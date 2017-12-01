МУТКО: «РОДЧЕНКОВ ПРЕДЛАГАЛ «ВЗОРВАТЬ» ВАДА И МОК»

О ЖЕРЕБЬЕВКЕ

Жеребьевка – это по-настоящему футбольное событие, мы с нетерпением его ждем. Готовимся к чемпионату мира очень ответственно, и Кремлевский дворец выбран неслучайно – это место в самом сердце Москвы, рядом с ее святынями. Сделаем все, чтобы чемпионат мира прошел на самом высоком уровне. Надеюсь, все наши усилия этому поспособствуют.

О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Турнир оставит богатое наследие. Пять стадионов уже готовы. Последней введем арену в Самаре – до 1 апреля. Остальная инфраструктура даст толчок развитию регионов. Мы реконструировали много аэропортов, в Ростове вообще построен новый, появились новые больницы, транспорт. Везде откроют поля и тренировочные базы. Все команды уже выбрали базы. До середины декабря этот вопрос будет утвержден окончательно. Всем будет обеспечен максимальный комфорт и сервис.

О ДОПИНГЕ

Я готов приехать в любой суд и доказать, что никакой «программы поддержки» допинга в России не было и нет. Нам это не нужно! У нас на Евро-2016 два поражения и ничья. А команда, оказывается, была на допинговой программе. Смешно же!

Когда увольнял Родченкова, он предложил мне «взорвать» WADA и МОК. Я сразу сказал главе WADA, что Родченков будет лить компромат. В WADA мне сказали, что он – недобросовестный свидетель, его не будут слушать. И что в итоге?

Какую зарубежную газету ни откроешь, пишут русских нужно наказать. Как так можно? У нас 178 видов спорта. Мы огромная спортивная страна. Я хочу вам сказать, что государство занимает твtрдую позицию, будем защищать наших спортсменов до последнего патрона, во всех судах.

О СТЫДЕ

Корреспондент The New York Times поинтересовался, не стыдно ли Виталию Мутко сидеть перед журналистами, и отвечать на вопросы о допинге.

Мне не за что стыдиться. Я готов комментировать, дать интервью вашему изданию. Знаю, чего вы добиваетесь – все время фокусируетесь на недостатках. Ваше право. А что у вас в Америке все без допинга? Ваша сборная меньше тестируется чем ваша. Напишите лучше, что НХЛ и НБА вообще WADA неподконтрольны.

ИНФАНТИНО: «РЕШЕНИЕ МОК НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ЧМ»

О ЖЕРЕБЬЕВКЕ

Для меня это волнительный момент, будет мой дебют в должности президента ФИФА. Хотя, не секрет, что в жеребьевках у меня большой опыт. Первый раз проводил эту церемонию десять лет назад – когда определялись составы групп Евро-2008. Немножко грустно, что не буду тянуть шары. Зато буду внимательно следить за Гари Линекером. Он меня в свое время критиковал!

О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

У нас амбициозная цель – провести в России лучший чемпионат за всю историю. Судя по тому, что вижу, у меня есть уверенность: все получится. Это будет лучший чемпионат мира! Россия проделывает огромную работу. Важно понимать, что это не только спортивное, но и общественное событие. Огромное количество людей со всего мира откроет для себя Россию, узнает ее по-новому.

О РЕЙТИНГЕ СБОРНЫХ

Работаем над тем, чтобы усовершенствовать рейтинг ФИФА. Задача непростая, так как необходимо сравнивать команды с разных континентов, принимающих участие в разных турнирах. Думаю, после чемпионата мира мы примем решение, что делать.

О ДОПИНГЕ

Решение МОК по участию России на Олимпиаде не может повлиять на чемпионат мира. Хочу напомнить, что по ходу всех турниров футболисты, в том числе и российские, проходили большое количество проверок. Никаких нарушений выявлено не было.

Я не эксперт в области допинга. Но считаю, что ни в одном виде спорта не делают столько проверок, как в футболе. Если бы выявили что-то серьезное, уже бы стало известно, будь то в России, или другой стране мира.

Я не буду участвовать в спекуляциях на эту тему. Не нужно делать скоропалительных заключений. В нашей части света легко сгущать краски. Часто говорят, что в России или арабских странах все плохо. Но на Западе, в США тоже есть хорошие и плохие люди. Помните, как-то был большой скандал в Солт-Лейк-Сити? Мы организуем чемпионат мира в России, и надеемся, что он станет лучшим в истории. Сегодня миру нужно немного толерантности и понимания – в футболе это тоже немаловажно.

О ИМИДЖЕ ФИФА

В прошлом внутри ФИФА сложилась неправильная среда. В США сейчас идет суд. Я благодарен органам США, которые обнаруживают коррупцию, ей не место в футболе. ФИФА в расследованиях указана как жертва. Конкретные люди использовали посты в ФИФА, чтобы наполнять свои карманы.