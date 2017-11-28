Напомним, что в составе хозяев отличились Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич. У гостей гол на счету Доменико Кришито. На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник красно-белых Фернандо.

Москвичи с 31 очком идут на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, петербуржцы с 33 баллами занимают второе место.

Напомним, следующий матч «Зенит» проведет 2 декабря в Петербурге против «Урала», «Спартак» 1 декабря сыграет в Туле с «Арсеналом».

– Сразу хочу сказать, что спартаковцы – молодцы. Обе команды показали удивительный футбол настоящего хорошего европейского уровня. «Спартак» создал очередной шедевр. Много можно насчитать ошибок, но я доволен, что москвичи смогли собраться после «Марибора» и сыграть очень ответственно. Все красавцы. Есть в России футбол. Таких бы игр побольше.

– Что изменилось у «Спартака» в этом матче по сравнению с проигранной игрой первого тура?

– Ничего. Лидеры «Спартака» сыграли на таком высоком уровне, который «Зениту» был не под силу. Единственное, что хотел бы отметить. Опять начала проявляться спартаковская болезнь. После 2:0 опять отошли назад и стали играть на удержание счета. Это моментально наказывается. И наказали. Нужно было додавить «Зенит», но последние 15 минут первого тайма «Спартак» испортил. Сразу началась нервотрепка, упало настроение. Когда это кончится? Хорошо, выдержали сегодня, но все могло быть по-другому.

И все-таки реванш взят. Много об этом говорили. Пусть не 5:1, а 3:1. «Зенит» временами выглядел прилично, а временами неуверенным в себе. Может быть, с первых минут не хватало Эмилиано Ригони. Загадка: чего хотел Роберто Манчини? Сыграть на контратаках? Этого не получилось. Бывает, положение он все равно изменил. Мы получили выдающийся футбол по меркам России.

– Почему после удачной игры 4-2-4 с «Краснодаром» Массимо Каррера перестал использовать эту схему?

– Потому что футболисты не могут играть как роботы. Нельзя их завести ключиком, чтобы они постоянно играли на одном уровне. Тем более Каррера лишился многих игроков. Отчасти это решение было вынужденным. Некоторым футболистам необходим отдых. И даже так «Спартак» в середине поля переиграл «Зенит». Красно-белые не давали сопернику играть в одно касание и быстро развивать атаки. И если бы был посвежее Квинси Промес, «Спартак» забил бы больше чем три мяча. Но он устал. Нагрузка на него выпала приличная.

– Как вам мяч, забитый Луисом Адриано?

– Шедевр! В этой комбинации приняло участие семь человек.

– После удаления Лукаса Фернандо не было ли опасения, что «Спартак» пропустит?

– Было. Но неправильно повел себя «Зенит». Не нужно было «наваривать». Я бы вообще не стал выпускать Артема Дзюбу. Манчини ошибся с этим. Команда сбилась на «верхотуру». Устроила бесхитростный навал. Думали, что Дзюба будет выигрывать мячи, а он ничего не выиграл. Видимо, он спал на скамейке, а тут его разбудили и попросили побегать. Конечно, я шучу, но он не помог. Нужно было положить мяч вниз, и попытаться сыграть краями. Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров очень устали. Вместо этого питерцы упростили игру, а Дзюба ничего не выиграл. Все отскоки подобрал «Спартак». Но «Зениту» не должно быть стыдно.