В матче против ЦСКА тренерский штаб «Спартака» показал, что отлично читает игру - как до матча, так и в режиме online, что особенно ценно, ведь важна буффоновская реакция.

В отличие от игры против «Ливерпуля», в матче с ЦСКА «Спартак» сделал ставку на оборону на своей половине поля и быстрые атаки. Красно-белые в дерби и мячом владели меньше, чем в матче Лиги чемпионов - 36% против 47%, и пасовали друг другу реже - 340 передач против 517. Но это то изменение, которое лежит на поверхности. А есть ряд тактически-точечных решений, которые также необходимо отметить.

Самедов и Мельгарехо под Набабкина и Игнашевича

В начале матча «Спартак» использовал модуль 4-2-3-1. Атакующим полузащитником в нем был Александр Самедов. Но творил он не по центру атак, а в правой зоне красно-белых, где действовал полузащитник Мельгарехо и куда периодически поднимался защитник Андрей Ещенко. Но главной ударной силой было связка Самедов - Мельгарехо. Эти два игрока отлично дополняют друг друга: один с хорошим пасом, другой скоростной и способный обыграть кого угодно один в один.

Тренерский штаб Массимо Карреры нанес удар по левой зоне обороны ЦСКА. Надо сказать, лучшей мишени было не придумать! Левого латераля у ЦСКА играет Кирилл Набабкин. Основным он не является, а лишь подменяет травмированного Георгия Щенникова. А на позиции левого центрального защитника выступает 38-летний Сергей Игнашевич! Когда «Спартак» открывал счет изначально Мельгарехо ушел именно от Игнашевича (как маршрутка мимо заговорившегося по телефону на остановке пассажира), а уже потом Васин выполнил неудачный подкат. Передачу Мельгарехо сделал Самедов, запустивший этот ураган, которым ЦСКА снесло.

Схему 4-2-3-1 с Самедовым в роли правого центрального атакующего полузащитника «Спартак» использовал в первые 25 минут. За это время Самедова сделал 11 передач, восемь из которых - из зоны правее центра. А уже после этого Каррера и Роман Пилипчук перевели полузащитника на бровку.

Чтобы выставить на поле и Самедова, и Мельгарехо, штабу «Спартаку» пришлось выбрать лишнего в тройке Промес, Адриано, Зе Луиш. И выбор был очевиден - к дерби голландец и бразилец подошли в статусе самых результативных игроков «Спартака»: после 19 туров в активе голландца было 14 очков по системе «гол+пас», а у Адриано 12. В дерби атакующий полузащитник разжился двумя голами, а нападающий сделал голевой пас.

Роль правого полузащитника

Атака «Спартака» проявила себя раньше обороны. Поэтому логичнее отметить сначала именно ход, нацеленный на созидание. Но не менее важную вещь красно-белые совершили применительно к обороне - правый полузащитник при позиционной обороне опускался очень глубоко и часто становится пятым защитником. Делал это не только Самедов, когда перебрался на правый фланг, но и Мельгарехо в начале матча.

И здесь дело не в силе левого фланга ЦСКА. Он у ЦСКА слаб, когда там играет Кирилл Набабкин. Даже Виктор Гончаренко после матча признался, что хотелось бы другой активности на той бровке.

Усиление правого фланга «Спартака» - реакция на неудачу в матче с «Ливерпулем». В той встрече три голевые передачи сделал левый защитник Милнер, появившийся в игру со скамейки запасных. Это привело к тому, что Каррера добавил Андрею Ещенко помощника, расширив оборону. И здесь у «Спартака» по ходу игры было так же тихо, как ночью в спальном районе большого города.

Перевод Зобнина в центр в первом тайме

Ключевым решением по ходу игры стало оборонительное - усиление центра поля путем перевода туда Романа Зобнина. Перед его принятием Каррера и Пилипчук вели активную беседу. Зобнин расположился на одной линии с Фернандо и Глушаковым. В перерыве Глушаков сказал, что это напрашивалось: «Мы оставались вдвоем против четырех игроков ЦСКА». Вторым имелся в виду Фернандо - Самедов играл выше. После перевода Зобнина в центр Самедов перешел на правый фланг, а игравший там Мельгарехо стал действовать на позиции левого защитника.

Усиление центра «Спартаку» требовалось, так как Самедов не всегда возвращался в глубину, а Мельгарехо смотрел и в центр поля, и на Кирилла Набабкина. Перевод Зобнина в середину не только усилил центр поля, но и позволил правому полузащитнику остановить акцент на правой зоне.

В центре поля и на полуфлангах «Спартак» выполнил 15 отборов, 11 из которых - в период игры, когда здесь играл Роман Зобнин (с экватора первого тайма до 82-й минуты). Перевод Зобнина благоприятно повлиял на Фернандо - за игру он совершил четыре удачных отбора, все - когда рядом играл Зобнин.

Перед уходом на каникулы тренерский штаб «Спартака» выдал свою лучшую в этом сезоне шахматную партию. Продолжение следует.

Скриншоты: «Матч ТВ».