Вылетев в Лигу Европы «Спартак» попал в число несеянных команд, ЦСКА – среди сеянных, осталось понять, где будут «Локомотив» и «Зенит».

Сегодня, в четверг 7 декабря, состоятся матчи последнего тура группового этапа Лиги Европы. «Зенит» уже обеспечил себе попадание в плей-офф, «Локомотиву» нужно просто обыграть «Злин», который на последнем месте и уже ни за что не борется, москвичи могут быть и вторыми, и первыми в группе. «Зенит» тоже. От финальной позиции будет зависеть имя и статус их соперников.

Сеем, веем, посеваем

Фишка в том, что победители групп во время жеребьевки, которая пройдет в понедельник 11 декабря, попадут в число сеянных команд, а клубы, занявшие вторые места, будут среди несеянных. Сеянные и несеянные будут играть друг против друга в 1/16 финала Лиги Европы. Первые места себе уже обеспечили такие команды, как лондонский «Арсенал», «Милан», римский «Лацио»… Не хотелось бы попасть на такую команду уже в первом же раунде плей-офф, правда?

Но и это еще не все, ведь к клубам, которые прошли в плей-офф через групповую стадию Лиги Европы, прибавляется еще восемь команд, занявших третьи места в своих группах в Лиге чемпионов. Среди них, кстати, и два российских клуба – московские ЦСКА и «Спартак». Они тоже делятся на сеянных и несеянных – по своим показателям в группе – у кого больше очков, тот стоит выше.

ЦСКА – самый успешный из вылетевших из ЛЧ клубов – он в числе сеянных, вместе с «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Спортингом». «Спартак» - в компании несеянных «Наполи», «Селтика» и дортмундской «Боруссии».

Мы пока можем только предполагать, кто же в итоге выиграет Лигу Европы. Не стоит забывать, что в этом турнире частенько случаются неожиданности и побеждает клуб, который изначально фаворитом не считался.

Статистика знает все

Мы решили пойти по другому пути – изучить статистику, чтобы понять, кто чаще выигрывал Лигу Европы и Кубок УЕФА за последние десять сезонов, команды из Лиги чемпионов или изначальные участники Лиги Европы, сеянные или несеянные…

Изначально можно предположить, что клубы, вылетевшие из Лиги чемпионов должны чаще выигрывать турнир, потому что они априори сильнее участников Лиги Европы, ведь они изначально попали в Лигу чемпионов – более престижный турнир, а значит заняли во внутреннем чемпионате высокое место. Но это не так. В последних десяти финалах команды из Лиги чемпионов побеждали лишь четырежды. Шесть остальных трофеев завоевывали команды, прошедшие групповую стадию Лиги Европы.

Также логично было бы предположить, что сеянные команды должны побеждать чаще, чем несеянные, ведь первое место в группе или большое количество очков в Лиге чемпионов должны говорить о силе клуба. Но в Лиге Европы и эта логика не работает. Сеянные и несеянные команды выигрывали Лигу Европы и Кубок УЕФА равное количество раз – по пять.

В случае с командами, пришедшими из Лиги чемпионов, в двух случаях Лигу Европы выигрывали сеянные клубы (как ЦСКА), но еще в двух случаях – несеянные (как «Спартак»).

Если рассматривать победителей, вышедших из группового турнира Лиги Европы, то трофей заметно чаще выигрывали команды, занимавшие первые места в своих группах, то есть сеянные – четыре раза за последние десять лет. Несеянные, как легко посчитать, побеждали лишь дважды.

Получается, велика вероятность, что эту Лигу Европы выиграет победитель одной из групп этого турнира. У вторых мест, а также команд, пришедших из Лиги чемпионов, чисто статистически, равные шансы на успех.

Рейтинг УЕФА

Но не стоит забывать и о силе самих клубов, ведь, если ты изначально слаб, каким бы путем ты не пошел, турнир не выиграть. Если верить коэффициентам УЕФА, то фаворитом турнира должен стать мадридский «Атлетико», располагающийся на втором месте среди всех команд Европы. Поспорить с ним может дортмундская «Боруссия» (9 место) и «Арсенал» (11 место).

Из российских клубов предпочтительнее всего выглядит «Зенит» (16 место). ЦСКА – крепкий середняк (36 место). «Спартак» в таблице коэффициентов УЕФА занимает последнее место среди команд, вылетевших из Лиги чемпионов (112 место). Даже «Локомотив» выше (78 место).