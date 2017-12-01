ИСТОРИЯ: КОМАНДА ОДНОГО ДОСТИЖЕНИЯ

Марокканцы – крепкий орешек африканского футбола. Впервые «атласским львам» удалось попасть на чемпионат мира еще в 1970 году, а турнир в России станет для них уже пятым. Но первый блин оказался комом. С одним очком в группе далеко не уедешь, поэтому сборная Марокко на первом чемпионате мира не смогла выйти из группы.

На работу над ошибками ушло целых 16 лет. Зато результат превзошел все ожидания. В тяжелейшем квартете, где «атласским львам» противостояли такие гранды, как Англия, Португалия и Польша, марокканцы сенсационно заняли первое место. Впереди ждали стадия плей-офф и поединок с командой Западной Германии. Африканцы сражались, не жалея себя и соперника, но за три минуты до финального свистка их сразил наповал гол Лотара Маттеуса.

И все же марокканцы могут гордиться своим достижением, ведь оно стало лучшим в истории. И в 1994, и в 1998 годах сборная Марокко пробивалась в групповой этап чемпионатов мира, но выйти из группы ей не удавалось.

Теперь «атласских львов» ждет новое приключение в далекой России. Интересно, что в 2015 году Марокко выпало принять у себя Кубок Африки. Его «львы» выигрывали лишь однажды, хоть несколько раз и были в паре шагов от золота. Осенью 2014 года марокканцы заявили, что не смогут провести турнир из-за распространения лихорадки Эбола. Футбольные чиновники не сочли такое оправдание уважительной причиной и дисквалифицировали сборную, заодно наложив большой штраф на федерацию.

ПУТЬ В РОССИЮ: МАРОККАНСКИЕ СУХАРИ

Просеиваться через сито отбора на чемпионат мира в России Марокко начало со второго раунда благодаря высокому по меркам Африки рейтингу. В двухматчевом противостоянии «атласским львам» предстояло схлестнуться с Экваториальной Гвинеей. Но не стоит полагать, что это проходной соперник. Рейтинг на момент выступления Гвинеи – 63, а Марокко – 84!

Уже в первом матче марокканцы забили два безответных мяча, поэтому единственный пропущенный гол в ответной встрече роли не сыграл. В третьем раунде «львы» попали в группу с Габоном, Мали и Кот-д’Ивуаром. Результат марокканцев оказался весьма неоднозначным. Три нулевые ничьи сочетаются с тремя внушительными победами над главными конкурентами. Этого оказалось достаточно для выхода на первое место.

Примечательно, что за все шесть встреч третьего раунда «львы» не пропустили ни единого гола! А за весь отборочный раунд доставали мяч из сетки собственных ворот лишь однажды. Итак, спустя 20 лет отсутствия сборная Марокко возвращается в финальную стадию чемпионата миру по футболу с большими амбициями. Причем во многом обоснованными.

За годы без мирового первенства национальная команда растила и укрепляла молодежь. Результат принес свои плоды, и целый ряд игроков достиг лидирующих позиций в своих клубах: Мехди Бенатиа, Набиль Дирар, Юссеф Эль-Араби, Омар Эль-Каддури, Нордин Амрабат. Все они примерно одного возраста, так что сборная Марокко располагает эдаким «золотым поколением львят», голодных до больших побед. Большинство игроков выступают за испанские и французские клубы, что говорит об их высоком классе и потенциале.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Мехди Бенатиа – оплот обороны сборной Марокко. Он сочетает в себе опыт выступления за лучшие клубы Европы и прекрасные лидерские качества. Начав свою международную карьеру в составе юношеской сборной Франции, он сделал осмысленный выбор в пользу команды Марокко. Бенатиа есть что доказывать своим болельщикам, поэтому в ранге капитана он поведет «атласских львов» на «смерть» ради победы.

В списке достижений защитника целая витрина трофеев Германии и Италии, что делает его не только настоящим лидером сборной, но самым популярным и авторитетным игроком одновременно. Благодаря своему росту и умению выбрать позицию Бенатиа славится игрой «на втором этаже» во время угловых. Что делает его присутствие на поле еще более опасным для соперников.

ДОСТИЖЕНИЯ:

4 участия в финальной стадии чемпионата мира. Лучший результат – 1/8 финала (1986).

Победитель Кубка африканских наций (1976).

2-кратный победитель Панарабских игр (1961, 1976).

3 участия в футбольном турнире Олимпиады.

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

Саудовская Аравия, 13:1, Касабланка, 6.09.1961.

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Венгрия, 0:6, Токио, 11.10.1964.

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Абдельмаджид Долми – 140 игр.

Алляль Бенкассу – 116 игр.

Нуреддин Найбет – 115 игр.

Юссуф Сафри – 79 игр.

Хуссейн Харджа – 78 игр.

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Ахмед Фарас – 42 гола.

Салахеддин Бассир – 27 голов.

Абдельхалил Хадда – 19 голов.

Маруан Шамах – 18 голов.

Юссуф Хаджи – 16 голов.

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

1.12.1963. Касабланка. 1:1 (Садни, 12 – Тибари, 12-автогол).

3.09.1972. Мюнхен. 0:3 (Семенов, 1, Колотов, 15, Елисеев, 70).

26.02.1978. Марракеш. 2:3 (Шериф, 6, Акила, 74 – Блохин, 15, Коньков, 36, Чесноков, 71).

2.02.1985. Кочин. 0:1 (Дмитриев, 22).

6.06.2014. Москва. 0:2 (В.Березуцкий, 29, Жирков, 58).

ТРЕНЕР

Эрве Ренар, Франция, 49 лет. Играл на позиции защитника за «Кан», заканчивал карьеру в любительских клубах. В одном из них – «Драгиньяне» – и начал тренерскую карьеру. Работал помощником Клода Ле Руа в китайском «Шанхай Коско», тренировал в Англии («Кембридж Юнайтде»), Вьетнаме, Алжире и Франции («Шербур», «Сошо», «Лилль»). В 2007–2008 гг. снова помогал Ле Руа в сборной Ганы. Тренировал сборные Замбии (выиграл Кубок африканских наций-2012), Анголы, Кот д’Ивуара (выиграл Кубок африканских наций-2015). Марокко возглавил в феврале 2016-го, после выхода на ЧМ-2018 продлил контракт до 2022 года.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Яссин Буну (5.04.1991, «Жирона», 1 млн евро)

Ашраф Хакими (4.11.1998, «Реал», 400 тысяч евро), Мехди Бенатья (17.04.1987, «Ювентус», 15 млн евро), Роман Сайсс (26.03.1990, «Вулверхэмптон», 3,5 млн евро), Фуад Шафик (16.10.1986, «Дижон», 1,5 млн евро)

Карим Эль-Ахмади (27.01.1985, «Фейенорд», 4 млн евро)

Юнес Бельанда (27.02.1990, «Галатасарай», 9 млн евро), Мбарк Буссуфа (15.08.1984, «Аль-Джазира», ОАЭ, 2 млн евро)

Хаким Зиеш (19.03.1993, «Аякс», 15 млн евро), Халид Бутаиб (24.04.1987, «Малатьяспор», 1.5 млн евро), Нордин Амрабат (31.03.1987, «Леганес», 4,5 млн евро).

Общая стоимость: 57,4 млн евро.