ИСТОРИЯ КОМАНДЫ: НА ВЕРШИНУ И ОБРАТНО

Следуя модели Футбольной ассоциации Англии, в 1909 году Испания создала свою собственную организацию – Королевскую федерацию футбола. Дебют же национальной сборной в крупнейших международных соревнованиях состоялся на Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году, где команда завоевала серебро. Первый домашний международный матч сборная Испании провела в 1921 году с Бельгией, победив со счетом 2:0. А на чемпионате мира 1934 года в Италии испанцы показали очень приличный результат, дойдя до 1/4 финала.

После гражданской и Второй мировой войны, на чемпионате мира 1950 года, сборная одержала победу в отборочном и групповом этапах, попав в финальную стадию наряду с Уругваем, Бразилией и Швецией. По регламенту проведения чемпионата мира 1950 года золото получала команда, занявшая первое место в финальной пульке; серебро и бронзу – соответственно те, кто занял второе и третье места. Испания, уступив Бразилии (1:6) и Швеции (1:3), сыграла с чемпионом мира сборной Уругвая вничью (2:2) и заняла 4-е место. Это было лучшее выступление сборной на чемпионатах мира вплоть до 2010 года.

Золотой же период в истории «Красной фурии» пришелся на 2008–2012 годы: два титула чемпионов Европы, один – чемпиона мира. Такого достижения не было еще ни у одной европейской национальной сборной. Команда Висенте дель Боске казалась непобедимой со своей «тики-такой», но на чемпионате мира-2014 в Бразилии тактика работать перестала, и испанцы не вышли из группы. В стране случился траур: главная газета страны Marca вышла с обложкой «Конец».

Но это был еще не конец: через два года на Евро во Франции сборная Испании вылетела в 1/8 финала. После этого дель Боске уволили. На смену ему пришел Хулен Лопетеги, под руководством которого команда пока не проиграла ни одного из 14 матчей.

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Испанцы попали в легкую группу: они с итальянцами были явными ее фаворитами. Израиль, Лихтенштейн, Албания и Македония в этом отборе могли только учиться у лучших. Ближе всех к лидерам подобрались албанцы – отстали всего… на 15 очков от первого места, которое досталось испанцам.

Первый матч Италии и Испании завершился вничью, так что фактически судьбу прямой путевки в Россию команды разыграли 2 сентября в Мадриде. Испанцы победили 3:0, да и в целом в отборе оказались удачливее: девять побед, одна ничья.

Самый сложный момент в этот период не был связан с футболом. 1 октября – за пять дней до матча с Албанией – в Каталонии прошел незаконный референдум о независимости. Жерар Пике активно выступал за его проведение, хотя и не высказывал свою позицию по самому вопросу. В день голосования по всему региону арестовывали людей, блокировали участки. Но перед игрой его «Барселоны» с «Лас-Пальмасом» Пике нашел время прийти на один из импровизированных пунктов для голосования. Сам матч в итоге прошел без зрителей в знак протеста против насилия властей. После него Пике отвечал на вопросы журналистов и со слезами на глазах: говорил, что готов отказаться от выступлений за сборную, если того попросит тренер и руководство федерации.

Лопетеги отказываться от хорошего игрока не стал, но тот вызов в сборную превратился для Пике в ад: болельщики на тренировках и играх свистели и выкрикивали оскорбления. В прессе появилась информация, что с Пике поругался еще и Серхио Рамос. В итоге Пике отправили на пресс-конференцию, где он полчаса объяснял свою позицию по всем вопросам – от референдума до отношений с игроками и болельщиками.

На результат, к счастью, вся эта неразбериха не повлияла – испанцы обыграли Албанию (3:0) и Израиль (1:0).

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Когда в команде есть Рамос, Иско, Силва, Иньеста, Мората, Пике, Альба и еще десяток топовых персонажей, выбрать кого-то одного сложно.

В отборе стоит выделить Давида Силву: он провел на поле 729 минут (больше только Серхио Бускетс) и забил пять голов. Правда, три из них – в ворота Лихтенштейна. Зато сейчас его «Манчестер Сити» без поражений крушит всех в АПЛ, а сам полузащитник поучаствовал во всех 10 матчах. К чемпионату мира Силва наверняка будет в полном порядке.

Хорошо сезон начал Иско: да, его «Реал» после прошлогоднего успеха всего лишь на третьем месте, но полузащитник забивает в примере больше Роналду. А в четырех матчах отборочного турнира Иско забил четыре мяча, два из которых – в решающем матче с итальянцами.

