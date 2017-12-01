Мы провели свою жеребьевку и определили, кто должен стать соперниками сборной России.

Накануне официальной церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу-2018 в редакции "Советского спорта" прошла репетиция этого мероприятия. На почти торжественной церемонии 32 команды с помощью жребия были распределены по восьми группам.

Главным действующим лицом мероприятия стал заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев - участник чемпионата мира 1970 года. Вместе с ним на сцену вышли главный редактор "Советского спорта" Николай Яременко и его заместитель Мария Бережкова.

Главной интригой был, конечно же, результат жеребьевки в группе А. С легкой руки Ловчева мы получили "группу жизни": Россия, Колумбия, Египет и Южная Корея.