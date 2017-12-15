«ТУРИНЦЫ МОГУТ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ»

– Миралем Пьянич назвал чемпионство главной целью «Ювентуса».

– Думаю, он сказал лишь часть правды. Пьянич просто не хочет много рассуждать о Лиге чемпионов. Учитывая командный и индивидуальный уровень «Юве», я убежден, что клуб держит в мыслях еврокубок.

– В чем туринцам нужно прибавлять?

– Надо следовать тому пути, по которому они шла в предыдущие годы. Но в чемпионате Италии сейчас большая конкуренция, «Ювентусу» будет труднее. К тому же он очень изменился прошлым летом, прежде всего в плане обороны, хотя ее уровень и остается таким же высоким. Команда прошла в плей-офф Лиги чемпионов, да и в чемпионате она в лидерах. Немного отстала, потому что «Наполи» и «Интер» набрали хороший ход, но в глубине души футболисты «Юве» знают, что могут играть лучше.

– Массимилиано Аллегри часто меняет схему!

– Это для него нормально, он всегда был такой. Аллегри – тренер, который постоянно ищет свое толкование игры.

– Кто вас сегодня приятно или неприятно удивляет?

– Впечатлил рост «Наполи»: команда не дрожит ни перед кем – ни дома, ни на выезде, даже в матчах с «Манчестер Сити». Старается всем навязать свою волю, подчинить игру себе. Это – качественный скачок. Приятно удивляет и стройность «Интера»: Спаллетти оказался большим подарком для команды.

Немного большего ждал от «Милана». Но его положение доказывает, что просто все бывает только на бумаге. В чемпионате Италии есть много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы дела шли хорошо. Это относится и к грандам.



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«ДИБАЛА БЫЛ ХОРОШ ДАЖЕ В МОСКВЕ»

– Дибала переживает не лучшее время, кроме, пожалуй, поединка с «Барселоной».

– В той встрече он сыграл очень хорошо. Матч был сложный, и Пауло едва не забил в самом конце. Парня беспокоит, что он сначала забивал много, а сейчас меньше. Это по нему заметно. Он футболист очень высокого уровня, это можно было понять даже по нескольким минутам матча в Москве (Россия – Аргентина – 0:1. – Прим. ред.). Видно, что к нему вернулся боевой настрой. У Пауло все будет замечательно.

– Насколько замечательно?

– Я исхожу из фактов: он приехал в Италию молодым пареньком, привлек к себе интерес, но еще больше раскрылся после непростого перехода в «Ювентус». У Пауло великолепные данные, и с каждым годом он играет все лучше. Это означает, что он трудится, ему удается раскрыть в себе новые возможности роста для того, чтобы стать лидером. И он лидер, он «десятка» «Ювентуса».

– Скучаете по футболу?

– Конечно. И сейчас шанс поиграть уже меньше, ведь «десятка» в «Юве» занята. После стольких лет, проведенных на поле, теперь нужно лишь время от времени говорить в микрофоны. Это забавно, и сейчас я смотрю на жизнь с другой стороны. А потом посмотрим, что будет.

– Каким видится итальянский футбол из-за границы?

– Велико разочарование от того, что Италия не поедет в Россию. Это оставило рубец у болельщиков всего мира. Нам остается очень интересный внутренний чемпионат, но у него есть системные трудности. Уровень национальных турниров в других странах растет по сравнению с предыдущими годами, так что у нас много работы.

Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО

Нападающий. Родился 9 ноября 1974 года в Конельяно, Италия.

КАРЬЕРА

Выступал за «Падову» (1991–1993), «Ювентус» (1993–2012), австралийский «Сидней» (2012–2014), индийский «Дели Дайнамос» (2014–2015).

ДОСТИЖЕНИЯ

Шестикратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, четырехкратный обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА,

Кубка Интертото, Межконтинентального кубка, чемпион мира.

За сборную Италии провел 91 матч, забил 27 мячей.