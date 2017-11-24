«Зенит» в лучших традициях европейских клубов делает все, чтобы болельщикам не пришлось скучать перед игрой. Летом на стадионе «Санкт-Петербург» открылся «Фан-Променад», где каждый может найти развлечение себе по вкусу. Тут и концерты известных групп, и показ фильмов о футболе, аквагрим, наклейки, и много всего другого.

Перед матчем 17-го тура РФПЛ против «Тосно» свою зону на «Фан-Променаде» открыл баскетбольный «Зенит». В тот день она не вызвала особого интереса. Болельщиков больше привлекала возможность сфотографироваться с игроками чемпионского состава сине-бело-голубых 2007 года.

Зато перед встречей Лиги Европы против «Вардара» зона баскетбольного «Зенита» пользовалась большим спросом. Сначала среди фанатов провели различные конкурсы. Например, на точность броска. Для взрослых щит висел на традиционной высоте, для детей был отдельный маленький. После конкурсов началось то, зачем пришло большинство людей. На автограф-сессию вышли баскетболисты Евгений Воронов и Дрю Гордон.

Зрители встретили их овациями, а из желающих получить автограф и сделать селфи образовалась огромная очередь. Охотнее болельщики подходили к Воронову, так что даже ведущий заметил, что Гордон немного скучает, и решил сам с ним сфотографироваться. После этого люди пошли и к американцу. За 20 минут до начала матча очередь из желающих не закончилась, а наоборот стала только больше. Ведущему пришлось закончить автограф-сессию, но Гордон и Воронов не оставили никого в обиде. Они сами взяли карточки со своими изображениями и пошли раздавать толпе.

– Здорово, когда спортсмены общаются со своими болельщиками, которые за них переживают, – сказал Евгений Воронов, когда последний фанат получил то, что хотел.

О своих впечатлениях от стадиона атакующий защитник «Зенита» предпочел не говорить.

– Я здесь первый раз. Внутри чаши пока не был. После матча составлю какое-то мнение.

– Не обидно, что вокруг баскетбольного «Зенита» нет такого же ажиотажа, ка вокруг футбольного?

– Я бы не сказал, что нет. У нас всегда полные трибуны и очень хорошая атмосфера.

– Можете себе представить автограф-сессию футболистов «Зенита» перед вашим матчем?

– Почему нет? Совершенно нормальная ситуация.

– Сами знакомы с кем-нибудь из игроков команды Манчини?

– Нет, но с удовольствием познакомлюсь, если будет такая возможность.

– Вы болельщик «Зенита»?

– Не могу назвать себя болельщиком. Когда я родился, показывали только матчи футбольного «Спартака» и баскетбольного ЦСКА.