось.

Поворачиваем голову налево и видим длинную очередь болельщиков в ожидании поучаствовать в конкурсе, суть которого сводится к тому, что надо попасть мячом в определенный угол ворот. У каждого не более одной попытки.

Возможно, любителям этого маловато, за то время, что мы наблюдали за участниками конкурса, никто забить так и не смог. Зато ведущий вечера узнал среди участников постоянных посетителей и позволил небольшую поблажку - повторный удар. Справедливости ради отметим, что и он не помог.

Были и другие интересные вещи. Например, желающие могли обучиться росписи футболок известными на весь мир скандинавскими узорами, поучаствовать в лототроне, победители которого получили возможность посмотреть матч с лучших мест, и многое другое.

Жаль лишь, что болельщики "Локомотива" свою команду не очень жалуют, поэтому всех этих активностей почти никто не увидел - к стартовому свистку трибуны не заполнились и наполовину.