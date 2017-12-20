На днях прошел слух, что лидер сборной Уругвая Луис Суарес может стать участником обмена между «Барселоной» и «Ливерпулем»: в Англию якобы вернется Суарес, а в Испанию на его место прибудет Фелипе Коутиньо. Мы вспомнили, чем же так опасен один из самых кусачих футболистов в истории мирового футбола.

СИМУЛЯНТ И ОСТРЫЙ ЗУБ

Быть просто крутым футболистом неинтересно. Ездить на потрясающей машине, встречаться с шикарными женщинами, получать огромные деньги – все это скучно, если нет в тебе изюминки. Одни, как Марио Балотелли, развлекаются в ванной с пиротехникой, другие, как Франческо Тотти, любят плеваться в соперников, а третьи, как Суарес, обожают кусаться.

Кажется, Луис любит человечину даже больше симуляций: со временем уругвайца раскусили, и он перестал выпрашивать пенальти и карточки для соперников. Но вряд ли Суарес перестанет кусаться.

Первый укус футболист совершил еще в ноябре 2010-го, выступая за «Аякс». В матче против ПСВ он попробовал на вкус будущего игрока «Динамо» Отмана Баккала, за что впоследствии получил семь матчей дисквалификации.

Второй укус чуть ли не самый огнеопасный соперник сборной России на групповом этапе ЧМ-2018 нанес оппоненту спустя три года. В апреле 2013-го во встрече против «Челси» Суарес укусил за руку Бранислава Ивановича. Кстати, Луис в итой игре помог «Ливерпулю» уйти от поражения (2:2), а после матча извинился перед всем футбольным миром за содеянное. Не за гол, конечно, а за укус.

Третий укус, и пока последний, мы увидели на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. В заключительной игре группового этапа против Италии (1:0) форвард укусил Джорджо Кьеллини – лидера обороны соперника. Эпизод судьей замечен не был, но вскоре дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал игрока на девять матчей национальной команды, а также отстранил на четыре месяца от любой футбольной деятельности. Кроме того, вишенкой на торте стал штраф в 100 тысяч швейцарских франков.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ В «ЛИВЕРПУЛЬ»?

Скорее всего нет. Во-первых, ничего не мешает Эрнесто Вальверде вклеить в игровую схему и Суареса и Фелипе Коутиньо. Во-вторых, «Ливерпуль» со скрипом возвращается в список европейских топ-клубов. В-третьих, кроме увеличения зарплаты англичане предложить что-то всерьез вряд ли смогут. Борьба за победу в АПЛ или триумф в Лиге чемпионов? Ребята, только не с этим составом.

Суарес слишком крут, чтобы отпускать его в Англию. А «Барселона» слишком богата, чтобы не купить еще одного топового южноамериканца. Посудите сами, Неймар ушел, и место бразильца в атаке сине-гранатовых остается вакантным. А Коутиньо – бразилец. Священная магия Бразилии, Аргентины и Уругвая обязательно должна быть восстановлена. Вот и делайте выводы.

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СУАРЕСА

На данный момент уругваец провел в трех главных клубах своей карьеры по 110 матчей (в чемпионатах Нидерландов, Англии и Испании). Речь об «Аяксе», «Ливерпуле» и «Барселоне». В родном «Насьонале» он провел 29 встреч, столько же отбегал и в «Гронингене», перед тем как отправиться в Амстердам. В принципе по этому показателю уже сейчас можно судить, насколько легко или тяжело Луису было забивать голы и помогать отличаться партнерам.

КЛУБ/МАТЧЕЙ (В ЧЕМПИОНАТЕ)/ГОЛОВ/ПЕРЕДАЧ

«Аякс»/110/81/53

«Ливерпуль»/110/94/52

«Барселона»/110/69/46

В Англии у Луиса получилось хуже. Не только по голам, но и по титулам – лишь кубок лиги в 2012-м. По сравнению с массой наград в «Барсе» (8), выглядит скудновато. Но все-таки в АПЛ борьба за чемпионство возможно самая тяжелая в Европе. Но чтобы не заканчивать на минорной ноте, вспомним, что Суарес успел получить золотую бутсу в каждой лиге, где ему довелось поиграть.

БОИТСЯ ЛИ РОССИИ? ВРЯД ЛИ

Сборная Уругвая – фаворит группы А на грядущем чемпионате мира. И дело не только в совершенно непредсказуемом состоянии России ближайшим летом или желании египтян удивить всех, включая себя. Дело в том же Суаресе и его топовых партнерах: Кавани, Године, Хименесе и остальных. Эти парни увереннее всех после бразильцев отобрались на ЧМ от южноамериканской зоны, забив при этом, опять же, меньше разве что Бразилии.

Но Уругвай нестабилен, в этом его главная «фишка». Команда способна просочиться на четвертое место чемпионата мира с лидерами предпенсионного возраста (2010) и ровно так же способна рассыпаться перед не самой страшной Колумбией в 1/8 финала (2014).

Суаресу, вряд ли чего-то боящемуся России в целом или нашей сборной в частности, осталось не только повести за собой партнеров, но и настроить их на победный лад. А то дедь Кавани рискует вновь раствориться в важных матчах, а Годин обязательно как всегда допустит какую-то нелепую ошибку в обороне. В таком случае Луису придется одиночку тащить сборную на своих не самых широких плечах.

В «Ливерпуле» подобные обстоятельства за четыре сезона принесли только кубок лиги. В России все может быть абсолютно иначе. Как, допустим, в «Барселоне».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Луис СУАРЕС, нападающий

Родился 24 января 1987 года в Сальто (Уругвай).

Карьера: Насьональ (2005-2006), «Гронинген» (2006-2007), «Аякс» (2007-2011), «Ливерпуль» (2011-2014), «Барселона» (2014-н.в.).

Сборная: За национальную сборную Уругвая провел 95 матчей и забил 49 голов.

ЧМ-2018. ГРУППА А. 3-й ТУР

Уругвай – Россия

Где: 25 июня. Самара. Стадион «Самара Арена», 17:00 (мск)