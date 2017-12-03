ИСТОРИЯ И СТАТИСТИКА – ЗА ХОЗЯЕВ

«Краснодар» и «Ахмат» к очной игре 19-го тура подошли в качестве соседей по турнирной таблице. При этом «Быки» опережали грозненский клуб на пять очков. И в случае победы могли обеспечить внушительный отрыв от остальных не только себе, но и всей первой пятерке чемпионата, дающей по итогам сезона право выступить в еврокубках. Конечно, до конца сезона еще далеко, но даже такой отрыв растерять непросто. Впрочем, «Краснодар» в нынешнем сезоне приучил своих болельщиков к нестабильности. Осенью команда потерпела пять поражений подряд, и, учитывая провал в Лиге Европы, было бы логично предположить, что терпение хозяина клуба Сергея Галицкого скоро иссякнет. Но он решил не увольнять Игоря Шалимова, удивив этим решением многочисленных экспертов. «Краснодар» же с выздоровлением лидеров прибавил, и сейчас идет на пятом месте. И вот – впереди «Ахмат». Статистика в этой встрече была за хозяев. Во-первых, из 15 очных встреч «Краснодар» выиграл девять, включая матч первого круга. Чаще грозненцев «быки» обыгрывали в своей истории только казанский «Рубин». Ну а сам «Ахмат» на протяжении пяти лет не мог выиграть у «Краснодара» на выезде. С другой стороны, все серии когда-то заканчиваются.

СНОВА ШВЕЦ, СНОВА – ИСМАЭЛ

И по первому тайму, казалось, что «Краснодар» снова вошел в режим нестабильности, а «Ахмат» вознамерился прервать неудачную серию. У хозяев толком не держался мяч, а когда все-таки держался, то работали с ним игроки хозяев на очень скромных скоростях. Грозненцы без труда справлялись с атаками «Краснодара», и при первой же возможности отвечали своими, куда более острыми выпадами. Впрочем, у «Ахмата» в нынешнем сезоне есть оружие и пострашнее контратак. Едва ли не в каждом матче этого сезона игроки чеченского клуба забивают после розыгрыша стандартных положений. Сработало и на этот раз. На 29-й минуте после подачи Роши с угла поля Швец выиграл верховую борьбу в центре вратарской, и кивнул в сторону дальнего угла – 0:1. Этот эпизод окончательно вывел из себя Смолова, который спустя пару минут в абсолютно бытовой по футбольным меркам ситуации едва не спровоцировал массовую драку. К счастью, все ограничилось непродолжительной толкатней, и желтыми карточками для Швеца и Смолова. А спустя еще несколько минут гости снова забили. Подача Исмаэла Силвы со штрафного, и мяч, никого не коснувшись, влетел в тот же самый, левый от вратаря угол. Причем подобные подачи, летящие в створ – явно наигранная комбинация от «Ахмата»: похожий гол не так давно грозненцы забили в ворота «Динамо». В матче первого круга, кстати, у «Ахмата» отличились эти же игроки, правда, в обратном порядке. Тогда встреча завершилась со счетом 2:3, с победным мячом «Краснодара» на 92-й минуте.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Смолов никак не мог успокоиться, и в перерыве во время флэш-интервью переключился уже на партнеров. Федор жестко покритиковал игру своей команды, и уверенно заявил, что с таким настроем забить не удастся. История умалчивает, что творилось в раздевалке «Краснодара» в эти четверть часа, но на второй тайм вышла уже совершенно другая команда. Игроки прибавили как в настрое, так и в скорости, и сразу все стало получаться. На подступах к штрафной «Ахмата» и в ней самой краснодарцы завертели такую карусель, что гости «дрогнули». Эффектная комбинация на 52-й минуте – и Смолов сократил разрыв в счете, забив свой 10-й мяч в чемпионате. Прошло еще несколько минут – и наступил, казалось, решающий момент игры. Причем главным действующим лицом стал арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов. Он назначил пенальти за фол Уциева на Смолове. Но проблема была в том, что, во-первых, фол был до линии штрафной, а у самого Уциева уже была желтая карточка. Пожалуй, штрафной и удаление были бы верным решением, но судья назначил пенальти и оставил Уциева на поле. Тем справедливее, что голкипер «Ахмата» Гудиев намертво взял мяч после удара Гранквиста. Но эта неудача лишь раззадорила хозяев. Гранквист, стремясь реабилитироваться после незабитого пенальти, начал чаще подключаться к атакам. В одной из них он оставил не у дел сразу нескольких игроков соперника, включая вратаря, и выкатил мяч под удар Перейре. Тот бить не стал, и откатил мяч Мамаеву. Хавбек сборной России, появившийся на поле после долгого перерыва, вызванного травмой, не подвел – 2:2. Красивым завершением этого матча стал бы победный гол в исполнении любой из команд. И ближе к этому были хозяева. Причем Смолов мог забить едва ли не самый эффектный гол сезона. На 82-й минуте возможный новичок мадридского «Реала» подкараулил отскок, и пробил через себя, причем уже лежа на газоне. Прямо как заправский биатлонист, но вместо огромного створа ворот попал в маленькую мишень в виде перекладины. Увы, но через несколько минут Смолов захромал и попросил замену. Ну а победный мяч все же состоялся. И вновь, как и в Грозном, забил его игрок «Краснодара». В матче первого круга отличился Игнатьев, а теперь, и снова на 92-й минуте – вышедший на замену Жоаозиньо. Снова 3:2, и снова победный мяч в концовке. Вот и не верь после этого в статистику.

«КРАСНОДАР» – «АХМАТ» – 3:2 (0:2)

Голы: Швец, 29 – 0:1, Исмаэл Силва, 36 – 0:2, Смолов, 52 – 1:2, Мамаев, 68 – 2:2, Жоаозиньо, 90+2

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Газинский, Петров, Каборе (Вандерсон, 83), Перейра, Классон, Смолов (Иван, 89).

Ахмат: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель Ромеро, Филипе Сампайо, Роши, Швец, Исмаэл Силва, Митришев (Раванелли, 83), Лео (Мохаммади, 62).

Предупреждения: Петров, 27, Смолов, 32, Перейра, 58, Мамаев, 69, Гранквист, 80, Рамирес, 90 – Исмаэл Силва, 18, Швец, 32, Уциев, 37, Гудиев, 84

Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону)

3 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19286 зрителей