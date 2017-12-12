«ПУСТЬ ВАШ СЫН ЕДЕТ В ЕВРОПУ»

Главный герой церемонии «Джентльмен года-2017» Артем Ребров был нарасхват. Он без устали подписывал карточки со своим шаржем. И не просто ставил автограф, а уточнял – кому именно нужно адресовать. Параллельно отвечал на вопросы гостей:

– Сын хочет стать вратарем, что посоветуете?

– Пусть хорошенько подумает, это – непростое ремесло.

– Мой Саша отлично проявляет себя на тренировках. Где ему лучше продолжать карьеру: в России или за границей?

– Если есть возможность, пусть едет в Европу. Только туда, где есть сильный чемпионат – в Испанию, Италию, Англию…

Когда все желающие получили автографы, Артем ответил на вопросы «Советского спорта».

– Рука не устала подписывать и подписывать карточки?

– За последнее время привык. Практика писания ручкой у меня постоянная. И не зря же я институты заканчивал (Ребров в 2005 году получил образование по специальности «ветеринарный врач» в Московском государственном университете прикладной биотехнологии – МГУПБ, а в 2012-м закончил Московскую государственную академию физической культуры – МГАФК).

– Как себя чувствуете в смокинге?

– Замечательно. Я не первый раз его надеваю. Где-то полгода назад было мероприятие и там тоже нужно было прийти в смокинге. Опыт есть…

– Можете сформулировать, за что вас признали джентльменом года?

– Нужно у организаторов спросить, у жюри, которое выбирало.

– Но вы же часто принимаете участие в благотворительных акциях! Какую можете выделить?

– Мы собирали деньги на операции девочкам со слабым зрением. Мне хотелось дать понять, что любой может поступить так же.

– Как вы относитесь к тому, что встали в один ряд с другими джентльменами-спартаковцами: Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Андреем Тихоновым, Андреем Диканем?

– Приятно, конечно, оказаться в такой компании. Для меня это важное признание. Еще до церемонии у меня многие спрашивали, какое значение для тебя имеет эта награда. И я не знал, как отвечать. Здесь же, увидев, столько гостей и журналистов, понял, что это действительно значимая премия. Мне немного непривычно находиться здесь без команды, ведь мы вместе выиграли два трофея. Признание меня джентльменом года – заслуга всего «Спартака». Надеюсь, у нас будет еще много совместных побед.

– Кто еще мог претендовать на признание джентльменом года?

– Я бы включил в список кандидатов всех своих партнеров по «Спартаку» и руководителей клуба, а также всех вратарей клубов премьер-лиги. Вы же понимаете: футбольный голкипер не может быть плохим человеком.

– За последние годы у вас появились новые друзья из болельщицкой среды?

– Друзей у меня не много и почти все они из детства. А среди болельщиков есть хорошие приятели. Мы общаемся и я уверен, что в трудную минуту они придут на помощь.

– Разговариваете с ними сразу после матчей?

– Там не хватает времени. В основном, по телефону.

– Назовете несколько главных факторов победы «Спартака» в чемпионате России-2017?

– Действительно, причина точно не одна. Все сложилось, и мы действительно стали как большая дружная семья с известным девизом «Один за всех и все за одного».

– После того, как команда стала чемпионом, вы фактически провалили старт нового сезона.

– Мы сами анализировали, задавали себе этот вопрос. Я считаю это нормальным. Мы не были чемпионами 16 лет. Ждали игроки, тренеры, болельщики. Порой «Спартак» был близок к чемпионству, но выиграл золотые медали только в 2017 году. Мне кажется, любая команда, попавшая на вершину, должна переварить свой успех и снова стать голодной до больших побед.

– Делали тренеры что-то особенное для выхода из кризиса?

– Не припомню. Мы все, конечно, анализировали, делали выводы и продолжали тренироваться.

«ПРЕЗИДЕНТ РЕШИТ КОГДА ПРОЩАТЬ»

– Как команда прожила трое суток между матчами с «Ливерпулем» и ЦСКА?

– Было точно не до веселья. Редко увидишь, как взрослые мужики, большие мастера плачут в раздевалке. Конкретизировать, кто это был, не буду. При этом было видно, что ребята разозлились и постараются доказать, что «Спартак» не нужно списывать раньше времени. Также хотелось объяснить некоторым специалистам: это – футбол, неудачные дни бывают у всех и даже великих команд. А по прилету в Москву началась подготовка к последней игре этого этапа. Она ничем не отличалась от предыдущих.

– Что чувствовали в Ливерпуле именно вы, сидя на скамейке запасных?

– Честно говоря, уже при счете 3:0 в пользу «Ливерпуля» мне стало жалко Сашу Селихова, и я мечтал, чтобы матч поскорее закончился. Не хотел бы я оказаться на его месте в тот вечер.

– Вы получили болезненную травму колена 26 сентября в первом матче с «Ливерпулем». Сейчас здоровье в порядке?

– Да, тренируюсь в общей группе.

– Но играет Александр Селихов. Какие у вас с ним отношения?

– Отличные. У нас и с Андреем Диканем были такие же отношения, и с Антоном Митрюшкиным, а с Сергеем Песьяковым мы дружили семьями.

– Но у вас с Александром за спартаковский пост №1 будет нешуточная борьба.

– Это неправильное слово. Будет конкуренция. Честная конкуренция. Кто окажется сильнее на данный момент, тот и будет играть.

– После крупной победы над ЦСКА настроение улучшилось?

– Конечно.

– Леонид Федун сказал, что простит футболистов, если они забьют четыре гола в ворота «Локомотива» 4 марта в первом после перерыва туре РФПЛ. Как прокомментируете?

– Мне трудно комментировать слова руководителя клуба. Президент сам определяет, когда прощать, а когда нет. Если скажет забить 10 голов, будем забивать 10, скажет 20, значит – 20. Он президент, он главный.

– «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку?

– Посмотрим. Впереди еще много матчей.

– Как восприняли жребий 1/16 финала Лиги Европы, где «Спартаку» достался испанский «Атлетик»?

– Нормальный жребий, хороший соперник. Игры будут точно непростыми. Но все решится на футбольном поле. Сейчас нам нужно отдохнуть. Точнее, даже выдохнуть и правильно подготовиться. Даст бог, сыграем удачно, и все будет хорошо.

– Какая команда сильнее: «Атлетик» или «Севилья»?

– Трудно сказать. Решается все на футбольном поле. Хорошо, что сыграем в Испании, а не в Англии. Не хочется повторять матчи, как в Ливерпуле. Он уже в прошлом, но след все-таки оставил.