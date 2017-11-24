В ближайшие выходные ведущие европейские чемпионаты представят на суд зрителей сразу несколько ярких матчей – «Ливерпуль» примет на своем поле «Челси», «Монако» и «ПСЖ» выявят сильнейшего в чемпионате Франции, а «Валенсия» и «Барселона» - в Испании.

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ» - «ЧЕЛСИ»

Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

25 ноября. 20.30 (мск)

После серии неудачных результатов оба клуба набрали неплохую форму. Подопечные Юргена Клоппа одержали три победы подряд, причем неизменно громили оппонентов – «Хаддерсфилд Таун» (3:0), «Вест Хэм Юнайтед» (4:1) и «Саутгемптон» (3:0). Правда, все три соперника располагаются в нижней половине турнирной таблицы.

Лондонцы, в свою очередь, одержали четыре победы кряду. Повержены «Уотфорд» (4:2), «Борнмут» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Вест Бромвич Альбион» (4:0). У «синих» статистика больших матчей в текущем сезоне лучше, чем у мерсисайдцев: у «Ливерпуля» в пассиве 0:5 от «Манчестер Сити» и 1:4 от «Тоттенхэма», тогда как у «Челси» из негатива - лишь 0:0 с «Арсеналом» и 1:2 от тех же «горожан».

В турнирной таблице команды разделяют три очка. При этом подопечные Антонио Конте отстают от лидирующего «Сити» уже на девять баллов и вряд ли смогут отстоять чемпионский титул. Судя по всему, уделом обоих коллективов в нынешнем сезоне станет борьба за место в Лиге чемпионов.

ГЕРМАНИЯ

«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) – «ШАЛЬКЕ-04»

Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

25 ноября. 17.30 (мск)

«Боруссия» под руководством нового наставника Петера Боша удивительно ярко провела старт сезона, завершив первые пять туров с общей разницей забитых и пропущенных мячей 13-0, однако с наступлением октября не смогла выиграть ни разу – с тех пор черно-желтые проиграли четыре матча и один свели вничью, пропустив в них 14 мячей.

Зато «рудокопы» выдают один из лучших сезонов за последние годы, не знают поражений с сентября и по итогам 12 туров удерживают вторую позицию в чемпионате, в шести очках от «Баварии», что для Бундеслиги вполне в порядке вещей.

Также стоит отметить, что «Шальке» не может обыграть «Боруссию» уже на протяжении пяти встреч – три ничьи и два поражения с общей разницей мячей 5-9.

ИТАЛИЯ

«ЛАЦИО» - «ФИОРЕНТИНА»

Рим. Стадион «Олимпико».

26 ноября. 20.00 (мск)

Разница в уровне клубов в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии просто феноменальный. Сразу шесть команд набирают в среднем более двух очков за матч, в результате чего великолепный результат оступившегося за 12 туров всего трижды «Лацио» не имеет достойного подтверждения в турнирной таблице, где римляне с 28 очками занимают только пятую строчку. Правда, имея матч в запасе.

В предыдущем туре подопечные Симоне Индзаги обидно, но по делу уступили в римском дерби (1:2) и теперь наверняка будут настроены отыграться на «фиалках», которые в нынешнем сезоне завязли в середине турнирной таблицы и практически лишились шансов выйти в еврокубки через чемпионат страны – отставание от идущей шестой «Сампдории» составляет аж девять очков.

ФРАНЦИЯ

«МОНАКО» - «ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН»

Монако. Стадион «Луи II».

26 ноября. 23.00 (мск)

«ПСЖ» не может обыграть «Монако» с августа 2015 года, то есть на протяжении четырех последних встреч, что для чемпионата Франции довольно необычно. В этот временной отрезок вместились три победы монегасков с общей разницей мячей 7-2, а также ничья. Если парижанам удастся прервать неприятную тенденцию, они уже сейчас смогут довести отрыв от подопечных Леонарду Жардима до девяти очков.

Также эту встречу интересно рассматривать с точки зрения противостояния между лучшими бомбардирами обоих клубов – парижанина Эдинсона Кавани (15 голов в 12 матчах) и монегаска Радамеля Фалькао (13 – 10).

ИСПАНИЯ

«ВАЛЕНСИЯ» - «БАРСЕЛОНА»

Валенсия. Стадион «Месталья».

26 ноября. 22.45 (мск)

«Валенсия» под руководством Марселино Гарсии Тораля претендует на звание главного открытия сезона в чемпионате Испании. «Летучие мыши» выиграли всего один матч из четырех на старте турнира, зато с тех пор вообще не теряли очки, выиграв восемь матчей подряд (разница мячей: 27-8), из них в четыре с разгромным счетом.

«Барселона» же, вопреки предсезонным прогнозам, основанным на казавшимся для каталонцев трагедией трансфере Неймара в «ПСЖ», не просто лидирует в чемпионате Испании, но и практически не допускает осечек – 11 побед в 12 турах при одной ничьей (с мадридским «Атлетико» – 1:1). Если «Барса» одолеет валенсийцев, вряд ли кому-то в нынешнем сезоне удастся ее догнать.