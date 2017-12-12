Артем Ребров: Успех нужно переварить
Вратарь «Спартака» Артем Ребров – о чемпионском сезоне, летне-осеннем провале и жеребьевке Лиги Европы.
«ПУСТЬ ВАШ СЫН ЕДЕТ В ЕВРОПУ»
Главный герой церемонии «Джентльмен года-2017» Артем Ребров был нарасхват. Он без устали подписывал карточки со своим шаржем. И не просто ставил автограф, а уточнял – кому именно нужно адресовать. Параллельно отвечал на вопросы гостей:
– Сын хочет стать вратарем, что посоветуете?
– Пусть хорошенько подумает, это – непростое ремесло.
– Мой Саша отлично проявляет себя на тренировках. Где ему лучше продолжать карьеру: в России или за границей?
– Если есть возможность, пусть едет в Европу. Только туда, где есть сильный чемпионат – в Испанию, Италию, Англию…
Когда все желающие получили автографы, Артем ответил на вопросы «Советского спорта».
– Рука не устала подписывать и подписывать карточки?
– За последнее время привык. Практика писания ручкой у меня постоянная. И не зря же я институты заканчивал (Ребров в 2005 году получил образование по специальности «ветеринарный врач» в Московском государственном университете прикладной биотехнологии – МГУПБ, а в 2012-м закончил Московскую государственную академию физической культуры – МГАФК).
– Как себя чувствуете в смокинге?
– Замечательно. Я не первый раз его надеваю. Где-то полгода назад было мероприятие и там тоже нужно было прийти в смокинге. Опыт есть…
– Можете сформулировать, за что вас признали джентльменом года?
– Нужно у организаторов спросить, у жюри, которое выбирало.
– Но вы же часто принимаете участие в благотворительных акциях! Какую можете выделить?
– Мы собирали деньги на операции девочкам со слабым зрением. Мне хотелось дать понять, что любой может поступить так же.
– Как вы относитесь к тому, что встали в один ряд с другими джентльменами-спартаковцами: Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Андреем Тихоновым, Андреем Диканем?
– Приятно, конечно, оказаться в такой компании. Для меня это важное признание. Еще до церемонии у меня многие спрашивали, какое значение для тебя имеет эта награда. И я не знал, как отвечать. Здесь же, увидев, столько гостей и журналистов, понял, что это действительно значимая премия. Мне немного непривычно находиться здесь без команды, ведь мы вместе выиграли два трофея. Признание меня джентльменом года – заслуга всего «Спартака». Надеюсь, у нас будет еще много совместных побед.
– Кто еще мог претендовать на признание джентльменом года?
– Я бы включил в список кандидатов всех своих партнеров по «Спартаку» и руководителей клуба, а также всех вратарей клубов премьер-лиги. Вы же понимаете: футбольный голкипер не может быть плохим человеком.
– За последние годы у вас появились новые друзья из болельщицкой среды?
– Друзей у меня не много и почти все они из детства. А среди болельщиков есть хорошие приятели. Мы общаемся и я уверен, что в трудную минуту они придут на помощь.
– Разговариваете с ними сразу после матчей?
– Там не хватает времени. В основном, по телефону.
– Назовете несколько главных факторов победы «Спартака» в чемпионате России-2017?
– Действительно, причина точно не одна. Все сложилось, и мы действительно стали как большая дружная семья с известным девизом «Один за всех и все за одного».
– После того, как команда стала чемпионом, вы фактически провалили старт нового сезона.
– Мы сами анализировали, задавали себе этот вопрос. Я считаю это нормальным. Мы не были чемпионами 16 лет. Ждали игроки, тренеры, болельщики. Порой «Спартак» был близок к чемпионству, но выиграл золотые медали только в 2017 году. Мне кажется, любая команда, попавшая на вершину, должна переварить свой успех и снова стать голодной до больших побед.
– Делали тренеры что-то особенное для выхода из кризиса?
– Не припомню. Мы все, конечно, анализировали, делали выводы и продолжали тренироваться.
«ПРЕЗИДЕНТ РЕШИТ КОГДА ПРОЩАТЬ»
– Как команда прожила трое суток между матчами с «Ливерпулем» и ЦСКА?
– Было точно не до веселья. Редко увидишь, как взрослые мужики, большие мастера плачут в раздевалке. Конкретизировать, кто это был, не буду. При этом было видно, что ребята разозлились и постараются доказать, что «Спартак» не нужно списывать раньше времени. Также хотелось объяснить некоторым специалистам: это – футбол, неудачные дни бывают у всех и даже великих команд. А по прилету в Москву началась подготовка к последней игре этого этапа. Она ничем не отличалась от предыдущих.
– Что чувствовали в Ливерпуле именно вы, сидя на скамейке запасных?
– Честно говоря, уже при счете 3:0 в пользу «Ливерпуля» мне стало жалко Сашу Селихова, и я мечтал, чтобы матч поскорее закончился. Не хотел бы я оказаться на его месте в тот вечер.
– Вы получили болезненную травму колена 26 сентября в первом матче с «Ливерпулем». Сейчас здоровье в порядке?
– Да, тренируюсь в общей группе.
– Но играет Александр Селихов. Какие у вас с ним отношения?
– Отличные. У нас и с Андреем Диканем были такие же отношения, и с Антоном Митрюшкиным, а с Сергеем Песьяковым мы дружили семьями.
– Но у вас с Александром за спартаковский пост №1 будет нешуточная борьба.
– Это неправильное слово. Будет конкуренция. Честная конкуренция. Кто окажется сильнее на данный момент, тот и будет играть.
– После крупной победы над ЦСКА настроение улучшилось?
– Конечно.
– Леонид Федун сказал, что простит футболистов, если они забьют четыре гола в ворота «Локомотива» 4 марта в первом после перерыва туре РФПЛ. Как прокомментируете?
– Мне трудно комментировать слова руководителя клуба. Президент сам определяет, когда прощать, а когда нет. Если скажет забить 10 голов, будем забивать 10, скажет 20, значит – 20. Он президент, он главный.
– «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку?
– Посмотрим. Впереди еще много матчей.
– Как восприняли жребий 1/16 финала Лиги Европы, где «Спартаку» достался испанский «Атлетик»?
– Нормальный жребий, хороший соперник. Игры будут точно непростыми. Но все решится на футбольном поле. Сейчас нам нужно отдохнуть. Точнее, даже выдохнуть и правильно подготовиться. Даст бог, сыграем удачно, и все будет хорошо.
– Какая команда сильнее: «Атлетик» или «Севилья»?
– Трудно сказать. Решается все на футбольном поле. Хорошо, что сыграем в Испании, а не в Англии. Не хочется повторять матчи, как в Ливерпуле. Он уже в прошлом, но след все-таки оставил.