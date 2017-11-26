После уверенной победы в Лиге чемпионов над «Бенфикой» армейцы продолжили победную поступь в Казани. На помощь пришли стандарт и Вернблум.

ЦСКА практически обескровлен травмами и трансферной политикой клуба, в результате чего в Казани у главного тренера армейцев Виктора Гончаренко особого выбора, кого выпустить в основе, не было – против «Рубина» в привычной схеме 3-5-2 вышли все сильнейшие, оказавшиеся в распоряжении наставника. За исключением молодых воспитанников на лавке стартовый свисток встретил лишь нигерийский нападающий Аарон Оланаре.

«Рубин» продолжает искать свою игру. Если в обороне команда действует довольно строго, то в атаке испытывает колоссальные проблемы. Достаточно сказать, что из четырех последних матчей три казанцы завершили нулевой ничьей, а в последних девяти турах отличились всего дважды. Перед встречей с ЦСКА рубиновые не смогли забить в Туле, после чего Курбан Бердыев произвел два изменения в составе. На фланге обороны Эльмира Набиуллина сменил вернувшийся после дисквалификации Мориц Бауэр, а в нападении Максиму Каннуникову вместо Рифата Жемалетдинова помогал 19-летний Ильзат Ахметов, для которого этот матч стал дебютным в сезоне.

Команды начали игру осторожно и поначалу практически не тревожили друг друга. Только Канунникову удалось здорово открыться под передачу из глубины от Руслана Камболова, но удар у нападающего не получился, и мяч прошел мимо дальнего угла.

Игра неожиданно вспыхнула по истечении получаса игры. Разжег ее Понтус Вернблум, обокравший на чужой половине поля Владимира Граната, а затем открывшийся в развернувшейся контратаке под ответную передачу Алана Дзагоева. Алан не пожадничал, но вышедшему один на один с Сосланом Джанаевым Вернблуму не хватило опыта игры в атаке – он сильно, но не глядя пробил прямо в выдвинувшегося на него вратаря.

Спустя несколько мгновений Кирилл Набабкин едва не замкнул на дальней штанге подачу с правого фланга, а в ответной атаке Бауэр из выгодной позиции не попал в ближний угол. В этом эпизоде необходимо отметить неудачную игру армейской обороны – Виктор Васин, выиграв борьбу на втором этаже, выбил мяч на ногу сопернику, а подстраховавший партнера Набабкин проиграл Бауэру силовое единоборство и подарил сопернику шанс. К счастью для красно-синих, голы казанцам в нынешнем сезоне даются с неимоверным трудом.

После этой вспышки игра вновь затихла. Но когда стало казаться, что мыслями команды уже в раздевалках, на помощь гостям пришел стандарт – Сергей Игнашевич поймал мяч на ногу после скидки партнера, а Вернблум на линии вратарской удачно подставился под удар и с нескольких метров прошил Джанаева. Главный судья Сергей Иванов даже не позволил «Рубину» начать с центра поля, сразу отправив команды на перерыв.

Вторую половину встречи гости начали активнее, не позволяя сопернику вообще приближаться к своей штрафной и вынудив Бердыева заменить незаметного Ахметова. Вместо него появился проводящий худший сезон в карьере любимчик наставника Сердар Азмун. Правда, и иранец в отведенные ему полчаса интересными действиями на поле не отметился. Казанцы активизировались, завладели мячом и перевели игру на чужую половину поля, но уперлись в красно-синюю стену и до конца матча взломать ее не смогли.

Очень неприятным для болельщиков ЦСКА событием стало падение на чужой половине поля нападающего Витиньо, в результате которого бразилец был заменен на Константина Кучаева. Будем надеяться, что серьезного повреждения форвард не получил. Без него выиграть в Манчестере в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов будет затруднительно.

В целом, второй тайм прошел в равной игре практически без голевых моментов со стороны как тех, так и других. Пожалуй, гости были даже немного активнее, а наиболее реальную возможность забить имел все тот же Вернблум, из глубины открывшийся под скидку Дзагоева на линии штрафной. Удар слета шведу не удался, и мяч прошел мимо.

В попытках изменить игру и создать у ворот Игоря Акинфеева хоть что-то Бердыев выпустил на поле Мийо Цакташа и Гекдениза Карадениза, но на подопечных Гончаренко это не произвело никакого впечатления.

Более того, под занавес встречи Кучаев удачно поставил в штрафной корпус Гранату и после прикосновения защитника упал. Судья Иванов нападающему поверил и указал на «точку», но Бибрас Натхо с 11-метровой отметки не сумел переиграть Джанаева. Что, впрочем, не помешало армейцам уверенно довести матч до победы, набрать в Казани важнейшие три очка и сохранить третью лигочемпионскую позицию в турнирной таблице чемпионата России.