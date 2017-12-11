Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы. ЦСКА достался серьезный еврокубковый боец – белградская «Црвена Звезда».

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ)

Прозвище: звездаши, красно-белые

Стадион: «Райко Митич» (55 538 зрителей), Белград

Достижения: 30-кратный чемпион Королевства Югославиии/Югославии/Сербии , 25-кратный обладатель Кубка Королевства Югославии/Югославии/Сербии, победитель Олимпийского кубка Сербии (1914), обладатель Кубка чемпионов (1991), двукратный обладатель Кубка Митропы, победитель Межконтинентального кубка (1991).

Результаты-2016/17: Действующий чемпион Сербии

Главный тренер: Владан Милоевич, Сербия

Лидер: Александр Пешич, нападающий, Сербия

Примерная стоимость состава: 21,2 млн евро

Путь в Лиге Европы-2017/18: попала в групповой этап через раунд плей-офф, вышла из группы Н со второго места.

НИЧЕГО СЛОЖНОГО В ГРУППЕ

«Звезда» попала в группу Н, в компанию к лондонскому «Арсеналу», «Кельну» и БАТЭ. Поспорить за вторую путевку в плей-офф сербам нужно было спорить не только с немцами, но и с белорусами – до последнего тура на выход из группы претендовали абсолютно все.

Но БАТЭ с грохотом провалился в Лондоне (0:6), а «Црвена» дома минимально одолела «Кельн». По сути, сербская команда проиграла лишь однажды, как и «Арсенал», еще трижды сыграла вничью и добилась двух побед. Вполне неплохой результат для действующего чемпиона страны.

СОСТАВ ИЗ РФПЛ

«Звезда» укомплектована весьма не плохим составом даже по меркам сербского чемпионата. Да что уж говорить, в команде сразу несколько футболистов, ранее бегавших по полям РФПЛ: Гелор Канга («Ростов»), Дамьен Л Таллек, Митчел Дональд (оба – «Мордовия»), Бранко Йовичич («Амкар»), Милан Родич («Крылья Советов», «Зенит», «Волга»), Душан Анджелкович («Краснодар», «Ростов»).

Опыт игры в России пойдет этим футболистам только на пользу. Многие из них могут даже нашептать что-то интересное об игроках ЦСКА, с которыми удалось столкнуться в чемпионате России. А если серьезно, то почти все вышеуказанные футболисты играют в основе «Звезды».

Кроме того, не стоит забывать, что в этом году «Црвена» уже огорчила наших болельщиков, не пустив в групповой этап Лиги Европы «Краснодар» (2:3, 2:1). А представьте, как было бы круто, сыграй «быки» с «Арсеналом» и «Кельном»!

ДРУЗЬЯ «СПАРТАКА»

Ни для кого не секрет, что фанатские объединения «Црвены» и московского «Спартака» дружат уже много лет. Болельщики посещают матчи братских команд, постоянно поддерживают друг друга в ходе европейских выездов. У ЦСКА, кстати, тоже есть сербский товарищ – белградский «Партизан», главный соперник «Звезды».

Не трудно догадаться, что теперь, на гостевом для сербов матче в Москве их поддержит хорошая армия спартаковских фанов. Кстати, уже известно, что часть активных болельщиков «Спартака» готовится покупать билеты в Белград, где поддержит нечужую команду в борьбе за выход в 1/8 Лиги Европы. Колоритно, что тут скажешь!

ДОМ РОДНОЙ

Пожалуй, только «Локомотиву» повезло с жеребьевкой. Всем остальным нашим клубам выпали сугубо домашние команды, не привыкшие часто уступать в родных стенах. Это касается и «Селтика», и «Атлетика», и, само собой, «Црвены Звезды».

«Райко Митич» - чумовой 55-тысячник, на котором кроме «Звезды» еще играет сборная Сербии. Арена, названная в честь именитого югославского футболиста, чем-то напоминает «Маракану», поэтому на Балканах ее так и называют. Кстати, именно на этой арене Чехословакия победила ФРГ на Евро-1976, а Антони Паненка исполнил свой знаменитый удар в ворота Зеппа Майера. История!