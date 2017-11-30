Включаем логику и узнаем, у каких команд больше шансов сыграть с Россией в одной группе, а у каких – меньше

Правила жеребьевки ЧМ-2018 вроде просты: команды распределены по четырем корзинам на основании своего места в рейтинге ФИФА, и в каждую из восьми групп чемпионата мира попадет по одной команде из каждой корзины. До жеребьевки место гарантировано лишь одной команде – хозяевам турнира. Сборная России будет играть в группе А.

ГЕОГРАФИЯ РЕШАЕТ

Для нас самое интересное – кто достанется в соперники российской команде. К нам в группу не может попасть команда из первой корзины, где будет находиться сборная России. Следовательно, с нами сыграет по одной команде из второй, третьей и четвертой корзин. Выбор ограничивается 24-мя сборными, за исключением семи сильнейших команд мира.

Имена наших соперников определит слепой жребий. Все выглядит так, будто у каждой из 24-х оставшихся команд последних трех корзин есть равные шансы попасть на сборную России. Но это не так. Какие-то команды попадут к нам с большей вероятностью, какие-то – с меньшей.

Все дело в географическом принципе распределения команд по группам. В одной группе не может играть больше одной команды с континента. На групповом этапе друг с другом не сыграют две команды из Азии или Африки, также, как и команды из Южной Америки или из Центральной, Северной Америк. Исключение одно – Европа, которая представлена на чемпионате мира сразу 14-ю сборными – их по разным группам развести невозможно, поэтому в одной группе может быть две европейские сборные, но не больше.

Кто попадется сборной России из второй корзины? Испания

Перу

Швейцария

Англия

Колумбия

Мексика

Уругвай

Хорватия

С ЕВРОПОЙ СЫГРАЕМ НАВЕРНЯКА

Начнем, пожалуй. Команды из второй корзины имеют равные шансы попасть в одну группу со сборной России. Здесь четыре европейские сборные (Испания, Швейцария, Англия и Хорватия), три южноамериканские (Перу, Колумбия и Уругвай) и одна команда из Северной Америки (Мексика). Букмекеры даже принимают на это ставки. Так вот, коэффициент на то, что Россия сыграет с любой из этих команд составляет порядка 7,5.

С третьей корзиной все сложнее. Велика вероятность, что из второй корзины с Россией сыграет европейская сборная. Учитывая, что команд из Европы там половина, то шансы на это равны примерно 1 к 2. В этом случае европейские сборные из третьей корзины в группу к России уже не попадут. Это заметно снижает шансы Дании, Швеции и Исландии сыграть с российской сборной. Букмекеры принимают ставки на то, что мы встретимся с ними, исходя из коэффициента 13,0. Кроме того, в третьей корзине собраны три команды из Африки (Сенегал, Египет и Тунис), а также одна команда из Азии (Иран). Для них никаких препятствий на пути в группу А нет. Коэффициент на них одинаковый – 5,9. Последняя команда третьей корзины – Коста-Рика. Она не сможет сыграть в одной группе с Россией только в одном случае – если из второй корзины нам в соперники достанется Мексика. Это чуть понижает коэффициент Коста-Рики, но не сильно – 6,1.

В четвертой корзине самый маловероятный соперник сборной России – единственная европейская команда – Сербия, на которую букмекеры принимают ставки с коэффициентом 14,0. Она может попасть к нам в группу только в том случае, если ни одна из семи европейских команд из второй и третьей корзины не окажутся в группе А. Одни из самых высоких шансов среди команд из четвертой корзины сыграть в группе А – у Панамы. Помешать ей попасть на Россию могут только Мексика или Коста-Рика. Поэтому коэффициент на Панаму у букмекеров – 6,0. Даже больше возможности оказаться в группе с Россией – у азиатских сборных, коих в четвертой корзины половина – четыре (Япония, Южная Корея, Австралия и Саудовская Аравия). Единственная вероятная преграда для них на пути в группу а – Иран из третьей корзины. Вот только коэффициент на них у букмекеров почему-то выше, чем на Панаму – 7,0. Еще хуже коэффициент на две африканские сборные из четвертой корзины (Нигерию и Марокко). Они не смогут попасть в группу А, если из третьей корзины в нее попадет одна из трех африканских сборных – коэффициент 8,0.

Итоговый расклад таков: из второй корзины нам с большей вероятностью достанется европейская сборная, из третьей – африканская, а из четвертой – азиатская. Самые невероятный расклад – состав группы без европейских команд: Россия, Мексика, Иран и одна из двух африканских команд четвертой корзины, скажем, Нигерия.

Кто попадется сборной России из третьей корзины? Дания

Исландия

Коста-Рика

Швеция

Тунис

Египет

Сенегал

Иран

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

Это все – лишь расклады, основанные на простой математике и логике. Предлагаем посмотреть, как все бывает в жизни – в какие группы попадали хозяева последних, скажем, пяти чемпионатов мира.

Бразилия в 2014 году не могла попасть в одну группу с командой из Южной Америки – это было единственное ограничение. В итоге бразильцам досталось по одной команде из Европы, Северной Америки и Африки – Хорватия, Мексика и Камерун. Это были самые вероятные соперники: африканцы из корзины, в которой были собраны пять африканских команд (тогда распределение по корзинам строилось на географическом принципе), европейская сборная из корзины с европейцами и североамериканская команды из корзины, где было четыре команды из Северной и Центральной Америки.

В 2010 году хозяева, Южная Африка, попали в группу с Мексикой, Уругваем и Францией. Франция досталась в соперники из корзины, где были собраны исключительно европейские команды; Уругвай – из корзины с Африкой и Южной Америкой, откуда африканцы на ЮАР попасть не могли. Единственная загвоздка – Мексика. Мексиканцы попади в группу А вопреки шансам – из корзины, в которой было пять сборных из Азии и лишь три из Северной и Центральной Америки.

В 2006 году в Германии жеребьевка шла против логики. Германии в соперники достались Эквадор (из корзины где было пять африканских команд и лишь две южноамериканские), Польша (из европейской корзины) и Коста-Рика (из корзины, где больше было азиатских команд, чем сборных из Северной и Центральной Америки).

2002 год был единственным, когда хозяйских команд было сразу две – Япония и Южная Корея. Этот же год был последним, когда в группу А автоматически попадал действующий чемпион мира. Хозяева располагались в первой корзине, но участвовали в жеребьевке на общих основаниях. Япония тогда попала в группу Н: с Бельгией, Россией и Тунисом. Бельгия и Россия попали в эту группу из одной корзины, состоящей исключительно из европейских команд. Тунис – из четвертой корзины, где было пять африканских и три команды из Северной и Центральной Америки. У Южной Кореи – схожая история: две европейские сборные (Португалия и Польша) и одна команда из четвертой корзины – североамериканская (США).

В 1998 году в одну группу с Францией попали самые вероятные соперники: Дания из европейской корзины, Саудовская Аравия из корзины с четырьмя азиатскими командами против трех южноамериканских, Южная Африка из корзины с пятью африканскими сборными и тремя представителями Северной и Центральной Америки.

Так что, предлагаем завтра положиться на теорию вероятности и надеяться, что из второй корзины нам достанется Швейцария, из третьей – Тунис, а из четвертой – Саудовская Аравия.