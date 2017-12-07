«Спартак» против «Ливерпуля» — команда на команду банда на банду, но на поле многие игроки решают еще и свои личные задачи.

Один из неофициальных девизов московского «Спартака», тот, который каждый матч скандируют трибуны «Открытие-Арены»: «Один за всех и все за одного!»

Соответствует ли он действительности? Так ли каждый член команды бьется за своих приятелей на самом деле? Или вся эта мушкетерская история – не больше, чем розовые сопли болельщиков, которые видят на поле то, что хотят, а не то, что есть на самом деле?

Может «Спартак» больше похож не на произведение Дюма, а на историю постарше, родом из Древнего Рима, где на аренах насмерть бились гладиаторы – каждый за себя? Гладиаторы, вроде того, что стоит рядом с красно-белым стадионом – один-одинешенек.

Что в Лиге чемпионов нужно Квинси Промесу? Понятное дело, ему только на руку сыграл бы выход красно-белых в плей-офф. Но гораздо важнее для него было – показать себя. Особенно в Англии, где с трибун «Энфилда» за каждым его движением следили скауты всех топ-клубов премьер-лиги. Чемпионат России – хорошо, но для попадания в английскую премьер-лигу этого уже недостаточно – не за те деньги, на которые рассчитывают получить за Антона в «Спартаке».

Еще одна звезда нынешнего чемпиона – бразилец Луис Адриано. Неужели он думает о команде? Да, он выкладывается полностью. Но он же и срывается на партнеров прямо на поле, уходит в раздевалку, не пожав руку тренеру… Так поступают мушкетеры? Или он жаждет получить второй шанс в Европе, раз с первого раза в «Милане» не вышло?

У «Спартака» дефицит защитников. На поле выходит Сердар Таски. Тут и предполагать нечего – ему на клуб вообще наплевать. У него контракт истекает через полгода и продлевать он его не намерен. Покажи он себя в Лиге чемпионов – и можно торговаться за хорошую зарплату, особенно, если в его услугах заинтересуется сразу несколько клубов.

Андрей Ещенко… Если верить его словам, он хотел бы завершить карьеру в «Спартаке», а потом еще и в структуре клуба свои силы попробовать. Однако его контракт с красно-белыми истекает уже следующим летом, а нового предложения все нет. Хочешь не хочешь, а начнешь сомневаться в своей надобности. Сложно выходить и умирать на поле за клуб, который как бы говорит: «Ты нам не нужен».

О Марио Пашаличе вообще сложно что-то говорить. С мотивацией у футболистов, выступающих на правах аренды, всегда возникали проблемы. В лучшем случае они будут стараться показать себя. На команду им наплевать – в следующем году будет новая. Не просто так же фанаты требуют вернуть Марио в «Челси» в ближайшее трансферное окно, не дожидаясь лета. Получается, все на одного…

И это еще хорошо, что Денису Глушакову, капитану, успели предложить новый контракт. Все же помнят, как он играл, когда предложения на руках не было? Что происходило со «Спартаком» в начале сезона? А потом вдруг, раз, и игра к команде вернулась… Д’Артаньян, проснулся!

Есть в клубе еще один человек, к которому можно было бы применить мушкетерский девиз – Массимо Каррера. У тренера всегда так – все за одного, когда команда выигрывает, и один за всех – когда дела идут хреново. Но для этого есть более удачная фраза: выигрывает команда, а проигрывает тренер. Так было бы вернее. Один-за-всех закончится, как только Карреру позовут в условный «Интер» или «Милан». Вы же не думаете, что амбиции этого потомка гладиаторов не простираются дальше красно-белой песочницы в чемпионате России?

Вот и выходит на поле «Спартак» - вроде команда, когда выигрывает; а как дело доходит до поражения-другого, так сразу – каждый за себя.