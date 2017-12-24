После ухода из «Галатасарая» в 2015 году Эммануэль Эбуэ долгое время искал себе клуб. Пытался трудоустроиться в «Сандерленде» и на Северном Кипре, но ничего не получалось. В Англии он так ни разу и не вышел на поле из-за дисквалификации со стороны ФИФА – игрок задолжал около миллиона евро своему бывшему агенту. А контракт с клубом «Тюрк Очагы Лимассол» так и не был подписан из-за того, что ивуариец не смог пройти медосмотр. В его крови был обнаружен ВИЧ. Но после повторного обследования неутешительный диагноз, к счастью, не подтвердился.

На днях в беседе с журналистом Daily Mirror Эбуэ рассказал о своей тяжелой жизни: о том, что скрывается от полиции и живет в квартире друга, где ему приходится спать на полу. Эммануэль сам стирает свою одежду, потому что не может себе позволить купить стиральную машину. По городу экс-футболист сборной Кот-д'Ивуара передвигается на общественном транспорте.

По словам игрока, проблемы с деньгами возникли после развода с женой, которая отсудила у него все имущество и вот уже полгода не дает видеться с детьми. Их у Эбуэ трое.

Оглядываясь назад, Эммануэль говорит о том, что был наивным и позволил бывшей супруге себя обмануть. Так, из 8 миллионов евро, заработанных им в «Галатасарае», 7 он отдал ей, а сам остался ни с чем. И сейчас живет в постоянном страхе от того, что в любой момент в дом его друга могут нагрянуть полицейские или судебные приставы. По решению суда, дом игрока в Энфилде перешел к Аурелии, бывшей жене. Но Эммануэль считает вердикт суда несправедливым и готов бороться до конца. Хотя у него нет денег даже на адвоката.

Оказавшись в сложной финансовой ситуации, финалист Лиги чемпионов-2006 признался, что предпринимал попытки совершить суицид. Но поддержка близких сделала его сильнее. Тяжелое психологическое состояние Эбуэ усугубила смерть деда, который его воспитывал, и брата, попавшего в аварию.

Сейчас экс-футболист «Арсенала» не скрывает того, что был бы счастлив, если бы бывший клуб захотел ему помочь. В конце концов, он мог бы поделиться своим опытом с молодыми игроками.

Посмотрим, последует ли реакция «Арсенала». В его составе Эбуэ провел 132 матча и забил 5 мячей.