После 18-го тура чемпионата России по футболу, «Локомотив», от которого все ждали постепенного падения в турнирной таблице, только укрепил лидерство, благодаря своей победе в морозном Хабаровске и поражению «Зенита» от «Спартака».

Теперь железнодорожников от сине-бело-голубых, ближайшего преследователя, отделяет шесть очков. Это не так много, но вполне достаточно, чтобы букмекерские конторы наконец-то пересмотрели свои взгляды на расклад сил в российском первенстве.

ШАНСЫ «ЗЕНИТА» ИСПАРЯЮТСЯ

Еще недавно «Зенит» был главным фаворитом чемпионата с коэффициентом в районе 1,7-1,8. На «Локомотив» можно было поставить с шансами на победу 1 к 4 в лучшем случае, несмотря на преимущество в три очка. Результат матча «Спартака» и «Зенита» обрушил шансы питерского клуба на победу. По коэффициенту «Зенит» теперь сравнялся с «Локомотивом». На победу обоих клубов можно поставить с коэффициентом 2,5 – 2,7. Это значит, что при ставке в тысячу рублей угадавший чемпиона игрок получит от букмекера минимум 2,5 тысячи.

«Спартак» своей победой не только «убил» шансы «Зенита», но и заметно повысил свои котировки. Теперь шансы красно-белых на победу в чемпионате не выглядят такими уж призрачными – 1 к 5. Это в два раза выше, чем было до игры с «Зенитом». Коэффициент на победу ЦСКА в чемпионате остался на прежнем уровне – те же шансы 1 к 5, как и у «Спартака» при том, что армейцы опережают соперника на одно очко.

Еще одним более или менее реальным претендентом на победу остается лишь «Краснодар» с шансами 1 к 35-ти. У остальных клубов шансы выиграть российское первенство не превышают 1 к 1000.

Где есть фаворит, там есть и аутсайдер. Есть он, а вернее даже они, и в чемпионате России. Как и в турнирной таблице, на дне списка коэффициентов расположились махачкалинский «Анжи» и «СКА-Хабаровск». Коэффициент, с которым можно поставить на эти команды составляет 15000,0. То есть, поставив тысячу рублей на один из этих клубов, в случае его успеха игрок получит от букмекера 15 миллионов рублей.

СНОВА СМОЛОВ?

Принимают букмекеры ставки и на имя футболиста, который по итогам чемпионата станет лучшим бомбардиром. Напомним, что два сезона подряд это звание оставалось за нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

Смолов же по мнению букмекеров является главным претендентом на первое место в споре бомбардиров и в этом сезоне – в третий раз подряд. Коэффициент на такой исход гонки составляет 2,5.

На данный момент у Смолова на счету девять голов – столько же, сколько и у его бывшего партнера по «Динамо», ныне выступающего за «Зенит», Александра Кокорина. Форвард сине-бело-голубых резво начал сезон, но ближе к зиме замедлился. Чтобы забить девять мячей Кокорину понадобилось 18 матчей, тогда как Смолову – на шесть меньше – всего 12. Вот у Кокорина по мнению букмекеров шансы на победу и пониже, но не намного – порядка 1 к 3.

Еще один из фаворитов – текущий лидер по системе гол+пас, атакующий полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес. Голландец отстает от своих соперников всего на один мяч – 8 голов в 16-ти встречах. Коэффициент на его успех – порядка 3,5-4,0.

Дальше идет еще один футболист красно-белых – нападающий Луис Адриано – шансы на победу 1 к 7. Бразилец в последних играх показывает завидную результативность. После 15-ти матчей в составе красно-белых у него на счету 7 голов, в том числе и один с 11-метровой отметки. По этому показателю в чемпионате он пока делит 5-6 место с Алексеем Миранчуком из «Локомотива» - шансы на победу в гонке бомбардиров – 1 к 10.

Единственным футболистом, пока входящим в пятерку лучших бомбардиров, но не попадающим в список фаворитов у букмекеров является форвард «Тосно» Евгений Марков, на счету которого восемь мячей, в том числе два хет-трика и ни одного гола с пенальти. Но его шансы на успех – лишь 1 к 15.