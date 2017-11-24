- Эти мучения у «динамовцев ведь не первый год. И каждый раз все надеются, что ситуация поправится, стоит клубу пару раз победить. «Динамо» и «Спартак» - это команды, которые в головах у болельщиков не должны быть где-то внизу.

Беда «Динамо» последнего времени заключается в руководстве. Вот тот же Федун, который во главе «Спартака» уже 15 лет, когда перестал понимать, что происходит, стал привлекать профессионалов к руководящей работе.

Не знаю, с чьей подачи в «Динамо» появилось ВТБ, но что я увидел в конце концов: они вложили деньги, завладели территорией Петровского парка, понастроили жилья и сказали «Динамо», вы нам не нужны». Потом пришел Ротенберг, дал клубу денег взаймы и тоже ушел. Потом еще ударил финансовый fair-play, а затем и другие проблемы.

Руководили клубом непрофессионалы, это довело команду до ФНЛ. Ведь еще совсем недавно, с Кураньи, Самедовым, Ворониным в составе динамовцы играли в самый привлекательный футбол в стране. И кому-то это не понравилось. Сначала Воронина выдавливали, потом Кураньи ушел. Ну и пошло-поехало, как говорится.

Какая стратегия есть у «Динамо»? Что у этого тренера не получилось, а другого получится? Ерунда это полная! Люди, которые у власти в «Динамо», должны собраться и идти вперед с единой идеей взявшись за руки. А тут либо ждем и воспитываем молодежь или покупаем звезд. Но это шарахание! То мы Вальбуэна берем, то продаем.

- Почему убрали Калитвинцева? Он сильно хуже Хохлова?

- Так я же говорю: главная беда «Динамо» - руководство. Потому что они берут тренера по результату и не смотрят, есть при тренере прогресс, растут ли футболисты. Да в «Динамо» сегодня и Жозе Моуринью ничего не сделает.

Вот, например, взяли Панченко, начал он забивать. Но вот сломался. И все! Нет никого на подмогу, нету! Как так можно? Как можно надеяться, что игрок не травмируется? В такой ситуации руководители, кстати многих клубов РФПЛ, ждут Старика-Хоттабыча, который волосок выдерет и мячи будут залетать в девятки.

А равноценные ли тренеры Хохлов и Калитвинцев, я сказать не могу. Чтобы понять, как Дмитрий тренер, пока нельзя: он работает всего месяц, а его предшественник был во главе команды намного больше. Но сейчас никакого сдвига, как обычно бывает после прихода нового тренера, нет. Скоро в чемпионате зимний перерыв, подготовка к весне, вот там по Хохлову все и будет ясно.

- С тренером разобрались. А состав? Разве с таким вылетают?

- А что там за состав? Какие там звезды? Сапета и Зотов, которые не подходят другим командам? В «Динамо» собраны средние игроки, нет личностей. Нет мужика заводного, который бы всех рвал за «Динамо» и вокруг себя сколотил хорошую команду.