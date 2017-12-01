ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ЭТО ОНИ ПРИДУМАЛИ «КАТЕНАЧЧО»

Свой путь в футболе сборная Швейцарии начала в 1905 году, но первый блин оказался комом. В матче против Франции швейцарцы уступили 0:1. Но уже в 1924 году сборная Швейцарии завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Париже. До 60-х годов национальная команда поступательно развивалась, а их главный тренер удивлял мир.

Хитростью австрийца Карла Раппана была тактическая схема под названием «verrou». Именно она стала прообразом будущего легендарного итальянского «катеначчо».

После ухода Раппана швейцарцы надолго пропали из виду и вернулись только благодаря английскому специалисту Рою Ходжсону. В 1994 году сборная Швейцарии вернулась в элиту мирового футбола, пробившись сначала в финальную стадию чемпионата мира, а затем и на чемпионат Европы-1996.

Следующей вехой развития швейцарцев стал приход к управлению сборной Якоба Куна. Команде швейцарца удавалось достичь финальных стадий чемпионата Европы 2004 и чемпионата мира-2006. Примечательно, что Швейцария выбыла из турнира на стадии 1/8, проиграв Украине по пенальти. Команда Куна не пропустила ни одного мяча в основное время всех матчей. Летом 2008 года Швейцарии и Бельгии выпало проведение Евро. Но удачным его не назовешь – последнее место в группе. Спустя 8 лет, в 2016 году, швейцарцы впервые в истории смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы. А двумя годами ранее пробились в 1/8 финала чемпионата мира в Бразилии.

КАК ПОПАЛИ НА ЧМ-2018

В СТЫКАХ ПОМОГ ПЕНАЛЬТИ

Швейцарцы одиннадцатыми по счету получили путевку в финальную стадию мирового первенства в России. И этот путь нельзя назвать сложным. Команда Владимира Петковича с самого начала являлась фаворитом группы наряду с Португалией. Остальными соперниками выступали Венгрия, Фарерские Острова, Латвия и Андорра.

Основной вопрос состоял в том, кто выйдет напрямую, а кто отправится в стыковые матчи. При равном количестве очков по лучшим показателям первыми стали португальцы. Примечательно, что Швейцария играла в довольно прагматичный футбол и даже таких соперников, как Андорра, Фареры и Латвия обыгрывали довольно скромно.

И все же сборная Швейцарии стала лучшей среди тех, кто занял вторые места. По результатам жеребьевки команде Петковича в стыках досталась Северная Ирландия. Высокий прессинг и катание мяча низом все же победили британский стиль. Голов с игры в двух матчах противостояния мы так и не увидели. Честно говоря, швейцарцы наиграли на забитый мяч после одного из кроссов Родригеса или Лихштайнера. Довольствоваться пришлось лишь голом с пенальти на ровном месте. В одном случае арбитр Хацеган игру рукой увидел, а в аналогичном у ворот Швейцарии – нет. Так и получили подопечные Петковича свою путевку в Россию.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

ХАРИС СЕФЕРОВИЧ

Харис Сеферович стал лучшим бомбардиром Швейцарии в отборочном цикле к чемпионату мира в России с четырьмя голами в активе. Он – главная надежда атакующей линии команды. Благодаря особым тактическим решениям Владимира Петковича именно на форварда боснийского происхождения будет возлагаться основная нагрузка при завершении атак. А Швейцария по статистике доводит почти каждую до штрафной. Харис прошел все ступени молодежных сборных своей страны. Он дебютировал на чемпионате мира в 2014 году и забил победный мяч в ворота Эквадора, выйдя на замену. На клубном уровне Сеферович выступает за «Бенфику» и в 15 матчах уже шесть раз поражал ворота соперников. В целом же в сборной Швецарии нет суперзвезд, но зато есть Родригес, Шакири, Джемаили, Джака. Любой из них может преподнести сюрприз сопернику в России.

