ГОЛИСТЕЕ ТОЛЬКО ПРОМЕС

Результативная передача в матче «Ростовом» (2:2), гол в ворота «Уфы» (3:1), два гола и пас в поединке с «Краснодаром» (4:1), мяч в противостоянии с «Зенитом» (3:1) - шесть результативных действий в сумме: такова коллекция Луиса Адриано в четырех крайних поединках чемпионата России. Ни один другой игрок красно-белых так не зажигал в этих встречах, даже Промес оказался задвинут бразильцем в тень - два гола и два паса.

Если Адриано продолжит в том же духе, то может потягаться с Промесом за титул самого результативного игрока «Спартака»: сейчас у голландца 14 очков по системе «гол+пас» (8+6) в чемпионате России, а у бразильца 11 (7+4). Близко с ними нет никого - ни один другой представитель десятикратного чемпиона Росси еще не набрал больше десяти результативных баллов.

А ведь трансфер Адриано из «Милана» в «Спартак» прошлой зимой вызывал если не вопросы, то сомнения: карьера в Италии у бразильца не задалась. Что чемпионат Италии сильнее российского первенства, а в «Милане» смутные времена, как-то уходило на второй план. Вот что сказал за несколько дней до трансфера Адриано эксперт «Советского спорта» Валерий Рейнгольд: «Если Каррера хочет – берите. Я же игру Адриано не вижу. Четыре гола за два года в Италии - статистика бразильца говорит за себя. И он не молод. Ему 29 лет. Возрастному футболисту тяжело справляться с нагрузками. Как бы не получили нового Лукаса Барриоса».

Адриано действительно хотел Каррера. И «Спартак» пошел ему навстречу. А тренер доказал правильность приобретения. Пусть не сразу - весной Адриано забил всего два гола. Но в нынешнем сезоне Каррера идеально вписал его в игру, а сам спортсмен адаптировался в новой команде и привык к турниру.

НА СВОЕМ МЕСТЕ

Лучший матч Адриано в текущем сезоне провел против «Краснодара». Многие посчитали, что в той встрече «Спартак» играл по схеме 4-2-4. Когда после матча Нобель Арустамян спросил об этой схеме Массимо Карреру, то он ответил, что его команда действовала по модулю 4-2-3-1. На самом деле, это не так принципиально. Но в случае с Адриано это важное уточнение: назвав схему 4-2-3-1, Каррера между строк обозначил, что бразилец - творец из глубины.

Вот как однажды описал сильные качества бразильца Мирча Луческу, работавший с Адриано в «Шахтере»: «Я никогда не видел, чтобы кто-то умел так держать мяч. А еще его выделяют физическая мощь, взрывная скорость и игра головой». Умение держать мяч и взрывная скорость - да это же идеальные качества для нападающего, действующего из глубины. От их можно отталкиваться в построении игры. И Каррера это делает.

Показательны два гола «Спартака» в ворота «Краснодара» - первый и второй. В одном случае Адриано начал атаку в центре поля, стянув на себя трех соперников (умение держать мяч показал в полной мере) и отправив на простор партнеров, а потом сам же ее завершил, в другом эпизоде бразилец набежал к воротам из глубины и разглядел в штрафной Зе Луиша.

По данным WhoScored.com, Адриано входит в тройку лучших игроков «Спартака» по количеству ударов за матч (2,5), в тройку лучших из тех, кто играет регулярно, по количеству пасов под удар (1,7) и является вторым в команде по заработанным фолам (1,9), уступая лишь Зе Луишу (3,7).

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Но отличная игра Адриано связана не только с позицией. В конце концов, в прошлом сезоне он тоже часто играл вторым нападающим. Есть еще два железобетонных фактор его нынешнего успеха - командная работа и физика.

В трех из последних четырех матчей напарником Адриано по атаке был Зе Луиш. Во многом благодаря ему бразилец выдал подобную результативную серию - они отлично друг друга дополняют: форвард из Кабор-Верде приклеивает мяч спиной к воротам в линии защитников, нападающий из Бразилии классно действует из глубины. В матчах с «Анжи» (2:2) и «Амкаром» (0:0), в которых Зе Луиш не играл из-за травмы, Адриано доводилось отходить назад, но шедшему вместо него на острие Попову не хватало бомбардирских навыков - атакующий потенциал «Спартака» снижался. С возвращением Зе Луиш механизм перешел от автономной работы к полноценной.

Одновременное нахождение Зе Луиша и Адриано очень важно для «Спартака» в моменты выхода из обороны: Зе Луиш открывается в линии защитников, стягивая на себя внимание нескольких оппонентов - попробуй оставь его один на один с кем-либо, тогда как Адриано отскакивает в глубину. В одиночку его тоже сложно остановить. Соперник встает перед выбором - где рискнуть. Неделю назад сразу три краснодарца бросились на Адриано -и получили атаку с голом. Зенитовские защитники решили иначе и дали получить мяч Адриано в полном одиночестве - закончилось все вновь голом. Варианты как в сказке: налево пойдешь - коня потеряешь, направо - сам пропадешь.

Другой важный момент в организации игры «Спартака»: в то время как Адриано отскакивает под передачу в недодачу, его партнеры летят в линию защитников. В битве с «Зенитом» так было и в голевом эпизоде, и в других моментах. Тем самым они осложняют подступ к Адриано, заставляя защитников сосредоточить внимание на себе. Плюс могут завершить атаку. А уж разогнать ее бразилец может. В голевой атаке это получилось в полной мере - Иванович и Маммана сосредоточили внимание на Зе Луише, Смольников - наПромесе, Кришито - на Самедове. Провалившегося опорника вовремя подстраховать было некому - «Спартак» не дал вариантов. Были у «Спартака» и другие подобные наступления.

ВСЕ БЕГУТ

«Спартак» выдал отличную осень, потерпев лишь одно поражение от «Севильи» (1:2). Не удалось победить наших красно-белых даже «Ливерпулю» (1:1). В это же время раскрылся и Адриано, летом забивший только два гола? Совпадение? Не похоже.

Тренеров «Спартака» по физподготовке можно ругать за травму игроков, но очевидно одно: осенью команда побежала. Как атакующие игроки ускоряются за спины Адриано! Интересно, что в Лиге чемпионов «Спартак» дважды перебегал «Севилью» - 112.1 км против 107.8 км дома и 109,3 км против 106,7 км в Испании. Когда ты отлично готов физически, тактически идеи реализовывать легче.

Скриншоты: «Матч Наш Футбол» и «Матч ТВ».