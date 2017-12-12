«+8» в декабре: много или мало? Вспоминаем, кто и когда отыгрывал такой отрыв
На зимний перерыв «Локомотив» ушел лидером премьер-лиги с 8-очковым перевесом над ближайшими преследователями.
О шансах отыграть такую фору за 10 оставшихся туров можно судить по опыту предыдущих чемпионатов.
Нынешний сезон – 26-й в истории российского элитного футбольного дивизиона. И в 25 предыдущих случаях отрыв в 8 и более очков от второго места за 10 туров до конца неизменно приносил промежуточному лидеру чемпионский титул.
Вообще, «майка лидера» по итогам 20 туров (либо 24 – в сезонах с 18 участниками) приводила к полновесному золоту 17 раз. В том числе - в трех последних чемпионатах. Однако было 8 сезонов-исключений: 1996 (лидерство тогда не смог удержать «Ротор»), 1997 («Динамо»), 2000 («Локомотив»), 2004 («Крылья Советов»), 2005 («Локомотив»), 2006 («Локомотив»), 2007 («Спартак») и 2013/14 («Локомотив»).
Обилие «Локомотивов» в предыдущем абзаце должно настораживать поклонников новоиспеченного зимнего чемпиона России. Тем более что именно железнодорожники пока владеют историческим антирекордом: в 2005 году им не хватило аж 7-очкового гандикапа перед вторым местом по итогам 20-го тура.
ЧР-2005
После 20 туров
|
Команда
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Локомотив
|
12
|
7
|
1
|
43
|
2. Зенит
|
10
|
6
|
4
|
36
|
3. ЦСКА
|
9
|
7
|
4
|
34
Итог
|
Команда
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. ЦСКА
|
18
|
8
|
4
|
62
|
2. Спартак
|
16
|
8
|
6
|
56
|
3. Локомотив
|
14
|
14
|
2
|
56
Как видите, в 2005-м чемпионом стал даже не «Зенит», отстававший от «Локо» на те самые 7 очков, а ЦСКА, который и вовсе за 10 туров до финиша имел по отношению к лидеру катастрофические «-9». Случайность? Отнюдь. Ведь спустя девять лет история повторилась.
ЧР-2013/14
После 20 туров
|
Команда
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Локомотив
|
13
|
4
|
3
|
43
|
2. Зенит
|
12
|
5
|
3
|
41
|
3. Спартак
|
12
|
3
|
5
|
39
|
4. Динамо
|
11
|
5
|
4
|
38
|
5. ЦСКА
|
10
|
4
|
6
|
34
Итог
|
Команда
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. ЦСКА
|
20
|
4
|
6
|
64
|
2. Зенит
|
19
|
6
|
5
|
63
|
3. Локомотив
|
17
|
8
|
5
|
59
ЦСКА снова обогнал «Локомотив», имея «-9», причем теперь взлетел на первое место с пятой промежуточной позиции. Ну а железнодорожники опять откатились с вершины на итоговую третью строку и вновь остались без путевки в Лигу чемпионов.
Все это, конечно, еще не повод для паники. Два вышеупомянутых конфуза случились с «Локо» при Владимире Эштрекове и Леониде Кучуке, тогда как сейчас командой руководит сам Юрий Семин. Однако и ему первое из двух чемпионств далось в невероятных муках. В 2002-м Семин и компания не удержали в 5 последних турах 5-очковый перевес над тем же ЦСКА и добыли титул лишь в золотом матче.
Таким образом, статистика не отказывает в праве рассчитывать на золото-2018 не только «Спартаку» и «Зениту» («-8» от «Локомотива» сейчас), но и «Краснодару» с ЦСКА («-9» и «-10»). Особенно армейцам, которые, как мы убедились, вообще главные специалисты в России по «догонялкам». Чего стоит их памятная погоня за «Спартаком» в 1998 году, когда за 10 последних туров подопечные Олега Долматова поднялись с 9-го места на 2-е, сократив отставание от «Спартака» с «-18» до «-3»!
ЧР-1998
После 20 туров
|
Команда
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Спартак
|
13
|
5
|
2
|
44
|
2. Ротор
|
9
|
8
|
3
|
35
|
3. Зенит
|
9
|
8
|
3
|
35
|
…
|
|
|
|
|
9. ЦСКА
|
7
|
5
|
8
|
26
Итог
|
Команда
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Спартак
|
17
|
8
|
5
|
59
|
2. ЦСКА
|
17
|
5
|
8
|
56
|
3. Локомотив
|
16
|
7
|
7
|
55
И все-таки шансы «Локомотива» на золото невероятно велики. Исходя из статистики, победы в 21-м и 22-м турах (дома над «Спартаком» и в гостях над «Уралом») гарантируют команде Семина титул уже без всяких оговорок. Ведь чемпионов, отстававших от первого места на 8 очков за 8 матчей до конца, в истории РФПЛ еще не было.
ЧР-2018
После 20 туров
В Н П О
|
Команда
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Локомотив
|
14
|
3
|
3
|
45
|
2. Зенит
|
10
|
7
|
3
|
37
|
3. Спартак
|
10
|
7
|
3
|
37
|
4. Краснодар
|
11
|
3
|
6
|
36
|
5. ЦСКА
|
10
|
5
|
5
|
35
Оставшиеся матчи
Локомотив: Спартак (д), Урал (г), Ахмат (д), Амкар (г), Ростов (д), Динамо (г), Уфа (д), Краснодар (г), Зенит (д), Арсенал (г).
Зенит: Амкар (д), Ростов (г), Динамо (д), Уфа (г), Краснодар (д), Анжи (д), Арсенал (г), ЦСКА (д), Локомотив (г), СКА-Хабаровск (д).
Спартак: Локомотив (г), СКА-Хабаровск (д), Рубин (г), Тосно (д), Анжи (г), Урал (г), Ахмат (д), Амкар (г), Ростов (д), Динамо (д).
Краснодар: Ростов (д), Динамо (г), Уфа (д), Анжи (д), Зенит (г), Арсенал (д), ЦСКА (г), Локомотив (д), СКА-Хабаровск (г), Рубин (д).
ЦСКА: Урал (д), Ахмат (г), Амкар (д), Ростов (г), Динамо (д), Уфа (г), Краснодар (д), Зенит (г), Арсенал (д), Анжи (д).
ЧТО ЗА ГРАНИЦЕЙ
В европейских топ-лигах главным докой по умению отыгрывать солидный очковый дефицит на финише сезона считается «Манчестер Юнайтед» времен Алекса Фергюсона. В 1996 и 1997 годах «красные дьяволы» становились чемпионами, оба раза предоставив фору в 12 очков «Ньюкаслу», в 2008-м их не смутили «-8» в споре с «Арсеналом».
Впрочем, «канониры» еще в 1997-м сами огорчили «МЮ», несмотря на 13-очковое (!) отставание от фаворита. А в 2012-м манкунианцев «обокрали» земляки из «Сити». Тогдашние подопечные Роберто Манчини завоевали титул, отставая от «Юнайтед» на 8 очков за 6 туров до окончания первенства. Чем не пример для «Зенита» - нынешнего клуба итальянского тренера?
Ну а самый вопиющий финишный коллапс случился в японской лиге. 10 лет назад клуб «Урава Редс» умудрился пропустить вперед себя конкурентов из «Касима Антлерс», которые за четыре тура до окончания чемпионата имели в активе на 7 очков меньше.
Это футбол. Порой он опровергает любую статистику.