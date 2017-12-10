ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К ВЕРНБЛУМУ – ОН НЕ ФОРВАРД

- В чем причина такого провала ЦСКА?

- Мне кажется, в первую очередь настрой на матч у «Спартака» был гораздо лучше, чем у армейцев. Это в какой-то степени неожиданно, потому что после разгрома от «Ливерпуля», казалось, красно-белые не смогут так быстро восстановиться.

Что касается ЦСКА, скажу одно: очень тяжело играть без нападающего. При всем уважении к Вернблуму – он не форвард.

- Было видно, как армейцы чуть ли не пешком ходили по полю. Как это можно объяснить?

- Сложно сказать. У них было больше времени на восстановление, чем у «Спартака», поэтому оправдаться усталостью в данном случае нельзя. Обидно, что такой статусный матч, а по сути дела бегала по полю одна команда. Подопечные Карреры победили заслуженно.

- Можно назвать поражение ЦСКА тренерским?

- Не думаю. Гончаренко сам себе не враг. Вообще тренер, как правило, дает установку на игру, а бегать за футболистов он никак не может. Проблема еще и в том, что в этом матче не было лидера на поле, человека, который подбадривал бы и заводил игроков. Дерби со «Спартаком» заканчиваются потасовками, а здесь ничего такого не было. Абсолютно отсутствовало напряжение в матче.

Разочаровали меня и Вернблум с Натхо, у которых времени на восстановление было больше, чем у остальных, так как с «Манчестером» они не играли.

«Спартак» начал сезон плохо, а сейчас фактически подобрался к группе лидеров, и я считаю, претендует на чемпионство.

ГОЛОВИН СЛИШКОМ ДОЛГО ВОЗИТСЯ С МЯЧОМ

- Главная креативная сила ЦСКА – Головин и Дзагоев – также не оправдали ваших ожиданий?

- Я понаблюдал за Головиным: у него слишком много касаний мяча. Когда передачу можно отдать в одно действие, он почему-то делает три-четыре. Был один момент возле штрафной площади «Спартака» на бровке, когда Саша сделал пять «улиток» и никак не смог расстаться с мячом.

Я не знаю, что там Гончаренко говорил им в раздевалке, какую установку давал. Но то, что я видел – это абсолютно аморфные действия игроков красно-синих. На мой взгляд, дерби – это главный матч в нашей стране, и к нему надо готовиться, а здесь я этого не разглядел.

Дзагоев не понравился тем, что недостаточно помогал обороне. Вспомните, как голы забивались: футболисты не страховали друг друга, никто не дорабатывал эпизоды до конца. Акинфеев выручает. Но тут же происходит добивание и гол. Ну как так? В окружении трех футболистов соперника один Промес наносит спокойно удар и забивает.

Конечно, легко критиковать, я не нахожусь в команде. Возможно, если бы я знал все детали, то по-другому на это реагировал. Хочется сейчас наоборот поддержать армейцев. Что бы ни было, команда все равно шла неплохо и достойно провела групповой этап Лиги чемпионов, попала в европейскую весну. Хочется, чтобы они подготовились зимой и уверенно провели остаток сезона.

- Во втором пропущенном мяче Натхо в элементарной ситуации потерял мяч. Почему он так сыграл?

- Опять же не подсказали, не докричались. Партнеры в таких случаях кричат, предупреждая, что соперник рядом. В итоге он останавливается, мяч у него вытыкают и 2:0. Это называется «привоз», по-другому не скажешь. Но самое печальное в этом эпизоде, что он не побежал назад исправлять ситуацию.

- Несмотря на статус матча, у вас не было ощущения, что армейцы находились «на отпускных чемоданах»?

- Безусловно, такие мысли были. Иначе я не могу объяснить, почему они ходили по полю пешком. В моей голове это не укладывается. Креативных действий я также не увидел. Мне кажется, в ЦСКА влилось много молодых игроков, может быть им нужно время для взаимопонимания.

НЕ ПОНИМАЮ, ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ОЛАНАРЕ?

- Какие вывод можно сделать из этой встречи?

- Я ничего нового вам не скажу, нужен форвард. Молодые игроки еще будут наигрываться, но нужны результаты, а для этого нужен добротный форвард. Вот возьмите Витиньо. У меня такое впечатление, что человек играет, как бог на душу положит. По идее он должен вести за собой команду. А где он был в этой игре? Когда его меняли, он даже руки никому не пожал из тренерского штаба. Ну, будет сидеть на лавке.

Купили Оланаре. Вообще не понимаю, что это за футболист? Никакого выхлопа от него нет. Срочно нужны приобретения, если мы хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем году.

- К обороне ЦСКА есть претензии?

- Меньше всего. Парни работают на износ. К тому же, некоторые уже немолодые, и матчи такого уровня с каждым разом даются непросто. Им надо поклониться и спасибо сказать.

- На матче присутствовал Слуцкий. На ваш взгляд, возможно ли его возвращение в клуб и помогло бы это армейцам?

- Если Слуцкий сейчас вернется – это будет означать недоверие к Гончаренко. А я считаю, Виктор Михайлович работает и выжимает максимум из команды. Был бы я президентом ЦСКА, вряд ли вернул бы Слуцкого.