«Спартак» доказал: там играют настоящие мужчины». Каррера и Гончаренко – о дерби
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о победе своей команды над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура РФПЛ.
- Насколько было сложно подготовить команду после матча с «Ливерпулем» (0:7)?
- Нелегко. Такое поражение могло остаться камнем на шее надолго. Но я думаю, что команда доказала, что это была лишь авария, что мы идем дальше. Футболисты доказали, что они настоящие мужчины и способны победить в дерби.
- На трибуне появился баннер «Лучше урок с «Ливерпулем», чем экзамен с ЦСКА».
- Мы должны расти, чтобы уметь противостоять таким клубам на самом высоком уровне. Эти уроки нужны для понимания, что делать дальше и где стоит улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль, думая сыграть в другой футбол. Мы легкомысленно отнеслись к матчу. Но это часть роста тренера, команды и всего клуба. Такое случается.
- Футболисты отмазались за провал в Англии?
- Нет, отмазки тут не причем. В Ливерпуле мы просто ошиблись по-футбольному. Если ошибаешься с таким соперником, можно проиграть и 0:7. Если помните, в прошлом году в чемпионате России мы проиграли последний матч перед паузой в Самаре (0:4), но сделали выводы и весной сохранили позицию лидера. Нужно много трудиться, чтобы в дальнейшем таких поражений не было.
- Почему Мельгарехо вышел слева в обороне?
- Я знал, что он может сыграть на этой позиции, он раньше так действовал в предыдущих клубах. Еще потому что Зобнин нужен был нам в центре поля.
- С возвращением Зобнина игра «Спартака» стала наиболее гибкой?
- Он очень важен для нас. Для тренера такие игроки представляют особенную ценность, Роман во многом универсален.
- Когда первый раз команда перестраивалась на три центральных защитниках, игроки не совсем понимали, кто куда должен переместиться.
- Не то чтобы кто-то не понял. Просто переход всегда занимает несколько минут.
- Довольны, что «Спартак» уйдет на перерыв минимум третьим?
- Почему третьим? Пока мы вторые. А как конкуренты сыграют в понедельник, это еще надо посмотреть.
- Какая цель стояла перед командой в Лиге чемпионом?
- Нужно было выйти в Лигу Европы. Оцениваю нашу европейскую кампанию хорошо, не считая последнего матча.
- Вблизи своей штрафной спартаковцы деликатно играли. Боялись стандартов ЦСКА?
- Никакой специальной установки от меня не было, просто так сложилась ситуация. Мы понимаем, что на стандартах нам сложно: у нас не большого количества габаритных футболистов. Поэтому стараемся избегать фолов у своей штрафной площади.
- Джикия попал в заявку, но не вышел. Почему?
- Георгий попал в заявку на случай, если бы его надо было выпустить на последних минутах. Выпускать в основе – значит сильно рисковать, можно было потерять его на месяц-два, а мы себе такого позволить не можем: в 2018 году мы начинаем играть в середине февраля.
ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО: ПОЗИЦИОННО ПРОТИВ СПАРТАКА ИГРАТЬ СЛОЖНО
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о поражении от красно-белых (0:3).
- Во многом на результат повлиял первый пропущенный мяч. В таких больших матчах быстрый гол – это всегда минус. «Спартак» начал играть в привычной им манере после забитого гола, глубоко оборонялся.
Со «Спартаком» сложно играть позиционно. Начинаешь раскрываться – и получаешь быстрые контратаки. Хорошо, что в этом матче «Спартак» играл все-таки по счету, а не проявлял свои лучшие качества.
- Учитывали, что соперник находился в эмоциональной яме после «Ливерпуля»?
- Никогда встречи перед дерби на влияли на исход. Что у нас, что у «Спартака».
- Календарный год закончен. Какие можно подвести итоги?
- Мы все и я в частности умеем концентрироваться на негативном результате, но в целом выступила команда неплохо. За исключением домашних матчей с «Рубином» и «Ахматом». Лига чемпионов? Тоже не плохо.
У нас был игровой спад в сентябре-октябре, но удалось его преодолеть за счет внутренних резервов. Очки теряют все лидеры РФПЛ, потому что у каждого сумасшедший график.
- Почему после первого получаса ЦСКА перестал вскрывать центр поля?
- Надо учиться преодолевать массированную оборону с флангов. Но мы потеряли Щенникова и пока не можем одинаково опасно атаковать с обоих флангов.
- Почему выпустили Макарова?
- Он давно не играл, немного растерялся под конец. С Чаловым и Вернблумом впереди сочетание нас не устроило, решили попробовать что-то другое.