Достижения:

10 участий в финальной стадии чемпионата мира. Лучший результат – ¼ финала (1934, 1938, 1954)

4 участия в финальной стадии чемпионата Европы. Лучший результат – 1/8 финала (2016)

Серебряный призер Олимпиады (1924)

Крупнейшая победа:

Литва, 9:0, Париж, 25.05.1994

Крупнейшее поражение:

Англия, 0:9, Базель, 25.05.1909

Венгрия, 0:9, Будапешт, 29.10.1911

Рекордсмены-игроки:

Хайнц Херманн – 118 игр

Ален Гайгер – 112 игр

Стефан Шапюиза – 103 игры

Штефан Лихштайнер – 96 игр (продолжает выступления)

Йохан Фогель – 94 игры

Рекордсмены-бомбардиры:

Александр Фрай – 42 гола

Кубилай Тюркильмаз – 34 гола

Макс Абегглен – 34 гола

Андре Абегглен – 29 голов

Жак Фатон – 29 голов

Игры с СССР/Россией

В0, Н4, П8, разница мячей 11– 29

20.04.1966. Базель. 2:2 (Хосп, 59, Гробети, 73 – Численко, 3, Понедельник, 9)

1.10.1967. Москва. 2:2 (Блаттлер, 13, Перру, 72 – Хурцилава, 18, Пфиртер, 41-автогол)

12.10.1975. Цюрих. 0:1 (Мунтян, 78)

12.11.1975. Киев. 1:4 (Ризи, 45 – Коньков, 13, Онищенко, 14, 68, Веремеев, 81)

13.04.1983. Лозанна. 0:1 (Блохин, 38)

17.04.1985. Берн. 2:2 (Бреги, 43, Эгли, 90 – Гаврилов, 36, Демьяненко, 80)

2.05.1985. Москва. 0:4 (Протасов, 18, 39, Кондратьев, 44, 45)

10.02.1997. Гонконг. 1:2 (Тюлер, 80 – Симутенков, 23, 26)

2.09.2000. Цюрих. 0:1 (Бесчастных, 74)

6.10.2001. Москва. 0:4 (Бесчастных, 14, 19, 38, Титов, 82)

7.06.2003. Базель. 2:2 (Фрай, 13, 16 – Игнашевич, 24, 68)

10.09.2003. Москва. 1:4 (Каряка, 15-автогол – Булыкин, 22, 35, 60, Мостовой, 72)

Тренер: Владимир Петкович, 54 года. Родился в Сараево (Югославия). Имеет гражданства Боснии, Хорватии и Швейцарии. Воспитанник ФК «Сараево», за который выступал трижды в карьере. В 1987-м эмигрировал в Швейцарию, подписав контракт с клубом 2-го дивизиона «Чур». Большую часть карьеры провел в низших лигах, в 1997-м став играющим тренером «Беллинзоны». В 2008-м вывел клуб в финал Кубка Швейцарии и в высший дивизион. В Швейцарии тренировал «Янг Бойз» и «Сьон», в 2012-м возглавил «Лацио», с которым выиграл Кубок Италии-2013. Сборную Швейцарии тренирует с июля-2014. Провел 38 игр (В22, Н6, П8).

Оптимальный состав:

Ян Зоммер (17.12.1988, «Боруссия» Менхенгладбах, 9 млн евро) – Рикардо Родригес (25.08.1992, «Милан», 17 млн евро), Фабиан Шер (20.08.1991, «Депортиво», 2.5 млн евро), Мануэль Аканджи (19.08.1995, «Базель», 3 млн евро) Штефан Лихштайнер (16.01.1984, «Ювентус», 3 млн евро) – Стивен Цубер (17.08.1991, «Хоффенхайм», 5 млн евро), Гранит Джака (27.09.1992, «Арсенал», 35 млн евро), Фабиан Фрай (8.01.1989, «Майнц», 2.5 млн евро), Деннис Закария (20.11.1996, «Боруссия» Менхенгладбах, 12 млн евро), Джердан Шакири (10.10.1991, «Сток Сити», 15 млн евро) – Харис Сеферович (22.02.1992, «Бенфика», 5 млн евро)

Общая стоимость: 109 млн евро