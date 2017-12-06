«СПОРТИНГ»: МИССИЯ (НЕ)ВЫПОЛНИМА?

Португальцы, попавшие в группу смерти к «Ювентусу» и «Барселоне», до последнего тура сохранили шансы на выход в плей-офф. Шансы, правда, призрачные. «Спортингу» необходимо было побеждать «Барсу» в гостях и надеяться, что «Олимпиакос» отберет очки у «Ювентуса».

Накануне матча главный тренер португальцев Жорже Жезуш уверял, что обязательно сыграет на победу. И говорил, что у него есть план А и план Б, на случай, сыграет Месси или нет. Лукавил португалец, оказалось, у него есть и план С. «Спортинг» своим стартовым составом удивил примерно всех.

Что сделал Жезуш? Во-первых, оставил на скамейке главного бомбардира команды Баса Доста. Еще месяц назад такое решение никого бы и не удивило – голландец почти не забивал. Но теперь отправляет мячи в ворота соперников почти каждую игру. Во-вторых, в составе обнаружилось два правых защитника: Ристовски и Пиччини. Только со стартовым свистком стало ясно, что первый отправился на правый фланг атаки (вместо Желсона Мартинша, который также остался в запасе). В-третьих, не появился на поле Коэнтрау, единственный живой левый защитник команды. Эту позицию неожиданно занял Акунья, которого переучили на латераля в сборной Аргентины. В общем состав у «Спортинга» был очень экспериментальным, и не очень подходящим для совершения подвигов и обыгрывания «Барселоны».

«БАРСЕЛОНА»: НЕНУЖНАЯ ИГРА

Тренер каталонцев Эрнесто Вальверде особенно и не старался выбрать оптимальный состав, в команде хватает травмированных, да и матч ничего не значит. «Барселона» уже вышла в плей-офф, и лишняя игра совсем не кстати. Как и прогнозировалось, Вальверде не стал рисковать здоровьем Лео Месси, оставив его в запасе. В такой ситуации сильному клубу хочется поберечь лидеров, но и проигрывать перед своей публикой вроде как неприлично. Вот и получился у «Барселоны» сплав из глубоких резервистов и железных игроков основы.

Весь первый тайм этот полурезерв загонял «Спортинг» в штрафную, владел преимуществом, и имел пару неплохих моментов, чтобы открыть счет. А вот у «Спортинга» шансов почти не было. Отправленный играть ложную девятку Алан Руис даже не пытался открываться в штрафной. Чем злил и партнеров по команде, и Жорже Жезуша. В перерыве тренер признал ошибку и сделал две замены – выпустил Доста и Желсона. Использовал свои последние козыри.

«Спортинг» забегал быстрее, прибавил в атаке, но и гол свой пропустил. В середине второго тайма у Доста был 146-поцентный шанс, нужно было просто внести мяч в ворота с пары метров. Но он чудом попал в ногу вратарю Силлессену. Это даже спасением сложно назвать, скорее, невероятным везением вратаря. Уже в компенсированное время «Спортинг» добил свой же защитник – экс-каталонец Жереми Матье красиво срезал мяч в свои ворота.

Мечты португальцев не сбылись, «Спортинг» теперь продолжит выступление в Лиге Европы. А «Барселона» спокойно выходит в 1/8 Лиги чемпионов с первого места в группе.