ТРЕНЕР

Хулен Лопетеги был не самой очевидной, но, пожалуй, самой логичной кандидатурой на пост главного тренера вместо дель Боске. Последние два года он работал в «Порту», а до этого растил испанскую молодежь – ту самую, которая сейчас достигла возраста основной сборной. В 2012-м команда U-19 под его руководством выиграла чемпионат Европы. Там играли Деулофеу, Сусо, Сауль, Алькасер – все они вызываются в сборную и сейчас.

В 2013-м европейский успех повторила сборная U-21, и оттуда в нынешней национальной команде больше всего игроков: де Хеа, Коке, Иско, Родриго, Тиаго, Ильярраменди, Начо, Бартра, Иньиго Мартинес, Карвахаль. Кстати, Ильярраменди и Сауль дебютировали в сборной Испании именно при Лопетеги.

Но главный тренер не зацикливается только на тех, кого знает: шанс получал и 29-летний Яго Аспас, который провел одну товарищескую игру и одну в отборе, и 28-летние Андер Эррера с Хонатаном Виерой. В заключительных играх отбора дебютировал и Альваро Одриосола – он только в этом году перешел в основу «Реал Сосьедада».

ДОСТИЖЕНИЯ::

Чемпион мира (2010)

3-кратный чемпион Европы (1964, 2008, 2012)

2 участия в Кубке конфедераций, лучший результат – 2-е место (2013)

Олимпийский чемпион (1992)

2-кратный победитель Средиземноморских игр (2005, 2009)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА:

Болгария, 13:0, Мадрид, 21.05.1933

Крупнейшее поражение:

Италия, 1:7, Амстердам, 4.06.1928

Англия, 1:7, Лондон, 9.12.1931

Рекордсмены-игроки:

Икер Касильяс – 167 игр

Серхио Рамос – 147 игр (продолжает выступления)

Хави – 133 игры

Андони Субисаретта – 126 игр

Андрес Иньеста – 121 игра (продолжает выступления)

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Давид Вилья – 59 голов (продолжает выступления)

Рауль – 44 гола

Фернандо Торрес – 38 голов

Давид Сильва – 33 гола (продолжает выступления)

Фернандо Йерро – 29 голов

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

21.06.1964. Мадрид. 2:1 (Переда, 6, Марселино, 84 – Хусаинов, 8)

30.05.1971. Москва. 1:2 (Рексач, 88 – Колотов, 79, Шевченко, 83)

27.10.1971. Севилья. 0:0

22.01.1986. Лас-Пальмас. 2:0 (Салинас, 25, Элой, 85)

19.02.1992. Валенсия. 1:1 (Йерро, 86 – Кирьяков, 73)

23.09.1998. Гранада. 1:0 (Алькиса, 39)

12.06.2004. Фару. 1:0 (Валерон, 60)

27.05.2006. Альбасете. 0:0

10.06.2008. Инсбрук. 4:1 (Вилья, 20, 44, 75, Фабрегас, 90 – Павлюченко, 86)

26.06.2008. Вена. 3:0 (Хави, 50, Гуиса, 73, Сильва, 82)

ВСЕГО: 6 выигрышей, 3 ничьи, 1 поражение.

ТРЕНЕР

Хулен Лопетеги, 51 год, воспитанник «Логроньеса», играл за «Реал» (1 матч) и «Барселону» (5 матчей) на позиции резервного вратаря, с каждым из клубов выиграл титул (с «Реалом – чемпионат Испании-1990, с «Барселоной» – Суперкубок-1994). Участник чемпионата мира-2004. В качестве тренера выиграл юношеский чемпионат Европы-2012 и молодежный-2013. Тренировал «Порту», вышел с клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов. Работал телекомментатором в 2005–2006 годах. Во главе сборной Испании провел 14 матчей (13 побед, 0 поражений).

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Давид де Хеа (7.11.1990, «Манчестер Юнайтед», 40 млн евро)

Жорди Альба (21.03.1989, «Барселона», 32 млн евро). Жерар Пике (2.02.1987, «Барселона», 40 млн евро), Серхио Рамос (30.03.1986, «Реал», 40 млн евро), Даниэль Карвахаль (11.01.1992, «Реал», 32 млн евро)

Серхио Бускетс (16.07.1988, «Барселона», 60 млн евро), Андрес Иньеста (11.05.1984, «Барселона», 20 млн евро), Коке (8.01.1992, «Атлетико», 60 млн евро)

Тьяго Алькантара (11.04.1991, «Бавария», 40 млн евро), Иско (21.04.1992, «Реал», 40 млн евро)

Альваро Мората (23.10.1992, «Челси», 50 млн евро)

Общая стоимость: 454 млн евро