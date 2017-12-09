О пока лучшем результате бело-голубых в этом сезоне – в репортаже «Советского спорта».

ФЛЭШБЭК ИЗ ПРОШЛОГО

Еще несколько сезонов назад матч между «Динамо» и «Анжи» рассматривался как один из центральных в туре. Команды претендовали на медали, может параллельно даже участвовали в еврокубках, в их составах легко было обнаружить звезд РФПЛ-кого разлива и не только.

«Динамо», если помните, играло не только красиво, но и результативно – за год до вылета команда, тренируемая Станиславом Черчесовым, стала в чемпионате России четвертой, но из-за финансового fair play вместо нее в Лигу Европы отправился закончивший сезон пятым казанский «Рубин». Махачкалинцы же и вовсе как—то залезли на пьедестал, сметали практически всех на своем пути и запомнились вылетом в ФНЛ спустя год. Получается, динамовцы – продолжатели этих «славных» традиций. Как можно высоко вскарабкаться и с грохотом упасть, показал «Анжи». Ну а «Динамо» повторило.

Теперь же команды бороздят дно турнирной таблицы РФПЛ, борются за выживание, меняют говорящих или не любящих чесать языком тренеров, ищут спонсоров, стараются выжить за счет внутренних ресурсов. Если на командах уровня ЦСКА финансовый кризис сказался лишь в этом сезоне, то на коллективах, приехавших в грязный субботний день на жидко украшенную гирляндами «Арену Химки» - еще раньше.

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

Пока Панченко лечит коленные связки, Погребняк упирается в зарплату, а Вандерсон не может вспомнить, как забивать, теневым лидером «Динамо» стал Ташаев. Он, к тому же, еще и клубный воспитанник, что, должно быть, особенно приятно. Александр открыл счет в матче уже на 8-й минуте, замкнув прострел от Луценко. Это четвертый гол россиянина в сезоне. Праздновал взятие ворот Ташаев не совсем оригинально – будто бы звоня кому-то, он смотрел на трибуну. Может, таким способом вингер просил Станислава Черчесова набрать ем после матчау? Мол, возьмите в сборную. Если Ташаев будет продолжать в том же духе, как минимум от внимания со стороны главного тренера национальной команды не уйти.

У гостей в первой половине встречи был только один эпизод, и весьма опасный. Потому что голевой. На 24-й минуте махачкалинцы чудом не сравняли счет, когда после паса Полуяхтова с левого фланга один на один с Шуниным вывалился Иванченко. Совсем немного не хватило хавбеку – он попал в перекладину, а вратарь был бессилен.

Не сказать, что «Динамо» нагнетало, прижимало соперника и старалось увеличить преимущество до перерыва во что бы то ни стало. А вот после– это да! За полчаса до конца встречи силами Луценко с передачи Бечирая, который, как и Ташаев, забивал неделю назад «Ростову» (2:0), москвичи все-таки накинули удавку на шею соперника. Евгений сначала прошил Лорию, а затем в течение 15-ти минут дважды вывел Бечирая на ударную позицию. Луценко в огне! Возможно впервые с мордовских времен.

«ДИНАМО» НАУЧИЛОСЬ ПОБЕЖДАТЬ?

Сложно ли поверить, что динамовцы впервые в сезоне одержали вторую победу подряд? Неа. Бело-голубые как находились в разобранном состоянии, так и находятся. Но оттолкнуться от дна аккурат перед зимней паузой, вырвать такие необходимые шесть очков – значит убедить руководство в необходимом усилении. Значит найти черную кошку в черной комнате. Значит, понять, как это все футбольное и внутрикомандное работает. Значит, подарить самим себе надежду на светлое будущее. А избежание зоны стыков по итогам сезона – это и будет нечто светлое. Может даже наисветлейшее.

«Анжи» же продолжает колбасить. И уже не важно, что в предыдущем туре был уничтожен «СКА-Хабаровск» (4:0). Куда важнее другое – Вадим Скрипченко топит очередную команду. Не специально конечно, а в силу богом данных или наработанных, не важно, тренерских способностей. У специалиста не получается – сей факт отрицать нельзя. Как и возможную рокировку главного тренера в ходе подготовки к весне.

Хозяев с появления света в конце тоннеля. Гостей – с проблемами, над которыми настало время подумать.

«Динамо» - «Анжи» - 2:0 (1:0)

Голы: Ташаев 8 (1:0). Луценко 59 (2:0).

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Цаллагов, Рыков (Козлов, 36), Морозов, Шуньич, Темников (Соснин, 79), Соу, Ташаев (Обольский, 90), Луценко, Бечирай

«Анжи»​: Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Бакаев, Брызгалов, Афонин (Хубулов, 59), Данченко, Маркелов, Лескано (Прудников, 65), Иванченко (Яковлев, 46)

Судья: Сергей Лапочкин