О шансах отыграть такую фору за 10 оставшихся туров можно судить по опыту предыдущих чемпионатов.

Нынешний сезон – 26-й в истории российского элитного футбольного дивизиона. И в 25 предыдущих случаях отрыв в 8 и более очков от второго места за 10 туров до конца неизменно приносил промежуточному лидеру чемпионский титул.

Вообще, «майка лидера» по итогам 20 туров (либо 24 – в сезонах с 18 участниками) приводила к полновесному золоту 17 раз. В том числе - в трех последних чемпионатах. Однако было 8 сезонов-исключений: 1996 (лидерство тогда не смог удержать «Ротор»), 1997 («Динамо»), 2000 («Локомотив»), 2004 («Крылья Советов»), 2005 («Локомотив»), 2006 («Локомотив»), 2007 («Спартак») и 2013/14 («Локомотив»).

Обилие «Локомотивов» в предыдущем абзаце должно настораживать поклонников новоиспеченного зимнего чемпиона России. Тем более что именно железнодорожники пока владеют историческим антирекордом: в 2005 году им не хватило аж 7-очкового гандикапа перед вторым местом по итогам 20-го тура.

ЧР-2005

После 20 туров

Команда В Н П О 1. Локомотив 12 7 1 43 2. Зенит 10 6 4 36 3. ЦСКА 9 7 4 34

Итог

Команда В Н П О 1. ЦСКА 18 8 4 62 2. Спартак 16 8 6 56 3. Локомотив 14 14 2 56

Как видите, в 2005-м чемпионом стал даже не «Зенит», отстававший от «Локо» на те самые 7 очков, а ЦСКА, который и вовсе за 10 туров до финиша имел по отношению к лидеру катастрофические «-9». Случайность? Отнюдь. Ведь спустя девять лет история повторилась.

ЧР-2013/14

После 20 туров

Команда В Н П О 1. Локомотив 13 4 3 43 2. Зенит 12 5 3 41 3. Спартак 12 3 5 39 4. Динамо 11 5 4 38 5. ЦСКА 10 4 6 34

Итог

Команда В Н П О 1. ЦСКА 20 4 6 64 2. Зенит 19 6 5 63 3. Локомотив 17 8 5 59

ЦСКА снова обогнал «Локомотив», имея «-9», причем теперь взлетел на первое место с пятой промежуточной позиции. Ну а железнодорожники опять откатились с вершины на итоговую третью строку и вновь остались без путевки в Лигу чемпионов.

Все это, конечно, еще не повод для паники. Два вышеупомянутых конфуза случились с «Локо» при Владимире Эштрекове и Леониде Кучуке, тогда как сейчас командой руководит сам Юрий Семин. Однако и ему первое из двух чемпионств далось в невероятных муках. В 2002-м Семин и компания не удержали в 5 последних турах 5-очковый перевес над тем же ЦСКА и добыли титул лишь в золотом матче.

Таким образом, статистика не отказывает в праве рассчитывать на золото-2018 не только «Спартаку» и «Зениту» («-8» от «Локомотива» сейчас), но и «Краснодару» с ЦСКА («-9» и «-10»). Особенно армейцам, которые, как мы убедились, вообще главные специалисты в России по «догонялкам». Чего стоит их памятная погоня за «Спартаком» в 1998 году, когда за 10 последних туров подопечные Олега Долматова поднялись с 9-го места на 2-е, сократив отставание от «Спартака» с «-18» до «-3»!

ЧР-1998

После 20 туров

Команда В Н П О 1. Спартак 13 5 2 44 2. Ротор 9 8 3 35 3. Зенит 9 8 3 35 … 9. ЦСКА 7 5 8 26

Итог

Команда В Н П О 1. Спартак 17 8 5 59 2. ЦСКА 17 5 8 56 3. Локомотив 16 7 7 55

И все-таки шансы «Локомотива» на золото невероятно велики. Исходя из статистики, победы в 21-м и 22-м турах (дома над «Спартаком» и в гостях над «Уралом») гарантируют команде Семина титул уже без всяких оговорок. Ведь чемпионов, отстававших от первого места на 8 очков за 8 матчей до конца, в истории РФПЛ еще не было.

ЧР-2018

После 20 туров

В Н П О

Команда В Н П О 1. Локомотив 14 3 3 45 2. Зенит 10 7 3 37 3. Спартак 10 7 3 37 4. Краснодар 11 3 6 36 5. ЦСКА 10 5 5 35

Оставшиеся матчи

Локомотив: Спартак (д), Урал (г), Ахмат (д), Амкар (г), Ростов (д), Динамо (г), Уфа (д), Краснодар (г), Зенит (д), Арсенал (г).

Зенит: Амкар (д), Ростов (г), Динамо (д), Уфа (г), Краснодар (д), Анжи (д), Арсенал (г), ЦСКА (д), Локомотив (г), СКА-Хабаровск (д).

Спартак: Локомотив (г), СКА-Хабаровск (д), Рубин (г), Тосно (д), Анжи (г), Урал (г), Ахмат (д), Амкар (г), Ростов (д), Динамо (д).

Краснодар: Ростов (д), Динамо (г), Уфа (д), Анжи (д), Зенит (г), Арсенал (д), ЦСКА (г), Локомотив (д), СКА-Хабаровск (г), Рубин (д).

ЦСКА: Урал (д), Ахмат (г), Амкар (д), Ростов (г), Динамо (д), Уфа (г), Краснодар (д), Зенит (г), Арсенал (д), Анжи (д).

ЧТО ЗА ГРАНИЦЕЙ

В европейских топ-лигах главным докой по умению отыгрывать солидный очковый дефицит на финише сезона считается «Манчестер Юнайтед» времен Алекса Фергюсона. В 1996 и 1997 годах «красные дьяволы» становились чемпионами, оба раза предоставив фору в 12 очков «Ньюкаслу», в 2008-м их не смутили «-8» в споре с «Арсеналом».

Впрочем, «канониры» еще в 1997-м сами огорчили «МЮ», несмотря на 13-очковое (!) отставание от фаворита. А в 2012-м манкунианцев «обокрали» земляки из «Сити». Тогдашние подопечные Роберто Манчини завоевали титул, отставая от «Юнайтед» на 8 очков за 6 туров до окончания первенства. Чем не пример для «Зенита» - нынешнего клуба итальянского тренера?

Ну а самый вопиющий финишный коллапс случился в японской лиге. 10 лет назад клуб «Урава Редс» умудрился пропустить вперед себя конкурентов из «Касима Антлерс», которые за четыре тура до окончания чемпионата имели в активе на 7 очков меньше.

Это футбол. Порой он опровергает любую статистику.