«Показали тренеру, что готовы играть»

К новой встрече с Артемом Дзюбой после матча с «Вардаром» журналисты подготовились. После его постоянных отказов из-за пирожков (хотя дело, конечно же, не в них) репортеры решили сделать футболисту вкусный подарок. Только ждать Дзюбу приходилось долго. Раньше он сбегал чуть ли не первым, а тут его повели на допинг-контроль. Пока Артем проверялся, слово держали другие герои. Например, Кристиан Нобоа в последнее время играет только в Лиге Европы. В чемпионате места в составе не находится.

– Играли хорошо, быстро, – говорил эквадорец на своем русском, который в этот раз казался менее понятным. – Было много игроков, которые не каждый раз выходят на поле. Не знаю, когда последний раз так играли. Начало было тяжелым, но с каждой минутой были лучше.

– Вы немногое позволили «Вардару».

– Так говорят, когда выигрываешь 2:0. Но много игроков не выходили на поле. Было тяжело, но мы показали тренеру, что готовы играть в чемпионате. Посмотрим, что будет дальше.

– Ожидаете настоящей битвы в Москве со «Спартаком»?

– Это дерби, игра будет тяжелой. Но думаю, что команда может выиграть в Москве.

– Были разговоры с Манчини один на один по поводу того, что не играете?

– Реально нет. Я никогда не разговариваю с тренером, когда играю. И зачем общаться, когда не выходишь? Манчини – главный, он знает, кого ставить, а кого – нет. Я не буду на эту тему с ним говорить. Он сам выбирает состав.

«У Зенита» больше опасных игроков, чем у «Спартака»

Впервые после травмы в Казани на поле вышел Миха Мевля. Хотя стык во втором тайме едва не закончил для него игру.

– Меня ударили по мышце. То же самое было в Казани. Таков футбол: нас могут бить, – с улыбкой рассказывал словенец о повреждении.

– Травма не беспокоит?

­– Я чувствую боль, но думаю, к следующему матчу все будет нормально.

– Хотите удержать первое место в группе?

– С самого начала мы хотим быть первыми. Надеюсь, так и будет.

– Ожидаете большую битву в матче со «Спартаком»?

– Это нормально, потому что игры со «Спартаком» – дерби. Мы все ждем эту игру. Приятно будет сыграть на полном стадионе. Надеюсь, возьмем три очка. Все игроки готовы.

– Кто для вас самый опасный игрок «Спартака»: Промес, Зе Луиш?

– Думаю, у «Зенита» больше опасных игроков, чем у «Спартака».

«В Москве нужно потеплее одеться»

Более краток был автор шикарного гола Эмилиано Ригони. Он еще и лучший бомбардир команды в Лиге Европы.

– Вы уже забили шесть мячей. Это ваш самый результативный сезон?

– Нет, в «Индепендьенте» я забивал 12. Но я на правильном пути.

– Это самый красивый гол в вашей карьере?

– Один из самых красивых, который я забил за «Зенит»

– В понедельник класико против «Спартака». Самый холодный матч предстоит для вас?

– Да, я уверен! Когда играешь, особо нет разницы – холод или жара. Но одеться нужно потеплее!

– Откроете счет своим голам в чемпионате России в понедельник?

– Надеюсь!

Когда все игроки «Зенита» миновали микст-зону, наконец-то выбежал Дзюба. Артем явно торопился, но в этот раз не было Александра Кокорина, который мог бы пояснить, к ребенку ли он спешит или нет. А от пирожков футболист все-таки не убежал.

«О «Спартаке» начнем думать завтра»

– Это была очень хорошая игра со стороны обеих команд, – поделился мнением о матче главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски, которого поражение явно не расстроило. – «Зенит» был особенно силен в первые 15 минут. Этого мы и боялись. Мы до самого конца верили в ничью благодаря хорошей игре нашего вратаря.

Когда «Зенит» не забил пенальти, мы подумали, что у нас появится отличная возможность. Второй тайм мы провели лучше. Не испугались соперника и выполнили поставленные задачи. Доволен, что смогли забить и улучшить впечатление о нашей команде, хотя результат мог бы быть лучше.

– Кто из игроков «Зенита» вам больше всего понравился?

– Роберто Манчини сильный тренер, и все игроки у него отличные, все 26 человек.

Тренер «Зенита» обошелся без эмоций.

– Несмотря на то, что сегодня, по сравнению с другими матчами, был очень видоизмененный состав, я считаю, что игра получилась очень хорошей, – подвел итог Манчини. – Мы могли забить и больше. Но главное, что мы сегодня выиграли.

– Объясните, почему пенальти бил Дзюба, и довольны ли вы его игрой?

– Я доволен его игрой. А с пенальти часто так случается, что его не забивают. Даже пенальтистам, бывает, не удается забить.

– Важно ли то, что у «Спартака» на два дня больше времени на подготовку, или это не должно сказаться на игре с учетом сегодняшней ротации?

– Мы не можем думать сейчас о «Спартаке». Мы начнем думать о них завтра.

– При выборе состава оказывает ли на вас влияние мнение СМИ?

– Абсолютно никакого влияния это на меня не оказывает. Иначе я бы просто не был тренером. Это то же самое, что спрашивать президента Путина, влияет ли как-то на него пресса, – рассмешил журналистов Манчини.

– Олег Шатов был заменен из-за повреждения мышцы. Насколько его травма серьезна?

– Мы пока не знаем. Надеюсь, травма несерьезная, и с Олегом будет все в порядке.