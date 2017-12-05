Известный английский футбольный комментатор Джон Брэдли, ранее работавший в телевизионной службе "Ливерпуля", дал интервью мерсисайдскому порталу TheAnfieldWrap о "Спартаке" навстречу решающей встрече двух клубов в Лиге чемпионов.

- После того, как красно-белые вновь выиграли титул в российском чемпионате спустя 16 засушливых лет, никого не удивило, что на старте нового сезона "Спартак" испытывал что-то вроде чемпионского похмелья. Потеря ключевых игроков из-за травм и болельщицкие ожидания нового успеха, которые как гири повисли на игроках, тяжело сказались на команде в начальных матчах. Временами она тогда была совсем ни о чем, но с возвращением основных игроков стала смотреться куда лучше.

Спартаковцы выиграли последние подряд четыре матча в национальном первенстве и должны испытывать уверенность перед предстоящей в среду игрой.

Причем это были не рядовые победы. Одна была достигнута на выезде против "Краснодара", который практически никогда не проигрывает дома и находился на тот момент выше "Спартака" в турнирной таблице, но получил целых четыре гола от красно-белых. Затем те уже у себя дома играючи уложили на обе лопатки санкт-петербургский "Зенит".

Между тем матчи "Спартак" – "Зенит" в России это то же самое, что в Англии битвы "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Так что тот выигрыш был чрезвычайно важным для москвичей, а добились они его, почти не вспотев.

Свой разогрев перед "Ливерпулем" спартаковцы завершили, повергнув в гостях тульский "Арсенал". В прошлом сезоне красно-белые обеспечили себе общий успех в большой степени благодаря голам, которые удавались им на самом исходе матчей, и в прошлую пятницу они вновь "сделали это", когда капитан Денис Глушаков забил победный мяч на последних минутах.

В Лиге чемпионов, однако, "Спартак" бросает из крайности в крайность. Что более характерно для команды – ничьи с аутсайдерами из Марибора или изумительная домашняя победа над "Севильей"?

- Трудно сказать, если честно. Когда случается "день "Спартака" и его нападающие ловят кураж, красно-белые способны бросить вызов большинству клубов. Но разгром "Севильи" с 5 голами в ее ворота все равно явился громом с ясного неба, ошеломив всех в России.

После жеребьевки казалось: дальше пройдут "Севилья" и "Ливерпуль", а "Спартак" станет третьим, преподнося сюрприз в одних матчах, но проваливаясь в других. По большому счету в последние годы то же самое можно сказать о выступлениях всех российских клубов в еврокубках.

По Интернету гуляет популярный ролик с недавним голом, забитым "Зениту" почти в привычном стиле "Ливерпуля". У "Спартака" такие чудо-голы получаются регулярно?

- Вполне, причем гол, о котором вы говорите, был забит "Зениту", так что можете себе представить, сколько шума он наделал. Голу предшествовала блестящая распасовка в одно касание. Все действительно было сделано совершенно в манере "Ливерпуля", но такие голы, надо признать, все же удаются "Спартаку" пока пореже, чем мерсисайдцам. У москвичей, однако, есть классные игроки. Квинси Промес – высший сорт. Луис Адриано, Глушаков и Фернандо тоже выделяются в российском чемпионате.

Но "Ливерпулю" следует опасаться также Зе Луиша – рослого парня из Кабо-Верде, который может и чисто физически продавить оборону, и очень хорош "на втором этаже". Иногда кажется: да он сейчас споткнется о мяч. А он – забивает.

И не забудьте: ни Глушаков, ни Промес, ни Зе Луиш в московском матче участия не принимали из-за травм. Сейчас они – в строю, и этот факторнедооценивать нельзя.

У "Спартака" в этом сезоне – уже три удаления. О чем это говорит – о его недисциплинированности или о боевитости выше среднего, к которой следует готовиться и "Ливерпулю"?

- Да нет. Две красные карточки получены в игре с "Зенитом", так что их вообще можно сразу не принимать в расчет. А готовиться, думаю, нужно к тому, что "Спартак" сядет в оборону и станет защищаться, но будет выжидать и использовать любую возможность уйти в контратаку. Массимо Каррера достаточно много лет поработал бок о бок с Антонио Конте в "Ювентусе" и знает, как организовать командную игру, в которой один – за всех и все – за одного.

Промес в этом сезоне показывает за "Спартак" звездный уровень. Вы видите его в будущем в составе "Ливерпуля"?

За Промесом наблюдают все английские клубы-гранды. Думаю, что он уже бы оказался в АПЛ, если бы "Спартак" не взял в прошлом сезоне чемпионство. Это приятный, скромный парень, играющий самоотверженно и с огромным желанием, так что, да, я вижу его у нас в Премьер-лиге. Он и Джини Вейналдум из "Ливерпуля", кстати, – большие приятели. Так что все может быть!