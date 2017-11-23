Пятка и пенальти Дзюбы

На немного красно-белый «Вардар» за три дня до главного матча осени Роберто Манчини выпустил такой состав, чтобы лишнее время отдыха «Спартака» перестало играть роль. Основа без Кришито, Паредеса, Кокорина и Ивановича – все здоровы, просто отдыхают и пропускают ненужный матч Лиги Европы ради необходимого в чемпионате. Последних двоих главный тренер вообще не включил в заявку.

Артем Дзюба, обидевшийся на журналистов, вышел в старте без коллеги-конкурента Кокорина и сразу же зарубился за верховые передачи, сразу же полез выигрывать и скидывать партнерам. Главным в российских клубах по этой части внезапно стал Понтус Вернблум: хотя по профилю такое Зе Луишу и Дзюбе – они оба по разным причинам разгоняются и расталкиваются только сейчас.

В главном эпизоде первого тайма Артему не понадобилось выпрыгивать: просто поставил спину, взмахнул пяткой, слегка коснулся ею мяча – и Дмитрий Полоз получил пас в идеальную позицию. Лучший сценарий для обоих игроков атаки, у которых нет железного места в старте. Лигой Европы его вполне можно добиться. Например, Эмилиано Ригони после хет-трика «Русенборгу» пять раз из шести начинал с первых минут.

Дзюба даже заработал пенальти и без Кришито с Паредесом, которые должны делить удары между собой, сам взялся бить – но все запорол неумным ударом по центру. За объем работы, количество выигранной борьбы и вообще уместных действий Артем заслужил шанс и против «Спартака». Хотя что будет важнее, предыдущий матч или придуманный под соперника вариант расстановки, в четверг вечером вряд ли знает даже Роберто Манчини.

Неприятные детали и моменты для зависти

Пара неприятных деталей ничего не значащего матча: во-первых, «Зениту» пришлось играть на неприятном по качеству поле. Даже здорово, что игра со «Спартаком» пройдет в Москве, и для петербуржцев тоже – потому что газон петербургского стадиона позднюю осень все-таки не выдержал. Его в воскресном матче с «Тосно» даже и топтали не особо усердно, а через три для на Лиге Европы зелени было неприлично мало.

Мяч в ногах у игроков периодически неприятно подпрыгивал, контролировать его в мелком дриблинге было весьма сложно. А Олега Шатова, например, пришлось в перерыве заменить. Явных признаков травмы не проявлялось, но иначе сложно объяснить уход с поля после 45 минут человека, вышедшего капитаном. По игре таких уж резких претензий к нему вряд ли накопилось много во в целом удачном тайме. Возможно, это просто решение опять же поберечь игрока к «Спартаку» – в том числе от домашнего поля.

На этом газоне «Зениту» до зимней паузы предстоит сыграть всего один матч, но тут есть очень забавная параллель: это будет встреча с «Уралом» 2 декабря – с той же командой, которая помогала петербуржцам открывать арену в апреле, которая первой из соперников рылась тут в земляных кучках.

Там, в декабре, возможно, будет ощущаться еще ярче, но уже сейчас главное преимущество петербургского стадиона сработало: идти к арене по улице дико неприятно, а нужно по ветру в минусовую температуру идти пешком как минимум минут пятнадцать. Зато внутри из-за обогревателей под крышей не меньше, чем «+10» – теперь матчи «Зенита» это удивительное сочетание футбола с теплом и комфортом.

Когда в Петербурге подскочила посещаемость матчей СКА, одним из главных преимуществ хоккейного дворца считалось как раз это. Количество народу на хоккее не падает, а на «Зенит» и на этот турнирно бессмысленный матч пришло 38 тысяч зрителей.

В тепле даже не самый яркий футбол «Зенита» смотреть приятнее. Во втором тайме, уже при 2:0 после первого гола Ригони с момента того хет-трика, петербуржцы не особо наседали, македонцы делали в атаке еще меньше, и в итоге Манчини решил даже устроить дебют за основную команду центральному защитнику Максиму Карпову. Гол македонцев в дополнительное время ничего не испортил.

Игра с «Вардаром» получилась идеальной для ситуации: мало сил, максимум очков – то, что и нужно было Манчини накануне «Спартака».

Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – Вардар (Македония) – 2:1 (2:0)

Голы: Полоз (16), Ригони (43) – Блажевски (90+3)

Зенит: Лодыгин, Мевля, Маммана (Карпов, 87), Терентьев, Ригони, Жирков, Нобоа, Ерохин, Шатов (Дриусси, 46), Полоз, Дзюба (Краневиттер, 73).

Вардар: Гачевски, Новак, Грнчаров, Амбарцумян, Демири, Маркович, Барсегян (Стойчевски, 85), Джигаури (Петковски, 90), Николов, Алвес, Итало (Блажевски, 79).

Предупреждения: Терентьев – Демири, Амбарцумян

23 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 38 196 зрителей