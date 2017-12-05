Зима уже близко. В фантастических сериалах это значит, что всех скоро уничтожат белые ходоки; для городских властей – опять неожиданный снег; а для футбольных болельщиков – скорое открытие трансферного окна и новые переходы.

До 1 января, когда клубы смогут покупать и продавать футболистов, остается еще почти месяц, но земля уже полнится слухами. Мы не могли не собрать рейтинг самых ожидаемых трансферов предстоящей зимы в российской премьер-лиге.

9. Иван Новосельцев

Ситуация с Иваном Новосельцевым складывается странная. Футболист за смешные деньги, но на немалую зарплату перешел в «Зенит», где и исчез. Сейчас он просиживает свои рваные джинсы на скамейке запасных и, как будто, ничего не собирается менять. А ведь не так давно он был футболистом сборной России.

По-хорошему, накануне домашнего чемпионата мира он должен изо всех сил рваться в основной состав или в другой клуб, чтобы получить шанс заработать место в сборной. Но этого вроде не происходит. Мы все же ждем каких-то изменений, ведь уже и так понятно, что Роберто Манчини на российского защитника не рассчитывает. Хотя, Иван вполне может попытаться так и дотянуть в запасе до лета 2021 года, когда у него истечет срок действия контракта – сидишь, ничего не делаешь, а деньги на счет все идут и идут…

8. Кристиан Нобоа

Еще один заложник ситуации с переизбытком игроков в «Зените» - Кристиан Нобоа. Эквадорец вроде и рад бы помочь команде, да не пускают на поле. Он даже в разговоре с журналистами свое недовольство этим высказывал – ничего не помогает.

Вот и ходят слухи, что уже зимой Нобоа может сменить клубную прописку, будь то трансфер, или аренда. Варианта два. Первый – бывший клуб футболиста – «Ростов». Второй вариант – третье воссоединение с любимым тренером Курбаном Бердыевым в «Рубине». Один из них наверняка станет реальностью этой зимой, если Нобоа не решит вновь попытать сил в Европе.

7. Шарль Каборе

Ходят слухи о том, что может сорваться в Европу и опорный полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе. В его случае предпосылок никаких нет, просто в Англии, откуда ему якобы поступают предложения, больше платят. Да и поиграть на Туманном Альбионе – мечта практически каждого футболиста. По слухам Каборе интересен двум клубам: «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвичу».

6. Вячеслав Караваев

До этого сезона у одного и немногих качественных российских футболистов в Европе, Вячеслава Караваева, дела складывались как нельзя лучше. В своей «Спарте» из Праги он был настоящей звездой. Однако в команду пришел новый тренер и российский защитник перестал попадать даже в заявку.

Мы все ждем его перехода. Почему бы и не в наш чемпионат? Год назад им активно интересовался «Спартак», а на самом флажке летнего трансферного окна Караваев едва не оказался в «Локомотиве», где до сих пор есть недостаток защитников.

5. Жорж Менджек

Не удивляйтесь, если имя Жоржа Менджека вам ни о чем не говорит – это не самый популярный футболист у нас в стране. Зато его трансфера ждут болельщики самого популярного в России футбольного клуба – московского «Спартака».

В середине ноября проскочила информация, что «Спартак» приглядывает за 28-летним камерунским опорным полузащитником. Позже подтверждение пришло уже из уст самого игрока, который рассказал об интересе к своей персоне со стороны красно-белых. Правда это или нет, точно никто сказать не может. Поэтому ждем трансферного окна.

4. Антон Заболотный

Нападающий Антон Заболотный – настоящий уникум. Сначала при не самой впечатляющей статистике он регулярно получает приглашение в сборную России от Станислава Черчесова, а потом вдруг становится известно о том, что к футболисту проявляет интерес питерский «Зенит». Вот и как это понимать, когда игрок забил четыре гола в 19-ти матчах при двух результативных передачах?

В любом случае, пока со стороны сине-бело-голубых никаких вестей нет. Сам же футболист уже заявил, что хотел бы играть в «Зените» и готов перейти в этот клуб.

3. Олег Шатов

О том, что Олегу Шатову необходимо уходить из «Зенита» начали говорить еще летом, когда стало понятно, что Роберто Манчини видит в нем лишь футболиста ближайшего резерва, а не твердого игрока основного состава. Но Шатов остался в Санкт-Петербурге еще на полгода.

Хоть Олег и стал получать чуть больше игрового времени, кардинально ситуация не изменилась. Вот и поползли слухи, о том, что зимой Шатов может сменить команду. Поговаривают о полугодичной аренде в «Локомотив» или ЦСКА. Зачем «Зениту» усиливать соперников? Хороший вопрос, но ведь в случае с Олегом речь может идти об интересах национальной сборной. В этом случае найдутся рычаги влияния, которые заставят клуб отдать игрока, пусть и не надолго.

2. Артем Дзюба

Схожая ситуация складывается и с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. В этом сезоне в чемпионате он забил всего один гол, а Манчини отказывается видеть его в основном составе сине-бело-голубых – не его тип нападающего. Поэтому Артема так активно сватают в другие клубы.

Только вот куда ему податься? В ЦСКА он сам вроде как не пойдет. В «Спартак» ему путь заказан. В «Локомотиве» к весне выздоровеет Ари, который поможет в атаке Эдеру. У «Рубина», если верить слухам, нет денег. В «Краснодаре» есть Федор Смолов. Куда же деться Дзюбе?

1. Федор Смолов

Хотя, Смолов в «Краснодаре» может недолго оставаться. К нему проявляют активный интерес многие европейские клубы. И не удивительно, ведь Федор – дважды подряд лучший бомбардир чемпионата России, который вновь возглавляет гонку снайперов в нашем первенстве.

«Краснодар» с Федором уже успели отправить куда подальше со своим предложением английский «Вест Хэм». Если верить слухам, ответа ждет как минимум итальянский «Наполи», а может даже и немецкие «Шальке» с «Байером». Не закончилась эпопея со дортмундской «Боруссией». И, как вишенка на торт, слухи об интересе к Смолову со стороны… мадридского «Реала». Если не уходить сейчас, то когда?