В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

СЛУЦКИЙ – ВСЁ

Главная новость вчерашнего вечера, касающаяся российского футбола – увольнение с поста главного тренера английского клуба «Халл Сити» российского тренера Леонида Слуцкого.

Слуцкий уволен с поста главного тренера «Халл Сити»

Первый российский тренер в истории английского футбола не продержался на своей должности и полугода – не хватило считанных дней. Руководство команды приняло решение расстаться с тренером после семи матчей без побед во второй по силе лиги Англии. Команда Слуцкого занимает в турнирной таблице 20-ю строчку, хотя планировала борьбу за выход в премьер-лигу.

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Что будет дальше? Вполне возможно, что Леонид Викторович вернется в Россию. Если так, то он принялся за свое привычное дело – раскачивать кресла. Только на этот раз качается кресло не под ним, а под Игорем Шалимовым из «Краснодара», Роберто Манчини из «Зенита» и может даже Массимо Каррерой из «Спартака». В случае пары осечек, теперь на замену этих тренеров есть явный кандидат.

Камбэк «Краснодара» и позор СКА

В воскресенье в чемпионате России были сыграны последние три матча 19-го тура. В самой интересной игре «Краснодар» на своем поле принимал «Ахмат». После первого тайма казалось, что Игорь Шалимов, как никогда близок к увольнению, ведь быки проигрывали не самому сильному сопернику 0:2.

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Однако во втором тайме команда преобразилась. Все это вылилось в три гола в ворота соперника, и потрясающий камбэк, который автоматически сделал этот матч одним из самых красивых в текущем сезоне. Теперь Шалимова не за что увольнять – вполне возможно, что он протянет до весны.

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В двух других матчах команды решали задачу поскромнее, нежели борьба за места в еврокубках. «Уфа», неожиданно легко переигравшая «Амкар», боролась за место в середине таблицы; а «Анжи» со «СКА-Хабаровск» просто выясняли, кто на данный момент слабее. Оказалось, что армейцы, вновь потерпевшие разгромное поражение – пятое подряд.

Мы уже начали подводить первые итоги тура – выбрали пять лучших футболистов. Вновь отличился бразилец из «Спартака» Луис Адриано, но лучшим все же стал Сильвестр Игбун из «Уфы».

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Также мы нашли что-то общее между зимними чемпионами России последних двух сезонов, московскими «Спартаком» и «Локомотивом», хотя, различий все же больше.

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