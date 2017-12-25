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«Мутко будет судиться с МОК». Члены исполкома РФС – об итогах заседания

Всё-таки бомба, о которой говорил «Советский спорт», взорвалась. Не с максимальной поражающей мощью, конечно. Порох был подмочен, фитилёк плохо поджигался. Но вместо обыденного размазывания каши по тарелке все-таки подлинная драматургия свершилась! 

Я общался с несколькими участниками заседания в РФС в течение двух-трёх последних дней. Со стопроцентной уверенностью готов утверждать: для всех произошедшее оказалось полной неожиданностью. Решение принималось в последний момент. И точно принималось под нажимом. 

Известно, что слухи об отставке Мутко поползли после того, как в ФИФА в очередной раз намекнули: желания общаться с забаненным другими спортивными структурами и нерукопожатным чиновником нет. И если просьба, прозвучавшая полтора года назад со стороны Инфантино (не выдвигаться на перевыборы), была проигнорирована, то теперь в ФИФА прозрачно намекнули: в стране, принимающей чемпионат мира, руководитель местного футбольного союза - не просто человек на хозяйстве. Это определённый статус. Надо и речи говорить (тут всё хорошо, «фром май харт» вспоминают все до сих пор), и со всеми мировыми топами рядом стоять. А они-то, топы, весьма внимательны к тому, кому приходится жать руки. Времена Йозефа Блаттера, который даже с диктатором Мугабе общался, давно прошли.

И не потому что сами футбольные боссы такие чистоплюи - щепетильны скорее из спонсоры. Вкладываться в тех, за кем шлейф скандалов, никто не желает. История с Блаттером, который переизбирался на новый срок, а через четыре дня, после встречи со спонсорами, вдруг подал в отставку, многому всех научила.

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МУТКОUT. Он ушел, чтобы вернуться?

Решение по Мутко было принято полторы недели назад. Но Виталий Леонтьевич включил все свои коммуникационные способности, реализовал опцию «Звонок другу» и, похоже, был прощён. Да и в логику кадровых решений власти это вполне вписывалось: в России не любят, когда решение навязано извне. В прошлый раз, когда над Мутко сгустились тучи, была реализована формула «отставка через повышение». Спустя год ее уже не повторить. Из вице-премьеров уже просто некуда повышаться.

Но ФИФА давление не российских чиновников не ослабляет: намеки на то, что у Акинфеева и прочих неожиданно обнаружатся поцарапанные пробирки, звучат все сильнее.
Сигнал услышан. Формула «Уйду, чтобы судиться и вернуть себе честное имя», конечно, выглядит красиво. Но много уж больно несостыковок: в конце концов, никто как главе РФС Мутко ничего не предъявлял. Претензии идут не по футбольным темам. И видно, что решение принималось в последний момент, иначе всё это выглядело бы несколько иначе. В конце концов, согласно регламенту, исполнять обязанности главы РФС в случае отставки президента союза должен один из вице-президентов. Но все трое разом отказались, освобождая место для генерального директора Александра Алаева.

Формальности соблюдены: к чемпионату мира футбольное хозяйство будет вести человек, к которому у ФИФА претензий нет, а Мутко не чувствует себя окончательно уж обиженным: вроде как ушёл, чтобы вернуться. I’ll be back. 
Такая отставка по-русски. И загранпаспорт не отобрали, как у его зама Юрия Нагорных.

Кто должен возглавлять РФС?
даты проведения: 22.12.2017 г. – 30.12.2017 г. Обсудить
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